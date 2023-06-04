Троица 2023 — красивые поздравления в стихах, прозе и открытках

Праздник Троицы. Фото: volynnews.com

В воскресенье, 4 июня, украинцы отмечают религиозный праздник Троица, также известный как Зеленые праздники или Пятидесятница. Это один из самых важных праздников в христианском календаре. Он отмечается на пятидесятый день после Пасхи и завершает цикл праздников, связанных с Христовым Воскресением.

Новини.LIVE сделало большую подборку лучших поздравлений с этим большим и светлым праздником в стихах, прозе и ярких открытках.

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Поздравление с Троицей в прозе 2023

С праздником Троицы вас! Пусть торжественный церковный колокол наполнит душу вдохновением и радостью, укрепит веру и подарит надежду, исцелит болезни и наградит терпением, мудростью, жизненными благами и счастливыми мгновениями.

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Поздравляю со святой Троицей! Пусть этот праздник вдохновляет всех вас на добрые дела, наполняет сердца любовью к ближним, дарит каждому семейный уют и благополучие, несет счастье и уверенность в будущем.

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Со святым праздником Троицы поздравляю всех и хочу пожелать, чтобы и святой Отец, и святой Дух, и святой Сын всегда нас оберегали, наставляли, подсказывали и учили мудрости, смирению, доброте и любви!

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Поздравляю с праздником Троицы! Желаю духовного единения в кругу семьи, крепких и мирных отношений, поддержки, любви, внимания и душевного благополучия. Пусть чистота, зелень и гармония поселятся в вашем доме и сердцах!

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Поздравляем со светлым православным праздником - Троицей! Откройте окно, уроните лето и святое благословение! Пусть Отец, Сын и Святой Дух оберегают вашу семью, принося в дом только душевное спокойствие, крепкое здоровье и веру в лучшее!

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Пусть в каждом доме на Зеленые праздники пахнет мятой и уютом! Благополучия всем и теплого, солнечного лета!

Праздник Троицы. Фото: google.com

Мир дома, улыбку на лице, света в глазах, чтобы берег от всех напастей ангел-хранитель, а удача, успех, счастье и благодать всегда вели за руку, защищая от бед и неприятностей. С Троицей!

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В праздник Троицы поздравляю и пожелать хочу света и радости в жизни, блага и счастья в доме, искренности и добра в душе, любви и вдохновения в сердце, мира над головой и солнечной погоды за окном.

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Поздравляю с Троицей и желаю, чтобы в душе всегда жила надежда, чтобы в сердце было много места для искренней любви, чтобы в жизни все цвело и красивее. Счастья, здоровья, радости, благополучия, мира и добрых чудес.

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Поздравляю с Троицей и хочу пожелать, чтобы в твою жизнь стучали только добрые вести, чтобы каждый день у тебя находились силы для добрых дел, чтобы в твоем доме никогда не погас свет блага и счастья, чтобы на твоем пути всегда горел зеленый свет к успеху, процветание и исполнение желаний!

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Поздравляю с днем Святой Троицы! Пусть сошедший с небес Дух принесет чудеса в вашу жизнь! Желаю небесного благословения, покоя на сердце, не знать печали и горя! больше радости и добра!

***

Поздравляю с днем Святой Троицы! Пусть Вас всегда оберегает Святейший Отец, Святой дух отгоняет несчастье и наставляет на верный путь, а Святой сын дает поддержку и опору в трудную минуту!

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Пусть Святой Дух наполняет ваши дни светом и теплом, а Троица хранит вас от всякой беды.

***

Поздравляю с Троицей! Пусть Зеленые праздники принесут в дом уют, взаимопонимание и любовь. Желаю защиты высших сил, искренней веры и несгибаемой надежды. Пусть сердце наполнится теплом, любовью и смирением.

***

Поздравляю с праздником Троицы! Желаю духовного единения в кругу семьи, крепких и мирных отношений, поддержки, любви, внимания и душевного благополучия. Пусть чистота, зелень и гармония поселятся в вашем доме и сердцах!

***

Пусть Троица принесет радость, благополучие и мир в вашу жизнь! Пусть благодать Божия полностью наполнит ваши сердца.

