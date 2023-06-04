Трійця 2023 — красиві привітання у віршах, прозі та листівках

Трійця 2023: найщиріші привітання у прозі, віршах та листівках
У неділю, 4 червня, українці відзначають релігійне свято Трійця, також відоме як Зелені свята або П'ятдесятниця. Це одне з найважливіших свят у християнському календарі. Воно відзначається на п'ятдесятий день після Великодня і завершує цикл свят, пов'язаних з Христовим Воскресінням.
Новини.LIVE зробило велику добірку найкращих привітань із цим великим та світлим святом у віршах, прозі та яскравих листівках.
Привітання з Трійцею у прозі 2023
Зі святом Трійці вас! Нехай урочистий церковний дзвін наповнить душу натхненням і радістю, зміцнить віру і подарує надію, зцілить хвороби та нагородить терпінням, мудрістю, життєвими благами та щасливими миттєвостями.
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Вітаю зі святою Трійцею! Нехай це свято надихає всіх вас на добрі справи, наповнює серця любов’ю до ближніх, дарує кожному сімейний затишок і добробут, несе щастя і впевненість у майбутньому.
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Зі святим святом Трійці я вітаю всіх і хочу побажати, щоб і святий Отець, і святий Дух, і святий Син завжди нас оберігали, наставляли, підказували та вчили мудрості, смиренності, доброті та любові!
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Вітаю зі святом Трійці! Бажаю духовного єднання в колі сім'ї, міцних і мирних взаємин, підтримки, любові, уваги та душевного добробуту. Нехай чистота, зелень і гармонія оселяться у вашому будинку і серцях!
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Вітаємо зі світлим православним святом — Трійцею! Розкрийте вікно, впустіть літо і святе благословення! Нехай Отець, Син і Святий Дух оберігають вашу родину, приносячи в будинок лише душевний спокій, міцне здоров'я та віру в краще!
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Нехай у кожній оселі на Зелені свята пахне м'ятою та затишком! Добробуту всім і теплого, сонячного літа!
Мир оселі, усмішку на обличчі, світла в очах, щоб беріг від усіх напастей ангел-охоронець, а удача, успіх, щастя і благодать завжди вели за руку, захищаючи від бід і неприємностей. З Трійцею!
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У свято Трійці щиро вітаю та побажати хочу світла та радості в житті, блага та щастя у домі, щирості та добра в душі, любові та натхнення у серці, миру над головою та сонячної погоди за вікном.
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Вітаю з Трійцею і бажаю, щоб у душі завжди жила надія, щоб у серці було багато місця для щирого кохання, щоб у житті все цвіло та гарнішало. Щастя, здоров'я, радості, добробуту, миру та добрих чудес.
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Вітаю з Трійцею і хочу побажати, щоб у твоє життя стукали тільки добрі вісті, щоб кожен день в тебе знаходилися сили для добрих справ, щоб у твоєму домі ніколи не згасло світло блага і щастя, щоб на твоєму шляху завжди горіло зелене світло до успіху, процвітання і здійснення бажань!
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Вітаю з днем Святої Трійці! Нехай Дух, що зійшов з небес, привнесе чудеса в ваше життя! Бажаю небесного благословення, спокою на серці, не знати печалі та горя! більше радості та добра!
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Вітаю з днем Святої Трійці! Нехай Вас завжди оберігає Святий отець, Святий дух відганяє нещастя і наставляє на правильну дорогу, а Святий син дає підтримку та опору в скрутну хвилину!
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Нехай Дух Святий наповнює ваші дні світлом і теплом, а Трійця зберігає вас від усякого лиха.
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Вітаю з Трійцею! Нехай Зелені свята принесуть в оселю затишок, взаєморозуміння та кохання. Бажаю захисту вищих сил, щирої віри та незламної надії. Нехай серце наповниться теплом, любов’ю та смиренністю.
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Вітаю зі святом Трійці! Бажаю духовного єднання в колі сім’ї, міцних і мирних взаємин, підтримки, любові, уваги та душевного добробуту. Нехай чистота, зелень і гармонія оселяться у вашому будинку і серцях!
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Нехай Трійця принесе радість, добробут та мир у ваше життя! Хай Божа благодать сповна наповнить ваші серця.
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Вітаю зі святою Трійцею! Нехай це свято надихає всіх вас на добрі справи, наповнює серця любов’ю до ближніх, дарує кожному сімейний затишок і добробут, несе щастя і впевненість у майбутньому.
Трійця або Зелені свята 2023 — привітання у віршах українською мовою
Нехай щастя потроїться
В день великої Трійці,
Хай серце очищається,
Любов'ю наповнюються,
Душа співає, сміється,
І вам все вдається.
***
В день Трійці святої
Ми щиро бажаєм,
Щоб істинний спокій
На серці настав.
Щоб віра ніколи
Вас не залишала,
Любові та миру
Нині й повсякчас!
***
З Трійцею вітаю щиро!
Радості, тепла та миру,
Божих вам благословінь,
Віри, мудрості, прозрінь.
Милосердя вам, достатку,
Хай ростуть скоріше статки,
Щоб могли допомагати,
Віру в Бога не втрачати!
***
Світ навколо зеленіє,
І душа тому радіє,
Бо прийшли Зелені свята,
І в віночках вже дівчата,
Весело пісень співають,
На сопілках хлопці грають,
Від всієї України,
Зі святами вітають!
***
В житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас обминають
Незгоди, гордість, сум і гнів.
Ростіть дітей на славу людям
І будьте щирі на добро
Вам все віддасться, все в вас буде
Кохання, спокій і тепло.
Із Зеленими вас святами!
***
Русалонька купається в росі.
Зілляний дух літає над полями.
Святиться вся природа у цей день.
Вітаю із Зеленими Святами!
***
Вділи всі зелені шати —
І будиночки, і хатки,
Всі немов на карнавал,
В листячку помчав трамвай.
Йдуть святить вінки дівчата,
З ними йдуть Зелені Свята!
***
Озеленили ми оселі,
Щоби настрій був веселий,
Бо здавен у нас в народі,
Зелений колір в день цей в моді.
Все що квітне та буяє,
Нині серце зігріває,
В кожен дім несуть багато,
Радості Зелені свята!
***
У свято Трійці бажаю
Багато радості, добра,
Море сонця нехай подарує
Ця літня пора.
Думати тільки про хороше,
Добрі справи творити.
У день дощовий і погожий
Богу за все дякувати.
Світлий ангел поглядом ніжним
Шлях твій буде опромінювати,
Добротою своєю безмежною
Від біди оберігати.
***
Вітаю з Трійцею Святою!
Бажаю миру і спокою,
Щоб небо було тільки ясним,
Життя — завжди безхмарне та прекрасне.
Слово Боже нехай вас надихає,
Від будь-яких негараздів оберігає.
Нехай добром наповниться ваш дім,
Благодать і щастя буде в нім!
***
Всі домівки наші в зелені купаються,
Бо Зелені свята до нас наближаються.
Всіх вітаю щиро й хочу побажати
У душі вам миру й Божої благодаті!
Трійця 4 червня — привітання у листівках
Відеопривітання з Трійцею 2023
Нагадаємо ми писали, що категорично не можна робити у свято Трійці та у чому особливості цього свята.
Також ми розповідали, про історію та українські традиції святкування Трійці.