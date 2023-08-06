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День Воздушных Сил ВСУ: Олещук поздравил защитников украинского неба

6 августа 2023 07:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
День Воздушных Сил 6 августа: Олещук поздравил защитников
Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 6 августа, Украина отмечает день Воздушных Сил. Командующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поздравил всех защитников украинского неба

Соответствующее видео-поздравление обнародовали Воздушные Силы в Facebook.

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Поздравление ко дню Воздушных Сил

"Сегодня День Воздушных Сил и я хочу поблагодарить всех вас! Всем, кто защищает небо от российского вторжения! Позади меня уничтожен вертолет "ВКС России", и то, что остается от крылатых ракет, которыми они терроризируют мирное население! Позади меня — свидетельство того, что воздушные силы надежно держат небо!", — начал свое поздравление Олещук.

Командующий поблагодарил всех воинов Воздушных Сил за выдержку и героизм в первые часы российского вторжения.

"Воздушные Силы уничтожили более 3500 воздушных целей врага — 350 самолетов и вертолетов, 1200 крылатых, 24 — баллистические ракеты, более 2000 беспилотников и 13 "неимеющих аналогов" "Кинжалов", — рассказывает об успехах ПС Олещук.

Он признает, что на оккупированных территориях враг имеет преимущество в небе. Но даже в таких неравных условиях наши защитники мужественно ведут бой. Олещук добавляет, что летчики совершили 14 000 боевых героических вылетов, уничтожая оккупанта как в небе, так и на земле.

"Сегодня — День Воздушных Сил! И мы не празднуем. Мы шаг за шагом приближаем нашу победу! Слава воинам Воздушных Сил! Вечная слава и память погибшим Героям!", — сказал напоследок командующий.

Напомним, Новини.LIVE собрали оригинальную подборку сильных и искренних поздравлений на День ВВС Украины в прозе, СМС, стихах и открытках.

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