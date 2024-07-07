С Днем ПВО Украины 2024 — поздравления для военных в открытках, прозе и стихах

Военная противовоздушная оборона. Фото: Командование объединенных сил ВСУ/Facebook

Сегодня среди украинцев с профессиональным праздником принято поздравлять военнослужащих, которые ежедневно защищают наше небо.

Новини.LIVE сделал подборку красивых, патриотических и душевных поздравлений с Днем войск противовоздушной обороны Украины.

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Несмотря на то, что официально празднование Дня войск противовоздушной обороны Украины было отменено еще в 2007 году, в Украине до сих пор продолжают отмечать праздник в первое воскресенье второго месяца лета.

Однако более правильно поздравлять воинов противовоздушной обороны вместе с Днем зенитных ракетных войск ВСУ. В 2024 году это произошло 3 июля. В то же время следует отметить, что выразить свою благодарность воинам, ежедневно защищающим нас от оккупанта, никогда не поздно.

День ПВО Украины 2024 — поздравление с праздником в прозе

Поздравляю с профессиональным праздником! Ты наша надежда и опора, ведь именно ты, ежедневно защищая небо, хранишь наше спокойствие и жизнь. Спасибо за преданность и смелость, за неутомимый труд ради мира в Украине.

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Поздравляю с профессиональным праздником! Ты наш ангел-хранитель в небе! Твоя служба — это залог покоя и безопасности нашей страны. Пусть каждый твой день будет наполнен гордостью за исполненную миссию. Слава Украине!

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Твое мужество, отвага и самоотверженность — это то, что делает наше небо мирным и безопасным. Хочу пожелать тебе всегда быть на высоте и иметь надежную поддержку. С Днем ПВО Украины!

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Твой героизм и преданность — это наши крылья свободы. Благодаря тебе мы ощущаем безопасность и надежду на лучшее будущее. Спасибо за все. С Днем противовоздушной обороны Украины!

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Пусть каждый день приносит новые победы, а небо всегда будет чистым и мирным. С праздником! С Днем ПВО Украины в 2024 году!

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Ваш героизм и профессионализм — это надежный щит нашей Родины. Пусть ваши силы укрепляются, а дух всегда остается непреклонным. Спасибо за мирное небо над нашими головами. С праздником, наши воины!

Поздравления с Днем ПВО Украины в стихах на украинском языке

Зі святом ППО вітаємо,

Захисників небесних славимо,

Ваша мужність і відвага

Нам дарує мир і благо.

Зичимо щастя й перемог,

Хай береже вас сам Бог,

Хоч ваш шлях буде тернистим,

Нехай небо буде чистим!

***

Ви тримаєте небесний щит,

Нехай чистим буде краєвид.

Хай щастить вам у житті,

Мирних днів в майбутті,

Усе це ми побажаємо,

Війська ППО, ми вас вітаємо!

***

Миру вам, добра й тепла,

Небо буде хай без зла,

Щастя вам у кожну мить,

Нехай горе не гримить!

З Днем ППО, наші герої!

С Днем ПВО Украины 2024 — поздравления в красивых открытках

Поздравление с Днем ПВО Украины в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ПВО Украины в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ПВО Украины в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

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