С Днем ПВО Украины 2024 — поздравления для военных в открытках, прозе и стихах

День ПВО Украины 2024 — лучшие поздравления для защитников украинского неба
Сегодня среди украинцев с профессиональным праздником принято поздравлять военнослужащих, которые ежедневно защищают наше небо.
Новини.LIVE сделал подборку красивых, патриотических и душевных поздравлений с Днем войск противовоздушной обороны Украины.
Что важно знать о дате праздника
Несмотря на то, что официально празднование Дня войск противовоздушной обороны Украины было отменено еще в 2007 году, в Украине до сих пор продолжают отмечать праздник в первое воскресенье второго месяца лета.
Однако более правильно поздравлять воинов противовоздушной обороны вместе с Днем зенитных ракетных войск ВСУ. В 2024 году это произошло 3 июля. В то же время следует отметить, что выразить свою благодарность воинам, ежедневно защищающим нас от оккупанта, никогда не поздно.
День ПВО Украины 2024 — поздравление с праздником в прозе
Поздравляю с профессиональным праздником! Ты наша надежда и опора, ведь именно ты, ежедневно защищая небо, хранишь наше спокойствие и жизнь. Спасибо за преданность и смелость, за неутомимый труд ради мира в Украине.
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Поздравляю с профессиональным праздником! Ты наш ангел-хранитель в небе! Твоя служба — это залог покоя и безопасности нашей страны. Пусть каждый твой день будет наполнен гордостью за исполненную миссию. Слава Украине!
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Твое мужество, отвага и самоотверженность — это то, что делает наше небо мирным и безопасным. Хочу пожелать тебе всегда быть на высоте и иметь надежную поддержку. С Днем ПВО Украины!
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Твой героизм и преданность — это наши крылья свободы. Благодаря тебе мы ощущаем безопасность и надежду на лучшее будущее. Спасибо за все. С Днем противовоздушной обороны Украины!
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Пусть каждый день приносит новые победы, а небо всегда будет чистым и мирным. С праздником! С Днем ПВО Украины в 2024 году!
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Ваш героизм и профессионализм — это надежный щит нашей Родины. Пусть ваши силы укрепляются, а дух всегда остается непреклонным. Спасибо за мирное небо над нашими головами. С праздником, наши воины!
Поздравления с Днем ПВО Украины в стихах на украинском языке
Зі святом ППО вітаємо,
Захисників небесних славимо,
Ваша мужність і відвага
Нам дарує мир і благо.
Зичимо щастя й перемог,
Хай береже вас сам Бог,
Хоч ваш шлях буде тернистим,
Нехай небо буде чистим!
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Ви тримаєте небесний щит,
Нехай чистим буде краєвид.
Хай щастить вам у житті,
Мирних днів в майбутті,
Усе це ми побажаємо,
Війська ППО, ми вас вітаємо!
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Миру вам, добра й тепла,
Небо буде хай без зла,
Щастя вам у кожну мить,
Нехай горе не гримить!
З Днем ППО, наші герої!
С Днем ПВО Украины 2024 — поздравления в красивых открытках
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