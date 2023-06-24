Церковный календарь на июль 2023 — какие важные церковные праздники будем отмечать

Православный календарь на июль 2023: когда Петра и Павла, Рождество Иоанна Предтечи
Во второй месяц лета украинских верующих ждут несколько важных и особых церковных праздников. В частности, будут праздновать Рождество Иоанна Предтечи, день Петра и Павла, а также День крещения Киевской Руси, который совпадает вместе с днем памяти Святого князя Владимира Великого. Кроме этого, заканчивается Петров пост, который в 2023 году начался 12 июня.
Новини.LIVE подготовил подробный православный календарь праздников на июль 2023 года. Узнайте, какие важные даты ожидают во второй месяц лета.
Церковный календарь на июль 2023
Какие важные церковные праздники верующие будут отмечать во второй месяц лета — можно узнать из календаря:
- 1 июля — день памяти мученика Леонтия;
- 2 июля — всех святых украинского народа;
- 3 июля — день памяти священномученика Методия;
- 4 июля — день памяти мученика Юлиана;
- 5 июля — день памяти священномученика Евсевия;
- 6 июля — день памяти мученицы Агриппины;
- 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи (в народном календаре — праздник Ивана Купала) ;
- 8 июля — день памяти преподобномученицы Февронии, священномученика Доротея;
- 9 июля — день памяти пророка Давида;
- 10 июля — день памяти пророка Сампсона;
- 11 июля — перенос мощей Кира и Ивана;
- 12 июля — день памяти апостолов Петра и Павла;
- 13 июля — собор 12-ти апостолов;
- 14 июля — день памяти Космы и Демияна бессеребренников;
- 15 июля — возложение ризы Пресвятой Богородицы;
- 16 июля — день памяти мучеников Якинта и Анатолия;
- 17 июля — день памяти святителя Андрея Критского и преподобной Марфы;
- 18 июля — день памяти преподобного Анатасия Атонского;
- 19 июля — день памяти преподобного Сысоя Великого;
- 20 июля — день памяти преподобных Фомы и Акакия;
- 21 июля — день памяти великомученика Прокопия;
- 22 июля — день памяти священномученика Панкратия;
- 23 июля — день памяти преподобного Анатония Печерского;
- 24 июля — день памяти княгини Киевской Ольги;
- 25 июля — день памяти мучеников Прокла и Иллария;
- 26 июля — собор архангела Гавриила, день памяти преподобного Стефана, день памяти преподобного Юлиана;
- 27 июля — день памяти апостолов Акилы и Прискили, день памяти преподобного Онисима;
- 28 июля — День крещения Киевской Руси, день памяти Святого князя Владимира Великого;
- 29 июля — день памяти священномученика Атеногена и его 10 учеников;
- 30 июля — святых отцов шести Вселенских Соборов, день памяти великомученицы Марины;
- 31 июля — мучеников Якинта и Эмилиана.
Какие будут посты в июле 2023 года
В июле продолжается Петров пост, начавшийся 12 июня. В этом году он длится 30 дней — до 11 июля (включительно). Этот пост не очень строгий — во время него разрешается рыба, кроме среды и пятницы.
Во время поста Петра запрещено венчаться и крестить детей, а вот исповедоваться и причащаться наоборот нужно.
Что нужно знать о новом церковном календаре в Украине
С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины переходит с юлианского на новоюлианский календарь. Это означает, что даты всех непереходных церковных праздников смещаются 13 дней раньше.
Это не касается Пасхи и тех праздников, которые связаны с ней (Вербное воскресенье, Вознесение Господне, Троица).
А вот некоторые другие праздники, например, Рождество Иоанна Предтечи (в народе его еще называют праздником Ивана Купала) будут перенесены на 24 июня (ныне празднуется 7 июля).
Раньше мы рассказывали, когда лучше крестить ребенка в 2023 году.
Также мы писали, какие дни в 2023 году будут идеальными для венчания и женитьбы. В 2023 году много праздников, запрещающих заключение брака.