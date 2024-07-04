Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow День полиции Украины 2024 — лучшие поздравления для защитников правопорядка arrow

День полиции Украины 2024 — лучшие поздравления для защитников правопорядка

4 июля 2024 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Днем полиции Украины 2024 — поздравления в стихах и прозе, красивые открытки
Сотрудницы полиции на праздничном построении. Фото: mvs.gov.ua
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Каждый год 4 июля отмечается День Национальной полиции Украины — праздник, когда работники правопорядка получают благодарности за нелегкую службу и защиту, и искренние пожелания счастья, мира и добра от украинцев.

Новини.LIVE сделал подборку самых искренних поздравлений в прозе, стихах и красивых открытках. Обязательно поздравьте друзей, знакомых и близких, которые выбрали эту отважную и важную профессию.

Читайте также:

Поздравление с Днем полиции Украины в стихах на украинском языке

Вся країна вас вітає
І на вас дітей рівняє.
Тож нехай у кожну мить
Янгол тіло боронить.
Від хвороб, застуд незваних,
Від ворожих куль нежданих,
Від лихих, нещирих друзів
І начальника не в дусі.
Свято тих, хто в Україні
Спокій зберігає нині.
С Днем поліції вітаю,
Щастя і добра бажаю!

***

Нашу доблесну поліцію
Зі святом ми вітаємо.
Честі, вдачі та наснаги
Ми вам побажаємо.
Хай сила, міцність і відвага
Крокують поруч кожен день.
Хай служба ваша іде гладко,
Нових вам звершень та ідей!

***

Вітаємо зі святом професійним,
Бажаємо вам щастя та добра.
Нехай друга плече буде надійним,
А ваша хата — сповнена тепла.

***

Щоб зарплата — як в магната,
Щоб любові — повна хата,
Щоб на роботі — як по нотах,
Щастя, щоб — як меду в сотах,
Щоб зручно в амуніції!
З Днем Національної поліції!

***

З Днем поліції вітаю
Поліцейських України,
Вам бажаю я відваги,
Честі, мужності та сили.

***

З Днем поліції вітаєм
І сердечно побажаєм
Шахраїв усіх зловити
І за ґрати посадити!

С Днем полиции Украины 2024 — искренние поздравления в прозе

Поздравляю тебя с Днем полиции Украины! От всего сердца хочу пожелать сил и отваги, терпения и бодрого духа, эффективной борьбы с преступниками и нарушителями, семейного счастья и благополучия.

***

С Днем полиции тебя! Желаю крепкого здоровья, легкой службы, уважения коллег и начальства, покоя на улицах. И, конечно, скорейшего наступления мира!

***

Друг, сегодня от всего сердца хочу тебя поздравить с твоим профессиональным праздником! Спасибо, что продолжаешь нести службу и защищать каждого гражданина нашей Родины!

***

Поздравляю с Днем полиции Украины! Желаю, чтобы работа приносила действительно отличные результаты. Пусть жизнь будет легкой и счастливой.

***

Поздравляю с Днем Национальной полиции Украины! Желаю, чтобы служба была легкой, звезды на погонах умножались, а все преступники были найдены и наказаны.

***

Желаю, чтобы твои трудовые будни были спокойны, а в семье царили мир и любовь. С Днем национальной полиции Украины!

***

С Днем полиции от всей души поздравляю! Пусть всегда рядом будет удача, пусть смелость и сила никогда не оставляют, каждый день приносит новые победы.

***

Сегодня хочу тебе пожелать успехов в карьере, роста личного и профессионального и простого человеческого счастья! С Днем национальной полиции Украины!

Красивые поздравления в открытках с Днем полиции Украины 2024

Красивые поздравления в открытках с Днем полиции Украины 2024 года
Открытки с Днем полиции Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем полиции Украины 2024 — искренние поздравления
Открытки с Днем полиции Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем полиции Украины 2024 — открытки.
Открытки с Днем полиции Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День полиции Украины 2024 — лучшие поздравления в открытках и картинках
Открытки с Днем полиции Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем полиции Украины

 

 

Также рекомендуем ознакомиться с календарем государственных, профессиональных, международных праздников и важных дат на июль 2024 года. Он поможет вам не пропустить самые главные события месяца.

праздники полиция поздравления открытки пожелания

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать