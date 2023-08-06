День Повітряних Сил 6 серпня: Олещук привітав захисників

Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. Фото: google

Сьогодні, 6 серпня, Україна відзначає день Повітряних Сил. Командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук привітав усіх захисників українського неба

Відповідне відео-привітання оприлюднили Повітряні Сили у Facebook.

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"Сьогодні День Повітряних Сил і я хочу подякувати усім вам! Усім, хто захищає небо від російського вторгнення! Позаду мене знищений вертоліт "ВКС расіі", і те, що залишається від крилатих ракет, якими вони тероризують мирне населення! Позаду мене – свідчення того, що Повітряні сили надійно тримають небо!", — розпочав своє привітання Олещук.

Командувач подякував усім воїнам Повітряних Сил за витримку і героїзм у перші години російського вторгнення.

"Повітряні Сили знищили більше 3500 повітряних цілей ворога — 350 літаків та вертольотів, 1200 крилатих, 24 — балістичні ракети, понад 2000 безпілотників і 13 "неімєющіх аналогов" "Кинджалів", — розповідає про успіхи ПС Олещук.

Він визнає, що наразі на окупованих територіях ворог має перевагу у небі. Але навіть за таких нерівних умов наші захисники мужньо ведуть бій. Олещук додає, що льотчики здійснили 14000 бойових героїчних вильотів, знищуючи окупанта як у небі, так і на землі.

"Сьогодні — День Повітряних Сил! І ми не святкуємо. Ми крок за кроком наближаємо нашу перемогу! Слава воїнам Повітряних Сил! Вічна слава і пам'ять загиблим Героям!", — сказав наостанок командувач.

Нагадаємо, Новини.LIVE зібрали оригінальну добірку сильних та щирих привітань на День ВПС України у прозі, СМС, віршах та листівках.