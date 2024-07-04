С Днем полиции Украины 2024 — поздравления в стихах и прозе, красивые открытки

Сотрудницы полиции на праздничном построении. Фото: mvs.gov.ua

Каждый год 4 июля отмечается День Национальной полиции Украины — праздник, когда работники правопорядка получают благодарности за нелегкую службу и защиту, и искренние пожелания счастья, мира и добра от украинцев.

Новини.LIVE сделал подборку самых искренних поздравлений в прозе, стихах и красивых открытках. Обязательно поздравьте друзей, знакомых и близких, которые выбрали эту отважную и важную профессию.

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Поздравление с Днем полиции Украины в стихах на украинском языке

Вся країна вас вітає

І на вас дітей рівняє.

Тож нехай у кожну мить

Янгол тіло боронить.

Від хвороб, застуд незваних,

Від ворожих куль нежданих,

Від лихих, нещирих друзів

І начальника не в дусі.

Свято тих, хто в Україні

Спокій зберігає нині.

С Днем поліції вітаю,

Щастя і добра бажаю!

***

Нашу доблесну поліцію

Зі святом ми вітаємо.

Честі, вдачі та наснаги

Ми вам побажаємо.

Хай сила, міцність і відвага

Крокують поруч кожен день.

Хай служба ваша іде гладко,

Нових вам звершень та ідей!

***

Вітаємо зі святом професійним,

Бажаємо вам щастя та добра.

Нехай друга плече буде надійним,

А ваша хата — сповнена тепла.

***

Щоб зарплата — як в магната,

Щоб любові — повна хата,

Щоб на роботі — як по нотах,

Щастя, щоб — як меду в сотах,

Щоб зручно в амуніції!

З Днем Національної поліції!

***

З Днем поліції вітаю

Поліцейських України,

Вам бажаю я відваги,

Честі, мужності та сили.

***

З Днем поліції вітаєм

І сердечно побажаєм

Шахраїв усіх зловити

І за ґрати посадити!

С Днем полиции Украины 2024 — искренние поздравления в прозе

Поздравляю тебя с Днем полиции Украины! От всего сердца хочу пожелать сил и отваги, терпения и бодрого духа, эффективной борьбы с преступниками и нарушителями, семейного счастья и благополучия.

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С Днем полиции тебя! Желаю крепкого здоровья, легкой службы, уважения коллег и начальства, покоя на улицах. И, конечно, скорейшего наступления мира!

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Друг, сегодня от всего сердца хочу тебя поздравить с твоим профессиональным праздником! Спасибо, что продолжаешь нести службу и защищать каждого гражданина нашей Родины!

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Поздравляю с Днем полиции Украины! Желаю, чтобы работа приносила действительно отличные результаты. Пусть жизнь будет легкой и счастливой.

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Поздравляю с Днем Национальной полиции Украины! Желаю, чтобы служба была легкой, звезды на погонах умножались, а все преступники были найдены и наказаны.

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Желаю, чтобы твои трудовые будни были спокойны, а в семье царили мир и любовь. С Днем национальной полиции Украины!

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С Днем полиции от всей души поздравляю! Пусть всегда рядом будет удача, пусть смелость и сила никогда не оставляют, каждый день приносит новые победы.

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Сегодня хочу тебе пожелать успехов в карьере, роста личного и профессионального и простого человеческого счастья! С Днем национальной полиции Украины!

Красивые поздравления в открытках с Днем полиции Украины 2024

Открытки с Днем полиции Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Открытки с Днем полиции Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Открытки с Днем полиции Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Открытки с Днем полиции Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем полиции Украины

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