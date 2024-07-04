З Днем поліції України 2024 — щирі привітання у віршах і прозі, красиві листівки

Працівниці поліції на святковому шикуванні. Фото: mvs.gov.ua

Щороку 4 липня відзначається День Національної поліції України — свято, коли працівники правопорядку отримують подяки за нелегку службу та захист, та щирі побажання щастя, миру та добра від українців.

Новини.LIVE зробив добірку найщиріших привітань у прозі, віршах та красивих листівках. Обов'язково привітайте друзів, знайомих та близьких, які вибрали цю відважну та важливу професію.

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Привітання з Днем поліції України у віршах українською мовою

Вся країна вас вітає

І на вас дітей рівняє.

Тож нехай у кожну мить

Янгол тіло боронить.

Від хвороб, застуд незваних,

Від ворожих куль нежданих,

Від лихих, нещирих друзів

І начальника не в дусі.

Свято тих, хто в Україні

Спокій зберігає нині.

С Днем поліції вітаю,

Щастя і добра бажаю!

***

Нашу доблесну поліцію

Зі святом ми вітаємо.

Честі, вдачі та наснаги

Ми вам побажаємо.

Хай сила, міцність і відвага

Крокують поруч кожен день.

Хай служба ваша іде гладко,

Нових вам звершень та ідей!

***

Вітаємо зі святом професійним,

Бажаємо вам щастя та добра.

Нехай друга плече буде надійним,

А ваша хата — сповнена тепла.

***

Щоб зарплата — як в магната,

Щоб любові — повна хата,

Щоб на роботі — як по нотах,

Щастя, щоб — як меду в сотах,

Щоб зручно в амуніції!

З Днем Національної поліції!

***

З Днем поліції вітаю

Поліцейських України,

Вам бажаю я відваги,

Честі, мужності та сили.

***

З Днем поліції вітаєм

І сердечно побажаєм

Шахраїв усіх зловити

І за ґрати посадити!

З Днем поліції України 2024 — щирі привітання у прозі

Вітаю тебе з Днем поліції України! Від щирого серця хочу побажати сил та відваги, терпіння та бадьорого духу, ефективної боротьби зі злочинцями та порушниками, сімейного щастя і добробуту.

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З Днем поліції тебе! Бажаю міцного здоров'я, легкої служби, поваги колег і начальства, спокою на вулицях. І, звичайно, якнайшвидшого настання миру!

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Друже, сьогодні від щирого серця хочу тебе привітати з твоїм професійним святом! Дякую, що продовжуєш нести службу та захищати кожного громадянина нашої Батьківщини!

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Вітаю із Днем поліції України! Бажаю, щоб робота приносила справді чудові результати. Нехай життя буде легким та щасливим.

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Вітаю з Днем Національної поліції України! Бажаю, щоб служба була легкою, зірки на погонах примножувалися, а усі злочинці були знайдені та покарані.

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Бажаю, щоб твої трудові будні були спокійними, а в сім'ї панували мир і любов. З Днем Національної поліції України!

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З Днем поліції від щирого серця вітаю! Нехай завжди поруч буде удача, нехай сміливість та сила ніколи не лишають, а кожен день приносить нові перемоги.

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Сьогодні хочу тобі побажати успіхів у кар’єрі, зростання особистого та професійного, та простого людського щастя! З Днем Національної поліції України!

Красиві привітання у листівках з Днем поліції України 2024 року

Привітання у листівках з Днем поліції України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання у листівках з Днем поліції України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання у листівках з Днем поліції України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання у листівках з Днем поліції України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем поліції України

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