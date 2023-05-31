Церковный календарь на июнь 2023 — важнейшие православные праздники и даты

Православный календарь на июнь 2023: когда Троица и начало Петрова поста
Первый месяц лета отметится четырьмя большими церковными праздниками. Кроме Троицы, которая ожидается в начале месяца, верующие будут праздновать день восхождения Святого Духа на церковь, равноапостольных Константина и Елены, а также начало поста Петра.
Новини.LIVE подготовил подробный православный календарь праздников на июнь 2023 года. Узнайте, какие важные даты ожидают в первый месяц лета.
Главные церковные праздники июня 2023 года
Какие важные церковные праздники верующие будут отмечать в первый месяц лета — можно узнать из календаря:
- 1 июня — день памяти священномученика Патрикия;
- 2 июня — день памяти мученика Талалея;
- 3 июня — равноапостольных Константина и Елены;
- 4 июня — Троица или Зеленые праздники;
- 5 июня — день восхождения Святого Духа;
- 6 июня — день памяти преподобного Никиты Столпника;
- 7 июня — третье нахождение председателя Иоанна Крестителя ;
- 8 июня — день памяти апостола от 70-ти Карпа;
- 9 июня — день памяти епископа Терапонта;
- 10 июня — день памяти преподобного епископа Никиты;
- 11 июня — день памяти преподобномученицы Теодосии;
- 12 июня — день памяти преподобного Исаакия Далматского, начало Петра поста;
- 13 июня — день памяти апостола Ермия;
- 14 июня — день памяти мученика Юстина;
- 15 июня — день памяти преподобной Евхаристии;
- 16 июня — день памяти святого мученика Лукилиана;
- 17 июня — день памяти святого патриарха Царьградского Митрофана;
- 18 июня — день памяти мученика Космы;
- 19 июня — день памяти преподобных Висариона и Иллариона;
- 20 июня — день памяти священномученика Тедота;
- 21 июня — перенос мощей Теодора Стратилата;
- 22 июня — день памяти архиепископа Кирилла;
- 23 июня — день памяти священномученика Тимофея;
- 24 июня — день памяти апостолов Вартоломия и Варнавы;
- 25 июня — день памяти преподобного Онуфрия;
- 26 июня — день памяти мученицы Акилины;
- 27 июня — день памяти блаженного священномученика Методия;
- 28 июня — день памяти пророка Амоса;
- 29 июня — день памяти епископа Тихона;
- 30 июня — день памяти Мануила и других мучеников.
Когда родительские субботы в июне
В первый месяц лета будет только одна родительская суббота, накануне Троицы. Она называется Троицкая родительская суббота.
В этот день принято молиться за умерших родственников и знакомых. В храмах верующие ставят свечи за упокой. Также в этот день посещают кладбища.
Какие будут посты в июне
В июне начинается пост Петра — ровно через неделю после Троицы. Он продлится до 12 июля, праздники Петра и Павла. Этот пост не очень суров — разрешается рыба, кроме среды и пятницы.
Новый церковный календарь в Украине — перенесут ли дату Троицы
С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины переходит с юлианского на новоюлианский календарь. Это означает, что даты всех непереходных церковных праздников смещаются 13 дней раньше.
Это не касается Пасхи и тех праздников, которые связаны с ней (Вербное воскресенье, Вознесение Господне, Троица).
Следовательно, Троицу или Зеленые праздники мы будем праздновать по установившемуся календарю, потому что этот праздник является переходным.
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