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Православный календарь на июль 2023: когда Петра и Павла, Рождество Иоанна Предтечи

24 июня 2023 07:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Церковный календарь на июль 2023 — какие важные церковные праздники будем отмечать
Божественная литургия в Спасо-Преображенском соборе. Фото: preobraz.kiev.ua
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Во второй месяц лета украинских верующих ждут несколько важных и особых церковных праздников. В частности, будут праздновать Рождество Иоанна Предтечи, день Петра и Павла, а также День крещения Киевской Руси, который совпадает вместе с днем памяти Святого князя Владимира Великого. Кроме этого, заканчивается Петров пост, который в 2023 году начался 12 июня.

Новини.LIVE подготовил подробный православный календарь праздников на июль 2023 года. Узнайте, какие важные даты ожидают во второй месяц лета.

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Церковный календарь на июль 2023

Какие важные церковные праздники верующие будут отмечать во второй месяц лета — можно узнать из календаря:

  • 1 июля — день памяти мученика Леонтия;
  • 2 июлявсех святых украинского народа;
  • 3 июля — день памяти священномученика Методия;
  • 4 июля — день памяти мученика Юлиана;
  • 5 июля — день памяти священномученика Евсевия;
  • 6 июля — день памяти мученицы Агриппины;
  • 7 июляРождество Иоанна Предтечи (в народном календаре — праздник Ивана Купала) ;

 

Когда Рождество Иоанна Предтечи
Бдение Рождества Иоанна Предтечи. Фото: УПЦ
  • 8 июля — день памяти преподобномученицы Февронии, священномученика Доротея;
  • 9 июля — день памяти пророка Давида;
  • 10 июля — день памяти пророка Сампсона;
  • 11 июля — перенос мощей Кира и Ивана;
  • 12 июлядень памяти апостолов Петра и Павла;

 

Когда день памяти апостолов Петра и Павла
Икона Петра и Павла. Фото: google.com
  • 13 июля — собор 12-ти апостолов;
  • 14 июля — день памяти Космы и Демияна бессеребренников;
  • 15 июля — возложение ризы Пресвятой Богородицы;
  • 16 июля — день памяти мучеников Якинта и Анатолия;
  • 17 июля — день памяти святителя Андрея Критского и преподобной Марфы;
  • 18 июля — день памяти преподобного Анатасия Атонского;
  • 19 июля — день памяти преподобного Сысоя Великого;
  • 20 июля — день памяти преподобных Фомы и Акакия;
  • 21 июля — день памяти великомученика Прокопия;
  • 22 июля — день памяти священномученика Панкратия;
  • 23 июля — день памяти преподобного Анатония Печерского;
  • 24 июлядень памяти княгини Киевской Ольги;

 

Когда день памяти княгини Киевской Ольги
Памятник княгини Киевской Ольги. Фото: Shutterstock
  • 25 июля — день памяти мучеников Прокла и Иллария;
  • 26 июля — собор архангела Гавриила, день памяти преподобного Стефана, день памяти преподобного Юлиана;
  • 27 июля — день памяти апостолов Акилы и Прискили, день памяти преподобного Онисима;
  • 28 июляДень крещения Киевской Руси, день памяти Святого князя Владимира Великого;

 

Когда день памяти Владимира Великого
Памятник Владимиру Великому. Фото: google.com
  • 29 июля — день памяти священномученика Атеногена и его 10 учеников;
  • 30 июля — святых отцов шести Вселенских Соборов, день памяти великомученицы Марины;
  • 31 июля — мучеников Якинта и Эмилиана.

Какие будут посты в июле 2023 года

В июле продолжается Петров пост, начавшийся 12 июня. В этом году он длится 30 дней — до 11 июля (включительно). Этот пост не очень строгий — во время него разрешается рыба, кроме среды и пятницы.

Во время поста Петра запрещено венчаться и крестить детей, а вот исповедоваться и причащаться наоборот нужно.

 

Церковный календарь на июль 2023: что будут праздновать верующие
Женщина молится в церкви. Фото: google.com

Что нужно знать о новом церковном календаре в Украине

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины переходит с юлианского на новоюлианский календарь. Это означает, что даты всех непереходных церковных праздников смещаются 13 дней раньше.

Это не касается Пасхи и тех праздников, которые связаны с ней (Вербное воскресенье, Вознесение Господне, Троица).

А вот некоторые другие праздники, например, Рождество Иоанна Предтечи (в народе его еще называют праздником Ивана Купала) будут перенесены на 24 июня (ныне празднуется 7 июля).

Раньше мы рассказывали, когда лучше крестить ребенка в 2023 году.

Также мы писали, какие дни в 2023 году будут идеальными для венчания и женитьбы. В 2023 году много праздников, запрещающих заключение брака.

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