Трійця 2023 — красиві привітання у віршах, прозі та листівках

Свято Трійці. Фото: volynnews.com

У неділю, 4 червня, українці відзначають релігійне свято Трійця, також відоме як Зелені свята або П'ятдесятниця. Це одне з найважливіших свят у християнському календарі. Воно відзначається на п'ятдесятий день після Великодня і завершує цикл свят, пов'язаних з Христовим Воскресінням.

Новини.LIVE зробило велику добірку найкращих привітань із цим великим та світлим святом у віршах, прозі та яскравих листівках.

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Привітання з Трійцею у прозі 2023

Зі святом Трійці вас! Нехай урочистий церковний дзвін наповнить душу натхненням і радістю, зміцнить віру і подарує надію, зцілить хвороби та нагородить терпінням, мудрістю, життєвими благами та щасливими миттєвостями.

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Вітаю зі святою Трійцею! Нехай це свято надихає всіх вас на добрі справи, наповнює серця любов’ю до ближніх, дарує кожному сімейний затишок і добробут, несе щастя і впевненість у майбутньому.

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Зі святим святом Трійці я вітаю всіх і хочу побажати, щоб і святий Отець, і святий Дух, і святий Син завжди нас оберігали, наставляли, підказували та вчили мудрості, смиренності, доброті та любові!

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Вітаю зі святом Трійці! Бажаю духовного єднання в колі сім'ї, міцних і мирних взаємин, підтримки, любові, уваги та душевного добробуту. Нехай чистота, зелень і гармонія оселяться у вашому будинку і серцях!

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Вітаємо зі світлим православним святом — Трійцею! Розкрийте вікно, впустіть літо і святе благословення! Нехай Отець, Син і Святий Дух оберігають вашу родину, приносячи в будинок лише душевний спокій, міцне здоров'я та віру в краще!

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Нехай у кожній оселі на Зелені свята пахне м'ятою та затишком! Добробуту всім і теплого, сонячного літа!

Свято Трійці. Фото: google.com

Мир оселі, усмішку на обличчі, світла в очах, щоб беріг від усіх напастей ангел-охоронець, а удача, успіх, щастя і благодать завжди вели за руку, захищаючи від бід і неприємностей. З Трійцею!

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У свято Трійці щиро вітаю та побажати хочу світла та радості в житті, блага та щастя у домі, щирості та добра в душі, любові та натхнення у серці, миру над головою та сонячної погоди за вікном.

***

Вітаю з Трійцею і бажаю, щоб у душі завжди жила надія, щоб у серці було багато місця для щирого кохання, щоб у житті все цвіло та гарнішало. Щастя, здоров'я, радості, добробуту, миру та добрих чудес.

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Вітаю з Трійцею і хочу побажати, щоб у твоє життя стукали тільки добрі вісті, щоб кожен день в тебе знаходилися сили для добрих справ, щоб у твоєму домі ніколи не згасло світло блага і щастя, щоб на твоєму шляху завжди горіло зелене світло до успіху, процвітання і здійснення бажань!

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Вітаю з днем Святої Трійці! Нехай Дух, що зійшов з небес, привнесе чудеса в ваше життя! Бажаю небесного благословення, спокою на серці, не знати печалі та горя! більше радості та добра!

***

Вітаю з днем Святої Трійці! Нехай Вас завжди оберігає Святий отець, Святий дух відганяє нещастя і наставляє на правильну дорогу, а Святий син дає підтримку та опору в скрутну хвилину!

***

Нехай Дух Святий наповнює ваші дні світлом і теплом, а Трійця зберігає вас від усякого лиха.

***

Вітаю з Трійцею! Нехай Зелені свята принесуть в оселю затишок, взаєморозуміння та кохання. Бажаю захисту вищих сил, щирої віри та незламної надії. Нехай серце наповниться теплом, любов’ю та смиренністю.

***

Вітаю зі святом Трійці! Бажаю духовного єднання в колі сім’ї, міцних і мирних взаємин, підтримки, любові, уваги та душевного добробуту. Нехай чистота, зелень і гармонія оселяться у вашому будинку і серцях!

***

Нехай Трійця принесе радість, добробут та мир у ваше життя! Хай Божа благодать сповна наповнить ваші серця.

