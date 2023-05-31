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Православний календар на червень 2023: коли Трійця і початок Петрового посту

31 травня 2023 06:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Церковний календар на червень 2023 — найважливіші православні свята та дати
Свято Трійці у церкві. Фото: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Перший місяць літа відзначиться чотирма великими церковними святами. Крім Трійці, яка очікується на початку місяця, віряни святкуватимуть день сходження Святого Духа на церкву, рівноапостольних Костянтина й Олени, а також початок Петрового посту.

Новини.LIVE підготував детальний православний календар свят на червень 2023 року. Дізнайтеся, які важливі дати чекають у перший місяць літа. 

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Головні церковні свята червня 2023 року

Які важливі церковні свята віряни відзначатимуть у перший місяць літа — можна дізнатися з календаря:

  • 1 червня — день пам'яті священномученика Патрикія;
  • 2 червня — день пам'яті мученика Талалея;
  • 3 червня — рівноапостольних Костянтина й Олени;
  • 4 червня — Трійця або Зелені свята;

 

Коли свято Трійці 2023 року
Віряни в церкві у свято Трійці. Фото: google.com
  • 5 червня — день сходження Святого Духа;
  • 6 червня — день пам'яті преподобного Микити Стовпника;
  • 7 червня — третє віднайдення голови Іоанна Хрестителя;
  • 8 червня — день пам'яті апостола від 70-ти Карпа;
  • 9 червня — день пам'яті єпископа Терапонта;
  • 10 червня — день пам'яті преподобного єпископа Микити;
  • 11 червня — день пам'яті преподобномучениці Теодосії;
  • 12 червня — день пам'яті преподобного Ісаакія Далматського, початок Петрового посту;

 

Головні церковні свята червня 2023 року
Вірянка у церкві. Фото: google.com
  • 13 червня — день пам'яті апостола Єрмія;
  • 14 червня — день пам'яті мученика Юстина;
  • 15 червня — день пам'яті преподобної Євхаристії;
  • 16 червня — день пам'яті святого мученика Лукиліяна;
  • 17 червня — день пам'яті святого патріарха Царгородського Митрофана;
  • 18 червня — день пам'яті мученика Косми;
  • 19 червня — день пам'яті преподобних Вісаріона та Іларіона;
  • 20 червня — день пам'яті священномученика Тедота;
  • 21 червня — перенесення мощей Теодора Стратилата;
  • 22 червня — день пам'яті архієпископа Кирила;
  • 23 червня — день пам'яті священномученика Тимотея;
  • 24 червня — день пам'яті апостолів Вартоломія та Варнави;
  • 25 червня — день пам'яті преподобного Онуфрія;
  • 26 червня — день пам'яті мучениці Акилини;
  • 27 червня — день пам'яті блаженного священномученика Методія;
  • 28 червня — день пам'яті пророка Амоса;
  • 29 червня — день пам'яті єпископа Тихона;
  • 30 червня — день пам'яті Мануїла та інших мучеників.

 

Які будуть пости в червні
Вірянка у церкві. Фото: google.com

Коли батьківські суботи в червні

У перший місяць літа буде лише одна батьківська субота, напередодні Трійці. Вона називається Троїцька батьківська субота.

Цього дня заведено молитися за померлих родичів та знайомих. У храмах віряни ставлять свічки за упокій. Також у цей день відвідують кладовища. 

Які будуть пости в червні

У червні починається Петрів піст — рівно через тиждень після Трійці. Він триватиме до 12 липня, свята Петра і Павла. Цей піст не дуже суворий — дозволяється риба, крім середи та п'ятниці.

 

Новий церковний календар в Україні — чи перенесуть дату Трійці
Богослужіння Предстоятеля в День Святої Трійці. Фото: pomisna.info

Новий церковний календар в Україні — чи перенесуть дату Трійці

З 1 вересня 2023 року Православна церква України переходить з юліанського на новоюліанський календар. Це означає, що дати всіх неперехідних церковних свят зміщуються на 13 днів раніше.

Це не стосується Великодня і тих свят, які пов'язані з ним (Вербна неділя, Вознесіння Господнє, Трійця).

Отже, Трійцю або Зелені свята ми святкуватимемо за усталеним календарем, тому що це свято є перехідним.

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