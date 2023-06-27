Именины в июле 2023 — кто будет праздновать, кого поздравлять и как назвать ребенка

Девушка-ангел — фотосессия в лесу. Фото: google.com

Особый для каждого верующего праздник — именины или День ангела. Нередко это событие называют вторым днем рождения, ведь принято считать, что это День рождения души. А по украинским христианским традициям, родители выбирают имена новорожденным из календаря святцев, чтобы малыш приобрел небесное благословение и ангела-хранителя.

Новини.LIVE рассказывает, кому посчастливится отпраздновать именины во второй месяц лета, кого обязательно поздравить и какое имя выбрать для ребенка по церковному июльскому календарю, чтобы его оберегал ангел.

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У кого День ангела 1 июля

Мужские имена: Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей.

У кого День ангела 2 июля

Мужские имена: Иван, Ян.

Женские имена: Мария.

У кого День ангела 3 июля

Мужские имена: Андрей, Афанасий, Афанасий, Глеб, Елисей, Дмитрий, Иван, Лука, Фома, Ян.

Женские имена: Инна, Римма.

У кого День ангела 4 июля

Мужские имена: Алексей, Антон, Антоний, Георгий, Егор, Иван, Максим, Никита, Николай, Теодор, Павел, Федор, Юлиан, Юлий, Ян.

Женские имена: Анастасия, Василиса.

У кого День ангела 5 июля

Мужские имена: Василий, Гавриил, Геннадий, Григорий, Теодор, Федор.

Женские имена: Ульяна, Юлиана.

У кого День ангела 6 июля

Мужские имена: Александр, Алексей, Антон, Артем, Герман, Иосиф, Митрофан, Петр, Святослав, Теодор, Федор.

Женские имена: Агриппина.

У кого День ангела 7 июля

Мужские имена: Антон, Иван, Никита, Яков, Ян.

У кого День ангела 8 июля

Мужские имена: Василий, Давид, Денис, Константин, Николай, Петр, Семен, Теодор, Федор.

Женские имена: Ефросинья, Феврония.

У кого День ангела 9 июля

Мужские имена: Георгий, Давид, Денис, Егор, Иван, Нил, Павел, Тихон, Ян.

У кого День ангела 10 июля

Мужские имена: Александр, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Иван, Лука, Мартин, Петр, Самсон, Ян.

Женские имена: Иванна, Яна.

У кого День ангела 11 июля

Мужские имена: Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Павел, Сергей, Ян.

У кого День ангела 12 июля

Мужские имена: Павел, Петр, Симон.

У кого День ангела 13 июля

Мужские имена: Андрей, Варфоломей, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Симон, Никон, Степан, Тимофей, Филипп, Фома, Яков, Ян.

Женские имена: Динара.

У кого День ангела 14 июля

Мужские имена: Алексей, Аркадий, Василий, Демьян, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Павел, Петр, Ян.

Женские имена: Ангелина.

У кого День ангела 15 июля

Мужские имена: Арсений, Фотий.

Девушка-ангел. Фото: google.com

У кого День ангела 16 июля

Мужские имена: Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Демид, Егор, Иван, Константин, Марк, Михаил, Родион, Филипп, Фома, Ян.

У кого День ангела 17 июля

Мужские имена: Алексей, Андрей, Богдан, Дмитрий, Ефим, Марк, Михаил, Николай, Савва, Теодор, Федор.

Женские имена: Александра, Анастасия, Мария, Марта, Марфа, Ольга, Татьяна.

У кого День ангела 18 июля

Мужские имена: Афанасий, Василий, Сергей, Степан.

Женские имена: Агния, Анна, Варвара, Елизавета, Кирилла, Люция.

У кого День ангела 19 июля

Мужские имена: Анатолий, Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Ефим, Иннокентий, Лукьян, Теодор, Федор.

Женские имена: Люция, Марта, Марфа, Ульяна, Юлиана.

У кого День ангела 20 июля

Мужские имена: Акакий, Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Хома.

Женские имена: Евдокия, Ефросинья.

У кого День ангела 21 июля

Мужские имена: Александр, Савва, Теодор, Федор, Прокопий.

У кого День ангела 22 июля

Мужские имена: Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Теодор, Федор, Ян, Панкратий.

У кого День ангела 23 июля

Мужские имена: Александр, Антон, Георгий, Даниил, Егор, Леонтий, Нестор, Петр, Степан.

У кого День ангела 24 июля

Мужские имена: Аркадий, Илларион, Лев.

Женские имена: Алена, Елена, Илона, Ольга.

У кого День ангела 25 июля

Мужские имена: Арсений, Гавриил, Григорий, Ефим, Иван, Михаил, Симон, Теодор, Федор, Ян.

Женские имена: Вероника, Мария.

У кого День ангела 26 июля

Мужские имена: Антон, Гаврило, Степан, Юлиан.

Женские имена: Сара.

У кого День ангела 27 июля

Мужские имена: Иван, Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан, Теодор, Федор, Ян.

У кого День ангела 28 июля

Мужские имена: Василий, Владимир, Вольдемар, Петр.

Женские имена: Агриппина, Мотрена.

У кого День ангела 29 июля

Мужские имена: Иван, Павел, Петр, Теодор, Федор, Иаков , Ян.

Женские имена: Алевтина, Валентина, Джулия, Мотрена, Юлия.

У кого День ангела 30 июля

Мужские имена: Леонид, Лазарь.

Женские имена: Вероника, Маргарита, Марина.

У кого День ангела 31 июля

Мужские имена: Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Степан, Стефан, Эмиль, Ян.

Девочка-ангел. Фото: google.com

Раньше мы рассказывали, когда лучше крестить ребенка в 2023 году.

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