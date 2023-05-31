Церковний календар на червень 2023 — найважливіші православні свята та дати

Православний календар на червень 2023: коли Трійця і початок Петрового посту
Перший місяць літа відзначиться чотирма великими церковними святами. Крім Трійці, яка очікується на початку місяця, віряни святкуватимуть день сходження Святого Духа на церкву, рівноапостольних Костянтина й Олени, а також початок Петрового посту.
Новини.LIVE підготував детальний православний календар свят на червень 2023 року. Дізнайтеся, які важливі дати чекають у перший місяць літа.
Головні церковні свята червня 2023 року
Які важливі церковні свята віряни відзначатимуть у перший місяць літа — можна дізнатися з календаря:
- 1 червня — день пам'яті священномученика Патрикія;
- 2 червня — день пам'яті мученика Талалея;
- 3 червня — рівноапостольних Костянтина й Олени;
- 4 червня — Трійця або Зелені свята;
- 5 червня — день сходження Святого Духа;
- 6 червня — день пам'яті преподобного Микити Стовпника;
- 7 червня — третє віднайдення голови Іоанна Хрестителя;
- 8 червня — день пам'яті апостола від 70-ти Карпа;
- 9 червня — день пам'яті єпископа Терапонта;
- 10 червня — день пам'яті преподобного єпископа Микити;
- 11 червня — день пам'яті преподобномучениці Теодосії;
- 12 червня — день пам'яті преподобного Ісаакія Далматського, початок Петрового посту;
- 13 червня — день пам'яті апостола Єрмія;
- 14 червня — день пам'яті мученика Юстина;
- 15 червня — день пам'яті преподобної Євхаристії;
- 16 червня — день пам'яті святого мученика Лукиліяна;
- 17 червня — день пам'яті святого патріарха Царгородського Митрофана;
- 18 червня — день пам'яті мученика Косми;
- 19 червня — день пам'яті преподобних Вісаріона та Іларіона;
- 20 червня — день пам'яті священномученика Тедота;
- 21 червня — перенесення мощей Теодора Стратилата;
- 22 червня — день пам'яті архієпископа Кирила;
- 23 червня — день пам'яті священномученика Тимотея;
- 24 червня — день пам'яті апостолів Вартоломія та Варнави;
- 25 червня — день пам'яті преподобного Онуфрія;
- 26 червня — день пам'яті мучениці Акилини;
- 27 червня — день пам'яті блаженного священномученика Методія;
- 28 червня — день пам'яті пророка Амоса;
- 29 червня — день пам'яті єпископа Тихона;
- 30 червня — день пам'яті Мануїла та інших мучеників.
Коли батьківські суботи в червні
У перший місяць літа буде лише одна батьківська субота, напередодні Трійці. Вона називається Троїцька батьківська субота.
Цього дня заведено молитися за померлих родичів та знайомих. У храмах віряни ставлять свічки за упокій. Також у цей день відвідують кладовища.
Які будуть пости в червні
У червні починається Петрів піст — рівно через тиждень після Трійці. Він триватиме до 12 липня, свята Петра і Павла. Цей піст не дуже суворий — дозволяється риба, крім середи та п'ятниці.
Новий церковний календар в Україні — чи перенесуть дату Трійці
З 1 вересня 2023 року Православна церква України переходить з юліанського на новоюліанський календар. Це означає, що дати всіх неперехідних церковних свят зміщуються на 13 днів раніше.
Це не стосується Великодня і тих свят, які пов'язані з ним (Вербна неділя, Вознесіння Господнє, Трійця).
Отже, Трійцю або Зелені свята ми святкуватимемо за усталеним календарем, тому що це свято є перехідним.
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