***

Поздравляю со святой Троицей! Пусть этот праздник вдохновляет всех вас на добрые дела, наполняет сердца любовью к ближним, дарит каждому семейный уют и благополучие, несет счастье и уверенность в будущем.

Икона Святой Троицы. Фото: google.com

Троица или Зеленые праздники 2023 — поздравления в стихах на украинском языке

Нехай щастя потроїться

В день великої Трійці,

Хай серце очищається,

Любов'ю наповнюються,

Душа співає, сміється,

І вам все вдається.

***

В день Трійці святої

Ми щиро бажаєм,

Щоб істинний спокій

На серці настав.

Щоб віра ніколи

Вас не залишала,

Любові та миру

Нині й повсякчас!

***

З Трійцею вітаю щиро!

Радості, тепла та миру,

Божих вам благословінь,

Віри, мудрості, прозрінь.

Милосердя вам, достатку,

Хай ростуть скоріше статки,

Щоб могли допомагати,

Віру в Бога не втрачати!

***

Світ навколо зеленіє,

І душа тому радіє,

Бо прийшли Зелені свята,

І в віночках вже дівчата,

Весело пісень співають,

На сопілках хлопці грають,

Від всієї України,

Зі святами вітають!

***

В житті по-різному буває

Не завжди квіти, радість, спів.

Та все ж нехай вас обминають

Незгоди, гордість, сум і гнів.

Ростіть дітей на славу людям

І будьте щирі на добро

Вам все віддасться, все в вас буде

Кохання, спокій і тепло.

Із Зеленими вас святами!

***

Русалонька купається в росі.

Зілляний дух літає над полями.

Святиться вся природа у цей день.

Вітаю із Зеленими Святами!

***

Вділи всі зелені шати —

І будиночки, і хатки,

Всі немов на карнавал,

В листячку помчав трамвай.

Йдуть святить вінки дівчата,

З ними йдуть Зелені Свята!

***

Озеленили ми оселі,

Щоби настрій був веселий,

Бо здавен у нас в народі,

Зелений колір в день цей в моді.

Все що квітне та буяє,

Нині серце зігріває,

В кожен дім несуть багато,

Радості Зелені свята!

***

У свято Трійці бажаю

Багато радості, добра,

Море сонця нехай подарує

Ця літня пора.

Думати тільки про хороше,

Добрі справи творити.

У день дощовий і погожий

Богу за все дякувати.

Світлий ангел поглядом ніжним

Шлях твій буде опромінювати,

Добротою своєю безмежною

Від біди оберігати.

***

Вітаю з Трійцею Святою!

Бажаю миру і спокою,

Щоб небо було тільки ясним,

Життя — завжди безхмарне та прекрасне.

Слово Боже нехай вас надихає,

Від будь-яких негараздів оберігає.

Нехай добром наповниться ваш дім,

Благодать і щастя буде в нім!

***

Всі домівки наші в зелені купаються,

Бо Зелені свята до нас наближаються.

Всіх вітаю щиро й хочу побажати

У душі вам миру й Божої благодаті!

Троица 4 июня – поздравления в открытках

Поздравление с Троицей. Фото: Новости.

Поздравление с Троицей. Фото: Новости.

Поздравление с Троицей. Фото: Новости.

Поздравление с Троицей. Фото: Новости.

Поздравление с Троицей. Фото: Новости.

Поздравление с Троицей. Фото: v24

Поздравление с Троицей. Фото: google.com

Поздравление с Троицей. Фото: google.com

Поздравление с Троицей. Фото: google.com

Поздравление с Троицей. Фото: google.com

Поздравление с Троицей. Фото: google.com

Поздравление с Троицей. Фото: google.com

Поздравление с Троицей. Фото: google.com

Поздравление с Троицей. Фото: google.com

Поздравление с Троицей. Фото: tviysvit

Поздравление с Троицей. Фото: AmazingUkraine

Поздравление с Троицей. Фото: AmazingUkraine

Поздравление с Троицей. Фото: AmazingUkraine

Поздравление с Троицей. Фото: AmazingUkraine

Видеопоздравления с Троицей 2023

Напомним, мы писали, что категорически нельзя делать в праздник Троицы и в чем особенности этого праздника.

Также мы рассказывали, об истории и традициях празднования Троицы.