Церковный календарь на июль 2023 — какие важные церковные праздники будем отмечать

Божественная литургия в Спасо-Преображенском соборе. Фото: preobraz.kiev.ua

Во второй месяц лета украинских верующих ждут несколько важных и особых церковных праздников. В частности, будут праздновать Рождество Иоанна Предтечи, день Петра и Павла, а также День крещения Киевской Руси, который совпадает вместе с днем памяти Святого князя Владимира Великого. Кроме этого, заканчивается Петров пост, который в 2023 году начался 12 июня.

Новини.LIVE подготовил подробный православный календарь праздников на июль 2023 года. Узнайте, какие важные даты ожидают во второй месяц лета.

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Какие важные церковные праздники верующие будут отмечать во второй месяц лета — можно узнать из календаря:

1 июля — день памяти мученика Леонтия;

— день памяти мученика Леонтия; 2 июля — всех святых украинского народа;

— всех святых украинского народа; 3 июля — день памяти священномученика Методия;

— день памяти священномученика Методия; 4 июля — день памяти мученика Юлиана;

— день памяти мученика Юлиана; 5 июля — день памяти священномученика Евсевия;

— день памяти священномученика Евсевия; 6 июля — день памяти мученицы Агриппины;

— день памяти мученицы Агриппины; 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи (в народном календаре — праздник Ивана Купала) ;

Бдение Рождества Иоанна Предтечи. Фото: УПЦ

8 июля — день памяти преподобномученицы Февронии, священномученика Доротея;

— день памяти преподобномученицы Февронии, священномученика Доротея; 9 июля — день памяти пророка Давида;

— день памяти пророка Давида; 10 июля — день памяти пророка Сампсона;

— день памяти пророка Сампсона; 11 июля — перенос мощей Кира и Ивана;

— перенос мощей Кира и Ивана; 12 июля — день памяти апостолов Петра и Павла;

Икона Петра и Павла. Фото: google.com

13 июля — собор 12-ти апостолов;

— собор 12-ти апостолов; 14 июля — день памяти Космы и Демияна бессеребренников;

— день памяти Космы и Демияна бессеребренников; 15 июля — возложение ризы Пресвятой Богородицы;

— возложение ризы Пресвятой Богородицы; 16 июля — день памяти мучеников Якинта и Анатолия;

— день памяти мучеников Якинта и Анатолия; 17 июля — день памяти святителя Андрея Критского и преподобной Марфы;

— день памяти святителя Андрея Критского и преподобной Марфы; 18 июля — день памяти преподобного Анатасия Атонского;

— день памяти преподобного Анатасия Атонского; 19 июля — день памяти преподобного Сысоя Великого;

— день памяти преподобного Сысоя Великого; 20 июля — день памяти преподобных Фомы и Акакия;

— день памяти преподобных Фомы и Акакия; 21 июля — день памяти великомученика Прокопия;

— день памяти великомученика Прокопия; 22 июля — день памяти священномученика Панкратия;

— день памяти священномученика Панкратия; 23 июля — день памяти преподобного Анатония Печерского;

— день памяти преподобного Анатония Печерского; 24 июля — день памяти княгини Киевской Ольги;

Памятник княгини Киевской Ольги. Фото: Shutterstock

25 июля — день памяти мучеников Прокла и Иллария;

— день памяти мучеников Прокла и Иллария; 26 июля — собор архангела Гавриила, день памяти преподобного Стефана, день памяти преподобного Юлиана;

— собор архангела Гавриила, день памяти преподобного Стефана, день памяти преподобного Юлиана; 27 июля — день памяти апостолов Акилы и Прискили, день памяти преподобного Онисима;

— день памяти апостолов Акилы и Прискили, день памяти преподобного Онисима; 28 июля — День крещения Киевской Руси, день памяти Святого князя Владимира Великого;

Памятник Владимиру Великому. Фото: google.com

29 июля — день памяти священномученика Атеногена и его 10 учеников;

— день памяти священномученика Атеногена и его 10 учеников; 30 июля — святых отцов шести Вселенских Соборов, день памяти великомученицы Марины;

— святых отцов шести Вселенских Соборов, день памяти великомученицы Марины; 31 июля — мучеников Якинта и Эмилиана.

Какие будут посты в июле 2023 года

В июле продолжается Петров пост, начавшийся 12 июня. В этом году он длится 30 дней — до 11 июля (включительно). Этот пост не очень строгий — во время него разрешается рыба, кроме среды и пятницы.

Во время поста Петра запрещено венчаться и крестить детей, а вот исповедоваться и причащаться наоборот нужно.

Женщина молится в церкви. Фото: google.com

Что нужно знать о новом церковном календаре в Украине

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины переходит с юлианского на новоюлианский календарь. Это означает, что даты всех непереходных церковных праздников смещаются 13 дней раньше.

Это не касается Пасхи и тех праздников, которые связаны с ней (Вербное воскресенье, Вознесение Господне, Троица).

А вот некоторые другие праздники, например, Рождество Иоанна Предтечи (в народе его еще называют праздником Ивана Купала) будут перенесены на 24 июня (ныне празднуется 7 июля).

Раньше мы рассказывали, когда лучше крестить ребенка в 2023 году.

Также мы писали, какие дни в 2023 году будут идеальными для венчания и женитьбы. В 2023 году много праздников, запрещающих заключение брака.