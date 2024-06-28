З Днем Конституції України 2024 — красиві побажання у прозі та віршах, листівки

Українці відзначають День Конституції. Фото: fikiwiki.com

У цю п'ятницю, 28 червня, українці відзначають одне з найважливіших державних свят — День Конституції України. Це не проста офіційна дата, а одна з радісних подій для кожного громадянина незалежної країни. Тому сьогодні заведено вітати один одного, бажаючи миру та добробуту.

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Новини.LIVE підготував для вас добірку красивих та щирих привітань у прозі віршах та листівках. Обов'язково привітайте з Днем Конституції України своїх знайомих, друзів та рідних.

Привітання з Днем Конституції України у віршах українською мовою

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Конституцію держави оголосила нація,

Запорізький гетьман Орлик для свого народу,

Постарався, щоб жили по свому закону.

Не одні ще покоління старались, боролись,

Та про вільну Україну мріяли й молились.

Щоби ми в своїй країні могли вільно жити,

Довелось нашим героям свою кров пролити.

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Українську Конституцію знов святкує нація,

Нація нова і вільна, вільна в своїм краю,

Любіть свою Україну! Зі святом вас вітаю!

***

З головним святом країни вітаємо,

Мирного неба над головою бажаємо,

Нехай у кожному домі панує щастя і любов,

Нехай Україна процвітає знову і знов!

***

Сьогодні свято на моїй землі,

За яке боролись і за яке вмирали,

Діди та прадіди твої й мої, і про яке

Поети мріяли й крадькома писали.

Сьогодні свято на моїй Вкраїні,

І ми про нього можемо сказати вільно,

Свобода слова і права людини — наш закон,

З чим вітаю вас, шановні, щиро!

З Днем Конституції!

***

З Днем Конституції вітаю,

Усім здоров’я я бажаю!

Нехай обов’язки свої

Завжди виконують усі.

Ну і нехай наша держава

Дотримується завжди права,

Щоб пересічні наші українці

Жили щасливо — в столиці та глибинці!

***

День Конституції сьогодні відзначаємо,

Всіх українців щиро вітаємо,

Бажаємо вам миру, щастя і добра,

Жити в країні вільно не знаючи зла!

***

День Конституції для нас

Є захистом й гарантом права!

Ми щиро привітаємо вас,

Щоб доля тільки щастя знала.

Живіть завжди в добрі й теплі

Під охороною держави.

Людині треба на землі,

Права, щоб істину держали!

День Конституції України 2024 — красиві привітання у прозі

Друже, щиро вітаю тебе з Днем Конституції! Оберігаймо її, як і нашу незалежність. Наближаємо перемогу та мир! Слава Україні!

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Бажаю кожному громадянину активної громадянської свідомості та патріотичної позиції, а ще розвитку та процвітання! З Днем Конституції України!

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Вітаю з Днем Конституції України! Нехай у нашій країні буде лад, а на душі — спокій і радість.

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З Днем Конституції України! Бажаю бути прикладом гідного громадянина України. Бажаю залишатися чудовою людиною відкритої душі.

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З Днем Конституції України! У цей важливий для кожного українця день хочу побажати почувати себе вільною, захищеною, самореалізованою, повноправною щасливою людиною та громадянином!

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Вітаю з Днем Конституції України! Бажаю жити до вподоби, але без обмежень на право вибору, свободи слова і благородного вчинку.

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У цей святковий день бажаю усім серцем любити свою країну та усіма силами робити своє життя прекрасним. З Днем Конституції України!

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Хочу привітати тебе з Днем Конституції України! Нехай закони оберігають, захищають та гарантують безпеку і свободу кожному українцю.

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Вітаю з Днем Конституції України. Бажаю миру, щастя та великих можливостей для досягнення успіху, для втілення мрій.

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Щиро вітаю з Днем Конституції України! Хочу побажати у цей день згадувати лиш найкраще про країну, радіти життю та цінувати, підтримувати нашу Батьківщину ще більше.

З Днем Конституції України 28 червня — найкращі листівки

Привітання з Днем Конституції України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Конституції України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Конституції України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Конституції України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Конституції України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Конституції України 2024 року

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