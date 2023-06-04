Троица 2023 — красивые поздравления в стихах, прозе и открытках

Троица 2023: самые искренние поздравления в прозе, стихах и открытках
В воскресенье, 4 июня, украинцы отмечают религиозный праздник Троица, также известный как Зеленые праздники или Пятидесятница. Это один из самых важных праздников в христианском календаре. Он отмечается на пятидесятый день после Пасхи и завершает цикл праздников, связанных с Христовым Воскресением.
Новини.LIVE сделало большую подборку лучших поздравлений с этим большим и светлым праздником в стихах, прозе и ярких открытках.
Поздравление с Троицей в прозе 2023
С праздником Троицы вас! Пусть торжественный церковный колокол наполнит душу вдохновением и радостью, укрепит веру и подарит надежду, исцелит болезни и наградит терпением, мудростью, жизненными благами и счастливыми мгновениями.
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Поздравляю со святой Троицей! Пусть этот праздник вдохновляет всех вас на добрые дела, наполняет сердца любовью к ближним, дарит каждому семейный уют и благополучие, несет счастье и уверенность в будущем.
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Со святым праздником Троицы поздравляю всех и хочу пожелать, чтобы и святой Отец, и святой Дух, и святой Сын всегда нас оберегали, наставляли, подсказывали и учили мудрости, смирению, доброте и любви!
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Поздравляю с праздником Троицы! Желаю духовного единения в кругу семьи, крепких и мирных отношений, поддержки, любви, внимания и душевного благополучия. Пусть чистота, зелень и гармония поселятся в вашем доме и сердцах!
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Поздравляем со светлым православным праздником - Троицей! Откройте окно, уроните лето и святое благословение! Пусть Отец, Сын и Святой Дух оберегают вашу семью, принося в дом только душевное спокойствие, крепкое здоровье и веру в лучшее!
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Пусть в каждом доме на Зеленые праздники пахнет мятой и уютом! Благополучия всем и теплого, солнечного лета!
Мир дома, улыбку на лице, света в глазах, чтобы берег от всех напастей ангел-хранитель, а удача, успех, счастье и благодать всегда вели за руку, защищая от бед и неприятностей. С Троицей!
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В праздник Троицы поздравляю и пожелать хочу света и радости в жизни, блага и счастья в доме, искренности и добра в душе, любви и вдохновения в сердце, мира над головой и солнечной погоды за окном.
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Поздравляю с Троицей и желаю, чтобы в душе всегда жила надежда, чтобы в сердце было много места для искренней любви, чтобы в жизни все цвело и красивее. Счастья, здоровья, радости, благополучия, мира и добрых чудес.
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Поздравляю с Троицей и хочу пожелать, чтобы в твою жизнь стучали только добрые вести, чтобы каждый день у тебя находились силы для добрых дел, чтобы в твоем доме никогда не погас свет блага и счастья, чтобы на твоем пути всегда горел зеленый свет к успеху, процветание и исполнение желаний!
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Поздравляю с днем Святой Троицы! Пусть сошедший с небес Дух принесет чудеса в вашу жизнь! Желаю небесного благословения, покоя на сердце, не знать печали и горя! больше радости и добра!
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Поздравляю с днем Святой Троицы! Пусть Вас всегда оберегает Святейший Отец, Святой дух отгоняет несчастье и наставляет на верный путь, а Святой сын дает поддержку и опору в трудную минуту!
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Пусть Святой Дух наполняет ваши дни светом и теплом, а Троица хранит вас от всякой беды.
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Поздравляю с Троицей! Пусть Зеленые праздники принесут в дом уют, взаимопонимание и любовь. Желаю защиты высших сил, искренней веры и несгибаемой надежды. Пусть сердце наполнится теплом, любовью и смирением.
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Поздравляю с праздником Троицы! Желаю духовного единения в кругу семьи, крепких и мирных отношений, поддержки, любви, внимания и душевного благополучия. Пусть чистота, зелень и гармония поселятся в вашем доме и сердцах!
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Пусть Троица принесет радость, благополучие и мир в вашу жизнь! Пусть благодать Божия полностью наполнит ваши сердца.
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Поздравляю со святой Троицей! Пусть этот праздник вдохновляет всех вас на добрые дела, наполняет сердца любовью к ближним, дарит каждому семейный уют и благополучие, несет счастье и уверенность в будущем.
Троица или Зеленые праздники 2023 — поздравления в стихах на украинском языке
Нехай щастя потроїться
В день великої Трійці,
Хай серце очищається,
Любов'ю наповнюються,
Душа співає, сміється,
І вам все вдається.
***
В день Трійці святої
Ми щиро бажаєм,
Щоб істинний спокій
На серці настав.
Щоб віра ніколи
Вас не залишала,
Любові та миру
Нині й повсякчас!
***
З Трійцею вітаю щиро!
Радості, тепла та миру,
Божих вам благословінь,
Віри, мудрості, прозрінь.
Милосердя вам, достатку,
Хай ростуть скоріше статки,
Щоб могли допомагати,
Віру в Бога не втрачати!
***
Світ навколо зеленіє,
І душа тому радіє,
Бо прийшли Зелені свята,
І в віночках вже дівчата,
Весело пісень співають,
На сопілках хлопці грають,
Від всієї України,
Зі святами вітають!
***
В житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас обминають
Незгоди, гордість, сум і гнів.
Ростіть дітей на славу людям
І будьте щирі на добро
Вам все віддасться, все в вас буде
Кохання, спокій і тепло.
Із Зеленими вас святами!
***
Русалонька купається в росі.
Зілляний дух літає над полями.
Святиться вся природа у цей день.
Вітаю із Зеленими Святами!
***
Вділи всі зелені шати —
І будиночки, і хатки,
Всі немов на карнавал,
В листячку помчав трамвай.
Йдуть святить вінки дівчата,
З ними йдуть Зелені Свята!
***
Озеленили ми оселі,
Щоби настрій був веселий,
Бо здавен у нас в народі,
Зелений колір в день цей в моді.
Все що квітне та буяє,
Нині серце зігріває,
В кожен дім несуть багато,
Радості Зелені свята!
***
У свято Трійці бажаю
Багато радості, добра,
Море сонця нехай подарує
Ця літня пора.
Думати тільки про хороше,
Добрі справи творити.
У день дощовий і погожий
Богу за все дякувати.
Світлий ангел поглядом ніжним
Шлях твій буде опромінювати,
Добротою своєю безмежною
Від біди оберігати.
***
Вітаю з Трійцею Святою!
Бажаю миру і спокою,
Щоб небо було тільки ясним,
Життя — завжди безхмарне та прекрасне.
Слово Боже нехай вас надихає,
Від будь-яких негараздів оберігає.
Нехай добром наповниться ваш дім,
Благодать і щастя буде в нім!
***
Всі домівки наші в зелені купаються,
Бо Зелені свята до нас наближаються.
Всіх вітаю щиро й хочу побажати
У душі вам миру й Божої благодаті!
Троица 4 июня – поздравления в открытках
Видеопоздравления с Троицей 2023
Напомним, мы писали, что категорически нельзя делать в праздник Троицы и в чем особенности этого праздника.
Также мы рассказывали, об истории и традициях празднования Троицы.