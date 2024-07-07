З Днем ППО України 2024 — привітання для військових у листівках, прозі та віршах

Військовий протиповітряної оборони. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ/Facebook

Сьогодні серед українців з професійним святом заведено вітати військовослужбовців, які щоденно захищають наше небо.

Новини.LIVE зробили добірку красивих, патріотичних та душевних привітань з Днем військ протиповітряної оборони України.

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Попри те, що офіційно святкування Дня військ протиповітряної оборони України скасували ще 2007 року, в Україні досі продовжують відзначати свято у першу неділю другого місяця літа.

Проте більш правильно вітати воїнів протиповітряної оборони разом з Днем зенітних ракетних військ ПС ЗСУ. 2024 року це відбулося 3 липня. Водночас, варто зауважити, що висловити свою вдячність воїнам, які щоденно захищають нас від окупанта, ніколи не пізно.

День ППО України 2024 — привітання зі святом у прозі

Щиро вітаю з професійним святом! Ти — наша надія та опора, адже саме ти, щоденно захищаючи небо, бережеш наш спокій та життя. Дякуємо за відданість і сміливість, за невтомну працю заради миру в Україні.

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Вітаю з професійним святом! Ти наш янгол-охоронець у небі! Твоя служба — це запорука спокою і безпеки нашої країни. Нехай кожен твій день буде наповнений гордістю за виконану місію. Слава Україні!

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Твоя мужність, відвага і самовідданість — це те, що робить наше небо мирним і безпечним. Бажаю завжди бути на висоті та мати надійну підтримку. З Днем ППО України!

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Твої героїзм і відданість — це наші крила свободи. Завдяки тобі ми відчуваємо безпеку і надію на краще майбутнє. Дякуємо за все. З Днем Протиповітряної оборони України!

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Нехай кожен день приносить нові перемоги, а небо завжди буде чистим і мирним. Зі святом! З Днем ППО України 2024 року!

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Ваш героїзм та професіоналізм — це надійний щит нашої Батьківщини. Нехай ваші сили зміцнюються, а дух завжди залишається непохитним. Дякуємо за мирне небо над нашими головами. Зі святом, наші воїни!

Привітання з Днем ППО України у віршах українською мовою

Зі святом ППО вітаємо,

Захисників небесних славимо,

Ваша мужність і відвага

Нам дарує мир і благо.

Зичимо щастя й перемог,

Хай береже вас сам Бог,

Хоч ваш шлях буде тернистим,

Нехай небо буде чистим!

***

Ви тримаєте небесний щит,

Нехай чистим буде краєвид.

Хай щастить вам у житті,

Мирних днів в майбутті,

Усе це ми побажаємо,

Війська ППО, ми вас вітаємо!

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Миру вам, добра й тепла,

Небо буде хай без зла,

Щастя вам у кожну мить,

Нехай горе не гримить!

З Днем ППО, наші герої!

З Днем ППО України 2024 — привітання у красивих листівках

Привітання з Днем ППО України 2024 року. Новини.LIVE

Привітання з Днем ППО України 2024 року. Новини.LIVE

Привітання з Днем ППО України 2024 року. Новини.LIVE

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