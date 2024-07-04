С Днем полиции Украины 2024 — поздравления в стихах и прозе, красивые открытки

День полиции Украины 2024 — лучшие поздравления для защитников правопорядка
Каждый год 4 июля отмечается День Национальной полиции Украины — праздник, когда работники правопорядка получают благодарности за нелегкую службу и защиту, и искренние пожелания счастья, мира и добра от украинцев.
Новини.LIVE сделал подборку самых искренних поздравлений в прозе, стихах и красивых открытках. Обязательно поздравьте друзей, знакомых и близких, которые выбрали эту отважную и важную профессию.
Поздравление с Днем полиции Украины в стихах на украинском языке
Вся країна вас вітає
І на вас дітей рівняє.
Тож нехай у кожну мить
Янгол тіло боронить.
Від хвороб, застуд незваних,
Від ворожих куль нежданих,
Від лихих, нещирих друзів
І начальника не в дусі.
Свято тих, хто в Україні
Спокій зберігає нині.
С Днем поліції вітаю,
Щастя і добра бажаю!
***
Нашу доблесну поліцію
Зі святом ми вітаємо.
Честі, вдачі та наснаги
Ми вам побажаємо.
Хай сила, міцність і відвага
Крокують поруч кожен день.
Хай служба ваша іде гладко,
Нових вам звершень та ідей!
***
Вітаємо зі святом професійним,
Бажаємо вам щастя та добра.
Нехай друга плече буде надійним,
А ваша хата — сповнена тепла.
***
Щоб зарплата — як в магната,
Щоб любові — повна хата,
Щоб на роботі — як по нотах,
Щастя, щоб — як меду в сотах,
Щоб зручно в амуніції!
З Днем Національної поліції!
***
З Днем поліції вітаю
Поліцейських України,
Вам бажаю я відваги,
Честі, мужності та сили.
***
З Днем поліції вітаєм
І сердечно побажаєм
Шахраїв усіх зловити
І за ґрати посадити!
С Днем полиции Украины 2024 — искренние поздравления в прозе
Поздравляю тебя с Днем полиции Украины! От всего сердца хочу пожелать сил и отваги, терпения и бодрого духа, эффективной борьбы с преступниками и нарушителями, семейного счастья и благополучия.
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С Днем полиции тебя! Желаю крепкого здоровья, легкой службы, уважения коллег и начальства, покоя на улицах. И, конечно, скорейшего наступления мира!
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Друг, сегодня от всего сердца хочу тебя поздравить с твоим профессиональным праздником! Спасибо, что продолжаешь нести службу и защищать каждого гражданина нашей Родины!
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Поздравляю с Днем полиции Украины! Желаю, чтобы работа приносила действительно отличные результаты. Пусть жизнь будет легкой и счастливой.
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Поздравляю с Днем Национальной полиции Украины! Желаю, чтобы служба была легкой, звезды на погонах умножались, а все преступники были найдены и наказаны.
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Желаю, чтобы твои трудовые будни были спокойны, а в семье царили мир и любовь. С Днем национальной полиции Украины!
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С Днем полиции от всей души поздравляю! Пусть всегда рядом будет удача, пусть смелость и сила никогда не оставляют, каждый день приносит новые победы.
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Сегодня хочу тебе пожелать успехов в карьере, роста личного и профессионального и простого человеческого счастья! С Днем национальной полиции Украины!
Красивые поздравления в открытках с Днем полиции Украины 2024
Видеопоздравления с Днем полиции Украины
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