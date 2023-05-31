Церковный календарь на июнь 2023 — важнейшие православные праздники и даты

Праздник Троицы в церкви. Фото: УНИАН

Первый месяц лета отметится четырьмя большими церковными праздниками. Кроме Троицы, которая ожидается в начале месяца, верующие будут праздновать день восхождения Святого Духа на церковь, равноапостольных Константина и Елены, а также начало поста Петра.

Новини.LIVE подготовил подробный православный календарь праздников на июнь 2023 года. Узнайте, какие важные даты ожидают в первый месяц лета.

Читайте также:

Главные церковные праздники июня 2023 года

Какие важные церковные праздники верующие будут отмечать в первый месяц лета — можно узнать из календаря:

1 июня — день памяти священномученика Патрикия;

— день памяти священномученика Патрикия; 2 июня — день памяти мученика Талалея;

— день памяти мученика Талалея; 3 июня — равноапостольных Константина и Елены ;

— ; 4 июня — Троица или Зеленые праздники;

Верующие в церкви в праздник Троицы. Фото: google.com

5 июня — день восхождения Святого Духа;

— 6 июня — день памяти преподобного Никиты Столпника;

— день памяти преподобного Никиты Столпника; 7 июня — третье нахождение председателя Иоанна Крестителя ;

— ; 8 июня — день памяти апостола от 70-ти Карпа;

— день памяти апостола от 70-ти Карпа; 9 июня — день памяти епископа Терапонта;

— день памяти епископа Терапонта; 10 июня — день памяти преподобного епископа Никиты;

— день памяти преподобного епископа Никиты; 11 июня — день памяти преподобномученицы Теодосии;

— день памяти преподобномученицы Теодосии; 12 июня — день памяти преподобного Исаакия Далматского, начало Петра поста;

Верующая в церкви. Фото: google.com

13 июня — день памяти апостола Ермия;

— день памяти апостола Ермия; 14 июня — день памяти мученика Юстина;

— день памяти мученика Юстина; 15 июня — день памяти преподобной Евхаристии;

— день памяти преподобной Евхаристии; 16 июня — день памяти святого мученика Лукилиана;

— день памяти святого мученика Лукилиана; 17 июня — день памяти святого патриарха Царьградского Митрофана;

— день памяти святого патриарха Царьградского Митрофана; 18 июня — день памяти мученика Космы;

— день памяти мученика Космы; 19 июня — день памяти преподобных Висариона и Иллариона;

— день памяти преподобных Висариона и Иллариона; 20 июня — день памяти священномученика Тедота;

— день памяти священномученика Тедота; 21 июня — перенос мощей Теодора Стратилата;

— перенос мощей Теодора Стратилата; 22 июня — день памяти архиепископа Кирилла;

— день памяти архиепископа Кирилла; 23 июня — день памяти священномученика Тимофея;

— день памяти священномученика Тимофея; 24 июня — день памяти апостолов Вартоломия и Варнавы;

— день памяти апостолов Вартоломия и Варнавы; 25 июня — день памяти преподобного Онуфрия;

— день памяти преподобного Онуфрия; 26 июня — день памяти мученицы Акилины;

— день памяти мученицы Акилины; 27 июня — день памяти блаженного священномученика Методия;

— день памяти блаженного священномученика Методия; 28 июня — день памяти пророка Амоса;

— день памяти пророка Амоса; 29 июня — день памяти епископа Тихона;

— день памяти епископа Тихона; 30 июня — день памяти Мануила и других мучеников.

Верующая в церкви. Фото: google.com

Когда родительские субботы в июне

В первый месяц лета будет только одна родительская суббота, накануне Троицы. Она называется Троицкая родительская суббота.

В этот день принято молиться за умерших родственников и знакомых. В храмах верующие ставят свечи за упокой. Также в этот день посещают кладбища.

Какие будут посты в июне

В июне начинается пост Петра — ровно через неделю после Троицы. Он продлится до 12 июля, праздники Петра и Павла. Этот пост не очень суров — разрешается рыба, кроме среды и пятницы.

Богослужение Предстоятеля в День Святой Троицы. Фото: pomisna.info

Новый церковный календарь в Украине — перенесут ли дату Троицы

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины переходит с юлианского на новоюлианский календарь. Это означает, что даты всех непереходных церковных праздников смещаются 13 дней раньше.

Это не касается Пасхи и тех праздников, которые связаны с ней (Вербное воскресенье, Вознесение Господне, Троица).

Следовательно, Троицу или Зеленые праздники мы будем праздновать по установившемуся календарю, потому что этот праздник является переходным.

Раньше мы рассказывали, когда лучше крестить ребенка в 2023 году.

Также мы писали, какие дни в 2023 году будут идеальными для венчания и женитьбы.