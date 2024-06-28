С Днем Конституции Украины 2024 — красивые пожелания в прозе и стихах, открытки

Украинцы отмечают День Конституции. Фото: fikiwiki.com

В эту пятницу, 28 июня, украинцы отмечают один из важнейших государственных праздников — День Конституции Украины. Это не просто официальная дата, а одно из радостных событий для каждого гражданина независимой страны. Поэтому сегодня принято поздравлять друг друга, желая мира и благополучия.

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Новини.LIVE подготовил для вас подборку красивых и искренних поздравлений в прозе стихах и открытках. Обязательно поздравьте с Днем Конституции своих знакомых, друзей и родных.

Поздравления с Днем Конституции Украины в стихах на украинском языке

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Конституцію держави оголосила нація,

Запорізький гетьман Орлик для свого народу,

Постарався, щоб жили по свому закону.

Не одні ще покоління старались, боролись,

Та про вільну Україну мріяли й молились.

Щоби ми в своїй країні могли вільно жити,

Довелось нашим героям свою кров пролити.

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Українську Конституцію знов святкує нація,

Нація нова і вільна, вільна в своїм краю,

Любіть свою Україну! Зі святом вас вітаю!

***

З головним святом країни вітаємо,

Мирного неба над головою бажаємо,

Нехай у кожному домі панує щастя і любов,

Нехай Україна процвітає знову і знов!

***

Сьогодні свято на моїй землі,

За яке боролись і за яке вмирали,

Діди та прадіди твої й мої, і про яке

Поети мріяли й крадькома писали.

Сьогодні свято на моїй Вкраїні,

І ми про нього можемо сказати вільно,

Свобода слова і права людини — наш закон,

З чим вітаю вас, шановні, щиро!

З Днем Конституції!

***

З Днем Конституції вітаю,

Усім здоров’я я бажаю!

Нехай обов’язки свої

Завжди виконують усі.

Ну і нехай наша держава

Дотримується завжди права,

Щоб пересічні наші українці

Жили щасливо — в столиці та глибинці!

***

День Конституції сьогодні відзначаємо,

Всіх українців щиро вітаємо,

Бажаємо вам миру, щастя і добра,

Жити в країні вільно не знаючи зла!

***

День Конституції для нас

Є захистом й гарантом права!

Ми щиро привітаємо вас,

Щоб доля тільки щастя знала.

Живіть завжди в добрі й теплі

Під охороною держави.

Людині треба на землі,

Права, щоб істину держали!

День Конституции Украины 2024 — красивые поздравления в прозе

Друг, искренне поздравляю тебя с Днем Конституции! Оберегаем ее, как и нашу независимость. Приближаем победу и мир! Слава Украине!

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Желаю каждому гражданину активного гражданского сознания и патриотической позиции, а еще развития и процветания! С Днем Конституции Украины!

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Поздравляю с Днем Конституции! Пусть в нашей стране будет порядок, а на душе — спокойствие и радость.

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С Днем Конституции Украины! Хочу стать примером достойного гражданина Украины. Желаю оставаться отличным человеком открытой души.

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С Днем Конституции Украины! В этот важный для каждого украинца день хочу пожелать чувствовать себя свободным, защищенным, самореализуемым, полноправным, счастливым человеком и гражданином!

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Поздравляю с Днем Конституции! Желаю жить по душе, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка.

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В этот праздничный день желаю всем сердцем любить свою страну и всеми силами делать свою жизнь прекрасной. С Днем Конституции Украины!

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Хочу поздравить тебя с Днем Конституции! Пусть законы оберегают, защищают и обеспечивают безопасность и свободу каждому украинцу.

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Поздравляю с Днем Конституции. Желаю мира, счастья и больших возможностей для достижения успеха, воплощения мечтаний.

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Поздравляю с Днем Конституции Украины! Хочу пожелать в этот день вспоминать только лучшее о стране, радоваться жизни и ценить, поддерживать нашу Родину еще больше.

С Днем Конституции Украины 28 июня — лучшие открытки

Поздравление с Днем Конституции 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Конституции 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Конституции 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Конституции 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Конституции 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем Конституции Украины 2024 года

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