***

Вітаю зі святою Трійцею! Нехай це свято надихає всіх вас на добрі справи, наповнює серця любов’ю до ближніх, дарує кожному сімейний затишок і добробут, несе щастя і впевненість у майбутньому.



Ікона Свята Трійця. Фото: google.com

Трійця або Зелені свята 2023 — привітання у віршах українською мовою

Нехай щастя потроїться

В день великої Трійці,

Хай серце очищається,

Любов'ю наповнюються,

Душа співає, сміється,

І вам все вдається.

***

В день Трійці святої

Ми щиро бажаєм,

Щоб істинний спокій

На серці настав.

Щоб віра ніколи

Вас не залишала,

Любові та миру

Нині й повсякчас!

***

З Трійцею вітаю щиро!

Радості, тепла та миру,

Божих вам благословінь,

Віри, мудрості, прозрінь.

Милосердя вам, достатку,

Хай ростуть скоріше статки,

Щоб могли допомагати,

Віру в Бога не втрачати!

***

Світ навколо зеленіє,

І душа тому радіє,

Бо прийшли Зелені свята,

І в віночках вже дівчата,

Весело пісень співають,

На сопілках хлопці грають,

Від всієї України,

Зі святами вітають!

***

В житті по-різному буває

Не завжди квіти, радість, спів.

Та все ж нехай вас обминають

Незгоди, гордість, сум і гнів.

Ростіть дітей на славу людям

І будьте щирі на добро

Вам все віддасться, все в вас буде

Кохання, спокій і тепло.

Із Зеленими вас святами!

***

Русалонька купається в росі.

Зілляний дух літає над полями.

Святиться вся природа у цей день.

Вітаю із Зеленими Святами!

***

Вділи всі зелені шати —

І будиночки, і хатки,

Всі немов на карнавал,

В листячку помчав трамвай.

Йдуть святить вінки дівчата,

З ними йдуть Зелені Свята!

***

Озеленили ми оселі,

Щоби настрій був веселий,

Бо здавен у нас в народі,

Зелений колір в день цей в моді.

Все що квітне та буяє,

Нині серце зігріває,

В кожен дім несуть багато,

Радості Зелені свята!

***

У свято Трійці бажаю

Багато радості, добра,

Море сонця нехай подарує

Ця літня пора.

Думати тільки про хороше,

Добрі справи творити.

У день дощовий і погожий

Богу за все дякувати.

Світлий ангел поглядом ніжним

Шлях твій буде опромінювати,

Добротою своєю безмежною

Від біди оберігати.

***

Вітаю з Трійцею Святою!

Бажаю миру і спокою,

Щоб небо було тільки ясним,

Життя — завжди безхмарне та прекрасне.

Слово Боже нехай вас надихає,

Від будь-яких негараздів оберігає.

Нехай добром наповниться ваш дім,

Благодать і щастя буде в нім!

***

Всі домівки наші в зелені купаються,

Бо Зелені свята до нас наближаються.

Всіх вітаю щиро й хочу побажати

У душі вам миру й Божої благодаті!

Трійця 4 червня — привітання у листівках

Привітання з Трійцею. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Трійцею. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Трійцею. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Трійцею. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Трійцею. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Трійцею. Фото: v24

Привітання з Трійцею. Фото: google.com

Привітання з Трійцею. Фото: google.com

Привітання з Трійцею. Фото: google.com

Привітання з Трійцею. Фото: google.com

Привітання з Трійцею. Фото: google.com

Привітання з Трійцею. Фото: google.com

Привітання з Трійцею. Фото: google.com

Привітання з Трійцею. Фото: google.com

Привітання з Трійцею. Фото: tviysvit

Привітання з Трійцею. Фото: AmazingUkraine

Привітання з Трійцею. Фото: AmazingUkraine

Привітання з Трійцею. Фото: AmazingUkraine

Привітання з Трійцею. Фото: AmazingUkraine

Відеопривітання з Трійцею 2023

Нагадаємо ми писали, що категорично не можна робити у свято Трійці та у чому особливості цього свята.

Також ми розповідали, про історію та українські традиції святкування Трійці.