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День поліції України 2024 — найкращі привітання для захисників правопорядку

4 липня 2024 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Днем поліції України 2024 — щирі привітання у віршах і прозі, красиві листівки
Працівниці поліції на святковому шикуванні. Фото: mvs.gov.ua
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Щороку 4 липня відзначається День Національної поліції України — свято, коли працівники правопорядку отримують подяки за нелегку службу та захист, та щирі побажання щастя, миру та добра від українців.

Новини.LIVE зробив добірку найщиріших привітань у прозі, віршах та красивих листівках. Обов'язково привітайте друзів, знайомих та близьких, які вибрали цю відважну та важливу професію.

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Привітання з Днем поліції України у віршах українською мовою

Вся країна вас вітає
І на вас дітей рівняє.
Тож нехай у кожну мить
Янгол тіло боронить.
Від хвороб, застуд незваних,
Від ворожих куль нежданих,
Від лихих, нещирих друзів
І начальника не в дусі.
Свято тих, хто в Україні
Спокій зберігає нині.
С Днем поліції вітаю,
Щастя і добра бажаю!

***

Нашу доблесну поліцію
Зі святом ми вітаємо.
Честі, вдачі та наснаги
Ми вам побажаємо.
Хай сила, міцність і відвага
Крокують поруч кожен день.
Хай служба ваша іде гладко,
Нових вам звершень та ідей!

***

Вітаємо зі святом професійним,
Бажаємо вам щастя та добра.
Нехай друга плече буде надійним,
А ваша хата — сповнена тепла.

***

Щоб зарплата — як в магната,
Щоб любові — повна хата,
Щоб на роботі — як по нотах,
Щастя, щоб — як меду в сотах,
Щоб зручно в амуніції!
З Днем Національної поліції!

***

З Днем поліції вітаю
Поліцейських України,
Вам бажаю я відваги,
Честі, мужності та сили.

***

З Днем поліції вітаєм
І сердечно побажаєм
Шахраїв усіх зловити
І за ґрати посадити!

З Днем поліції України 2024 — щирі привітання у прозі 

Вітаю тебе з Днем поліції України! Від щирого серця хочу побажати сил та відваги, терпіння та бадьорого духу, ефективної боротьби зі злочинцями та порушниками, сімейного щастя і добробуту.

***

З Днем поліції тебе! Бажаю міцного здоров'я, легкої служби, поваги колег і начальства, спокою на вулицях. І, звичайно, якнайшвидшого настання миру!

***

Друже, сьогодні від щирого серця хочу тебе привітати з твоїм професійним святом! Дякую, що продовжуєш нести службу та захищати кожного громадянина нашої Батьківщини!

***

Вітаю із Днем поліції України! Бажаю, щоб робота приносила справді чудові результати. Нехай життя буде легким та щасливим. 

***

Вітаю з Днем Національної поліції України! Бажаю, щоб служба була легкою, зірки на погонах примножувалися, а усі злочинці були знайдені та покарані. 

***

Бажаю, щоб твої трудові будні були спокійними, а в сім'ї панували мир і любов. З Днем Національної поліції України!

***

З Днем поліції від щирого серця вітаю! Нехай завжди поруч буде удача, нехай сміливість та сила ніколи не лишають, а кожен день приносить нові перемоги.

***

Сьогодні хочу тобі побажати успіхів у кар’єрі, зростання особистого та професійного, та простого людського щастя! З Днем Національної поліції України!

Красиві привітання у листівках з Днем поліції України 2024 року 

Красиві привітання у листівках з Днем поліції України 2024 року
Привітання у листівках з Днем поліції України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем поліції України 2024 — щирі привітання
Привітання у листівках з Днем поліції України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем поліції України 2024 — листівки
Привітання у листівках з Днем поліції України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День поліції України 2024 — найкращі привітання у листівках та картинках
Привітання у листівках з Днем поліції України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем поліції України 

 

 

Також радимо ознайомитися з календарем державних, професійних, міжнародних свят та важливих дат на липень 2024 року. Він допоможе вам не пропустити найголовніші події місяця. 

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