Церковний календар на червень 2023 — найважливіші православні свята та дати

Свято Трійці у церкві. Фото: УНІАН

Перший місяць літа відзначиться чотирма великими церковними святами. Крім Трійці, яка очікується на початку місяця, віряни святкуватимуть день сходження Святого Духа на церкву, рівноапостольних Костянтина й Олени, а також початок Петрового посту.

Новини.LIVE підготував детальний православний календар свят на червень 2023 року. Дізнайтеся, які важливі дати чекають у перший місяць літа.

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Які важливі церковні свята віряни відзначатимуть у перший місяць літа — можна дізнатися з календаря:

1 червня — день пам'яті священномученика Патрикія;

— день пам'яті священномученика Патрикія; 2 червня — день пам'яті мученика Талалея;

— день пам'яті мученика Талалея; 3 червня — рівноапостольних Костянтина й Олени ;

— ; 4 червня — Трійця або Зелені свята;

Віряни в церкві у свято Трійці. Фото: google.com

5 червня — день сходження Святого Духа ;

— ; 6 червня — день пам'яті преподобного Микити Стовпника;

— день пам'яті преподобного Микити Стовпника; 7 червня — третє віднайдення голови Іоанна Хрестителя ;

— ; 8 червня — день пам'яті апостола від 70-ти Карпа;

— день пам'яті апостола від 70-ти Карпа; 9 червня — день пам'яті єпископа Терапонта;

— день пам'яті єпископа Терапонта; 10 червня — день пам'яті преподобного єпископа Микити;

— день пам'яті преподобного єпископа Микити; 11 червня — день пам'яті преподобномучениці Теодосії;

— день пам'яті преподобномучениці Теодосії; 12 червня — день пам'яті преподобного Ісаакія Далматського, початок Петрового посту;

Вірянка у церкві. Фото: google.com

13 червня — день пам'яті апостола Єрмія;

— день пам'яті апостола Єрмія; 14 червня — день пам'яті мученика Юстина;

— день пам'яті мученика Юстина; 15 червня — день пам'яті преподобної Євхаристії;

— день пам'яті преподобної Євхаристії; 16 червня — день пам'яті святого мученика Лукиліяна;

— день пам'яті святого мученика Лукиліяна; 17 червня — день пам'яті святого патріарха Царгородського Митрофана;

— день пам'яті святого патріарха Царгородського Митрофана; 18 червня — день пам'яті мученика Косми;

— день пам'яті мученика Косми; 19 червня — день пам'яті преподобних Вісаріона та Іларіона;

— день пам'яті преподобних Вісаріона та Іларіона; 20 червня — день пам'яті священномученика Тедота;

— день пам'яті священномученика Тедота; 21 червня — перенесення мощей Теодора Стратилата;

— перенесення мощей Теодора Стратилата; 22 червня — день пам'яті архієпископа Кирила;

— день пам'яті архієпископа Кирила; 23 червня — день пам'яті священномученика Тимотея;

— день пам'яті священномученика Тимотея; 24 червня — день пам'яті апостолів Вартоломія та Варнави;

— день пам'яті апостолів Вартоломія та Варнави; 25 червня — день пам'яті преподобного Онуфрія;

— день пам'яті преподобного Онуфрія; 26 червня — день пам'яті мучениці Акилини;

— день пам'яті мучениці Акилини; 27 червня — день пам'яті блаженного священномученика Методія;

— день пам'яті блаженного священномученика Методія; 28 червня — день пам'яті пророка Амоса;

— день пам'яті пророка Амоса; 29 червня — день пам'яті єпископа Тихона;

— день пам'яті єпископа Тихона; 30 червня — день пам'яті Мануїла та інших мучеників.

Вірянка у церкві. Фото: google.com

Коли батьківські суботи в червні

У перший місяць літа буде лише одна батьківська субота, напередодні Трійці. Вона називається Троїцька батьківська субота.

Цього дня заведено молитися за померлих родичів та знайомих. У храмах віряни ставлять свічки за упокій. Також у цей день відвідують кладовища.

Які будуть пости в червні

У червні починається Петрів піст — рівно через тиждень після Трійці. Він триватиме до 12 липня, свята Петра і Павла. Цей піст не дуже суворий — дозволяється риба, крім середи та п'ятниці.

Богослужіння Предстоятеля в День Святої Трійці. Фото: pomisna.info

Новий церковний календар в Україні — чи перенесуть дату Трійці

З 1 вересня 2023 року Православна церква України переходить з юліанського на новоюліанський календар. Це означає, що дати всіх неперехідних церковних свят зміщуються на 13 днів раніше.

Це не стосується Великодня і тих свят, які пов'язані з ним (Вербна неділя, Вознесіння Господнє, Трійця).

Отже, Трійцю або Зелені свята ми святкуватимемо за усталеним календарем, тому що це свято є перехідним.

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