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Петров пост 2023: почему важен и как правильно провести

11 июня 2023 06:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Петров пост 2023 — дата, традиции, что важно сделать и главные запреты
Девушка молится в церкви. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Петров пост, который еще называют Апостольским или Петропавловским, установлен в честь святых апостолов Петра и Павла. Он является одним из самых важных в году. Этот пост служит напоминанием о том, как ученики Христа постились, готовясь проповедовать слово Божие в мире.

Рассказываем, почему этот пост важен для верующих, как его правильно соблюдать и какие важные запреты.

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Петров пост — когда начинается и заканчивается в 2023 году

Каждый год дата начала Апостольского поста разная, ведь зависит от даты празднования Святой Троицы, которая, в свою очередь, связана с датой Пасхи.

Рассчитать его достаточно легко: начало всегда приходится на второй понедельник после Святой Троицы.

2023 Святую Троицу отмечали в воскресенье, 4 июня, поэтому Петров пост начнется в понедельник, 12 июня. Продлится до понедельника, 11 июля. Заканчивается пост всегда в день памяти апостолов Петра и Павла.

 

Петров пост — когда начинается и заканчивается в 2023 году
День Петра и Павла. Фото: m-church.org.ua

Какие существуют традиции на Петропавловский пост

Большинство традиций, существующих в Петров пост, прежде всего связаны с пищей.

Согласно легенде, Петр был сыном рыбака, а потому в народе считается покровителем рыбаков. По этой причине верующим можно есть рыбу, но только не в среду и пятницу — в эти дни можно употреблять только сырую пищу.

В дни памяти святых, приходящихся на период поста, пекут рыбные пироги, в которых запекается рыба внутри.

Традиционными блюдами Петрова поста считаются:

  • песни щи;
  • холодная постная окрошка;
  • ботвинья (холодный суп на кислом квасе).

Эти блюда особенно популярны в среду и пятницу, дни строгого поста. В эти дни запрещено не только потребление каких-либо продуктов животного происхождения, включая рыбу, но и растительное масло.

Также в период поста нужно молиться, просить прощения у всех, перед кем человек провинился, уладить все конфликты, простить обидчикам, вернуть долги. Верующие каждый день ходят в церковь на молебен.

Пост Петра считают временем духовной покаятельности, самоотверженности Богу и молитвы.

 

Какие существуют традиции на Петропавловский пост
Верующая в церкви. Фото: google.com

Петропавловский пост 2023: календарь питания по дням

Так выглядит календарь питания в Петров пост за днями:

  • понедельник — можно употреблять любые горячие блюда, которые готовятся без масла;
  • вторник — можете добавлять в свой рацион блюда из грибов и рыбы, а также разрешается масло;
  • среда — самый строгий день поста, разрешено только сухое питание;
  • четверг — можно употреблять рыбу и морепродукты;
  • пятница — еще один суровый день поста, только сухое питание;
  • суббота — добавляйте в свой рацион блюда из рыбы, грибов, готовьте их на масле;
  • воскресенье – можно есть рыбу и другие песни горячие блюда с добавлением масла.

Если на период поста приходятся церковные праздники, можно готовить пирог с морепродуктами или рыбой — такие блюда называют "рыбники".

 

Петропавловский пост 2023: календарь питания по дням
Постный стол. Фото: food morning

Что нельзя делать в пост Петра и Павла

Пост — это время, когда нужно утихомирить свое сердце, чтобы в тишине приблизиться к Богу и услышать Его голос. Именно поэтому во время поста нельзя устраивать громкие забавы, развлечения и гулянья.

В эти дни, согласно церковным правилам, есть ограничения по некоторым действиям, а именно:

  • нельзя заключать браки;
  • венчаться;
  • отмечать свадьбу;
  • одалживать деньги;
  • брать кредиты;
  • стричь волосы;
  • работать после заката;
  • заниматься рукоделием.

Соблюдение этих ограничений рекомендуется для очищения души и тела, а также для сосредоточения на духовном росте. В этот период верующим также рекомендуется избегать негативных эмоций, ссор и много времени посвящать молитвам во время поста.

 

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