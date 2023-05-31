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Православный календарь на июнь 2023: когда Троица и начало Петрова поста

31 мая 2023 06:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Церковный календарь на июнь 2023 — важнейшие православные праздники и даты
Праздник Троицы в церкви. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Первый месяц лета отметится четырьмя большими церковными праздниками. Кроме Троицы, которая ожидается в начале месяца, верующие будут праздновать день восхождения Святого Духа на церковь, равноапостольных Константина и Елены, а также начало поста Петра.

Новини.LIVE подготовил подробный православный календарь праздников на июнь 2023 года. Узнайте, какие важные даты ожидают в первый месяц лета.

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Главные церковные праздники июня 2023 года

Какие важные церковные праздники верующие будут отмечать в первый месяц лета — можно узнать из календаря:

  • 1 июня — день памяти священномученика Патрикия;
  • 2 июня — день памяти мученика Талалея;
  • 3 июняравноапостольных Константина и Елены;
  • 4 июняТроица или Зеленые праздники;

 

Когда праздник Троицы 2023 года
Верующие в церкви в праздник Троицы. Фото: google.com
  • 5 июнядень восхождения Святого Духа;
  • 6 июня — день памяти преподобного Никиты Столпника;
  • 7 июнятретье нахождение председателя Иоанна Крестителя ;
  • 8 июня — день памяти апостола от 70-ти Карпа;
  • 9 июня — день памяти епископа Терапонта;
  • 10 июня — день памяти преподобного епископа Никиты;
  • 11 июня — день памяти преподобномученицы Теодосии;
  • 12 июнядень памяти преподобного Исаакия Далматского, начало Петра поста;

 

Главные церковные праздники июня 2023 года
Верующая в церкви. Фото: google.com
  • 13 июня — день памяти апостола Ермия;
  • 14 июня — день памяти мученика Юстина;
  • 15 июня — день памяти преподобной Евхаристии;
  • 16 июня — день памяти святого мученика Лукилиана;
  • 17 июня — день памяти святого патриарха Царьградского Митрофана;
  • 18 июня — день памяти мученика Космы;
  • 19 июня — день памяти преподобных Висариона и Иллариона;
  • 20 июня — день памяти священномученика Тедота;
  • 21 июня — перенос мощей Теодора Стратилата;
  • 22 июня — день памяти архиепископа Кирилла;
  • 23 июня — день памяти священномученика Тимофея;
  • 24 июня — день памяти апостолов Вартоломия и Варнавы;
  • 25 июня — день памяти преподобного Онуфрия;
  • 26 июня — день памяти мученицы Акилины;
  • 27 июня — день памяти блаженного священномученика Методия;
  • 28 июня — день памяти пророка Амоса;
  • 29 июня — день памяти епископа Тихона;
  • 30 июня — день памяти Мануила и других мучеников.

 

Какие будут посты в июне
Верующая в церкви. Фото: google.com

Когда родительские субботы в июне

В первый месяц лета будет только одна родительская суббота, накануне Троицы. Она называется Троицкая родительская суббота.

В этот день принято молиться за умерших родственников и знакомых. В храмах верующие ставят свечи за упокой. Также в этот день посещают кладбища.

Какие будут посты в июне

В июне начинается пост Петра — ровно через неделю после Троицы. Он продлится до 12 июля, праздники Петра и Павла. Этот пост не очень суров — разрешается рыба, кроме среды и пятницы.

 

Новый церковный календарь в Украине - или перенесут дату Троицы
Богослужение Предстоятеля в День Святой Троицы. Фото: pomisna.info

Новый церковный календарь в Украине — перенесут ли дату Троицы

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины переходит с юлианского на новоюлианский календарь. Это означает, что даты всех непереходных церковных праздников смещаются 13 дней раньше.

Это не касается Пасхи и тех праздников, которые связаны с ней (Вербное воскресенье, Вознесение Господне, Троица).

Следовательно, Троицу или Зеленые праздники мы будем праздновать по установившемуся календарю, потому что этот праздник является переходным.

Раньше мы рассказывали, когда лучше крестить ребенка в 2023 году.

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