З Днем ППО України 2024 — привітання для військових у листівках, прозі та віршах

День ППО України 2024 — найкращі привітання для захисників українського неба
Сьогодні серед українців з професійним святом заведено вітати військовослужбовців, які щоденно захищають наше небо.
Новини.LIVE зробили добірку красивих, патріотичних та душевних привітань з Днем військ протиповітряної оборони України.
Що важливо знати про дату свята
Попри те, що офіційно святкування Дня військ протиповітряної оборони України скасували ще 2007 року, в Україні досі продовжують відзначати свято у першу неділю другого місяця літа.
Проте більш правильно вітати воїнів протиповітряної оборони разом з Днем зенітних ракетних військ ПС ЗСУ. 2024 року це відбулося 3 липня. Водночас, варто зауважити, що висловити свою вдячність воїнам, які щоденно захищають нас від окупанта, ніколи не пізно.
День ППО України 2024 — привітання зі святом у прозі
Щиро вітаю з професійним святом! Ти — наша надія та опора, адже саме ти, щоденно захищаючи небо, бережеш наш спокій та життя. Дякуємо за відданість і сміливість, за невтомну працю заради миру в Україні.
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Вітаю з професійним святом! Ти наш янгол-охоронець у небі! Твоя служба — це запорука спокою і безпеки нашої країни. Нехай кожен твій день буде наповнений гордістю за виконану місію. Слава Україні!
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Твоя мужність, відвага і самовідданість — це те, що робить наше небо мирним і безпечним. Бажаю завжди бути на висоті та мати надійну підтримку. З Днем ППО України!
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Твої героїзм і відданість — це наші крила свободи. Завдяки тобі ми відчуваємо безпеку і надію на краще майбутнє. Дякуємо за все. З Днем Протиповітряної оборони України!
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Нехай кожен день приносить нові перемоги, а небо завжди буде чистим і мирним. Зі святом! З Днем ППО України 2024 року!
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Ваш героїзм та професіоналізм — це надійний щит нашої Батьківщини. Нехай ваші сили зміцнюються, а дух завжди залишається непохитним. Дякуємо за мирне небо над нашими головами. Зі святом, наші воїни!
Привітання з Днем ППО України у віршах українською мовою
Зі святом ППО вітаємо,
Захисників небесних славимо,
Ваша мужність і відвага
Нам дарує мир і благо.
Зичимо щастя й перемог,
Хай береже вас сам Бог,
Хоч ваш шлях буде тернистим,
Нехай небо буде чистим!
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Ви тримаєте небесний щит,
Нехай чистим буде краєвид.
Хай щастить вам у житті,
Мирних днів в майбутті,
Усе це ми побажаємо,
Війська ППО, ми вас вітаємо!
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Миру вам, добра й тепла,
Небо буде хай без зла,
Щастя вам у кожну мить,
Нехай горе не гримить!
З Днем ППО, наші герої!
З Днем ППО України 2024 — привітання у красивих листівках
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