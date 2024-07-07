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День ППО України 2024 — найкращі привітання для захисників українського неба

7 липня 2024 07:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Днем ППО України 2024 — привітання для військових у листівках, прозі та віршах
Військовий протиповітряної оборони. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ/Facebook
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні серед українців з професійним святом заведено вітати військовослужбовців, які щоденно захищають наше небо. 

Новини.LIVE зробили добірку красивих, патріотичних та душевних привітань з Днем військ протиповітряної оборони України. 

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Що важливо знати про дату свята

Попри те, що офіційно святкування Дня військ протиповітряної оборони України скасували ще 2007 року, в Україні досі продовжують відзначати свято у першу неділю другого місяця літа.

Проте більш правильно вітати воїнів протиповітряної оборони разом з Днем зенітних ракетних військ ПС ЗСУ. 2024 року це відбулося 3 липня. Водночас, варто зауважити, що висловити свою вдячність воїнам, які щоденно захищають нас від окупанта, ніколи не пізно. 

День ППО України 2024 — привітання зі святом у прозі

Щиро вітаю з професійним святом! Ти — наша надія та опора, адже саме ти, щоденно захищаючи небо, бережеш наш спокій та життя. Дякуємо за відданість і сміливість, за невтомну працю заради миру в Україні.

***

Вітаю з професійним святом! Ти наш янгол-охоронець у небі! Твоя служба — це запорука спокою і безпеки нашої країни. Нехай кожен твій день буде наповнений гордістю за виконану місію. Слава Україні!

***

Твоя мужність, відвага і самовідданість — це те, що робить наше небо мирним і безпечним. Бажаю завжди бути на висоті та мати надійну підтримку. З Днем ППО України!

***

Твої героїзм і відданість — це наші крила свободи. Завдяки тобі ми відчуваємо безпеку і надію на краще майбутнє. Дякуємо за все. З Днем Протиповітряної оборони України!

***

Нехай кожен день приносить нові перемоги, а небо завжди буде чистим і мирним. Зі святом! З Днем ППО України 2024 року!

***

Ваш героїзм та професіоналізм — це надійний щит нашої Батьківщини. Нехай ваші сили зміцнюються, а дух завжди залишається непохитним. Дякуємо за мирне небо над нашими головами. Зі святом, наші воїни!

Привітання з Днем ППО України у віршах українською мовою 

Зі святом ППО вітаємо,
Захисників небесних славимо,
Ваша мужність і відвага
Нам дарує мир і благо.
Зичимо щастя й перемог,
Хай береже вас сам Бог,
Хоч ваш шлях буде тернистим,
Нехай небо буде чистим!

***

Ви тримаєте небесний щит,
Нехай чистим буде краєвид.
Хай щастить вам у житті,
Мирних днів в майбутті,
Усе це ми побажаємо,
Війська ППО, ми вас вітаємо!

***

Миру вам, добра й тепла,
Небо буде хай без зла,
Щастя вам у кожну мить,
Нехай горе не гримить!
З Днем ППО, наші герої!

З Днем ППО України 2024 — привітання у красивих листівках

День ППО України 2024 — привітання
Привітання з Днем ППО України 2024 року. Новини.LIVE
З Днем ППО України 2024 — привітання у красивих листівках
Привітання з Днем ППО України 2024 року. Новини.LIVE
День ППО України 2024 — найкращі привітання
Привітання з Днем ППО України 2024 року. Новини.LIVE

Також радимо ознайомитися з календарем державних, професійних, міжнародних свят та важливих дат на липень 2024 року. Він допоможе вам не пропустити найголовніші події другого місяця літа.  

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