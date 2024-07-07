Привітання з Днем ВМС України 2024 — гарні листівки, душевні проза та вірші

Святкування Дня Військово-Морських Сил України в Одесі. Фото: ВМС України/Facebook

Традиційно, у першу неділю липня українці відзначають День Військово-Морських Сил Збройних Сил України. 2024 року це важливе свято припадає на 7 липня. Сьогодні як ніколи важливо висловити свою вдячність військовим, які захищають кожного з нас.

Новини.LIVE підготував теплі, душевні та патріотичні привітання у прозі, віршах та листівках з Днем флоту України.

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Привітання з Днем Військово-Морських Сил України 2024 року у віршах українською мовою

Бажаю я рідній країні

Ще поплавати хвилею.

Підняти колишню славу,

Щоб гордість за державу

І за суди, і за людей,

Щоб було багато кораблів.

***

Морякам Військово-морських сил честь і хвала,

Хай шлях ваш висвітлює яскрава зоря,

Нехай служба буде мирною завжди,

Нехай буде прихильною доля.

Тебе, коханий, з нетерпінням чекаю,

Я за тобою дуже сумую,

У свято я шлю тобі привіт,

Нехай не буде в тебе ні смутку, ані бід.

***

На хвилях моря, в бурхливий час,

Вітаю щиро, від душі вас!

Моряки хоробрі, мужні й сміливі,

Бажаю вам щастя, миру й сили!

З Днем Військово-морських сил України!

***

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я — як та криця,

Хай служба завжди — як годиться!

Хай всюди — спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир —

Могутній, нездоланний, вмілий!

З Днем Військово-морських сил!

День Військово-Морських Сил України 2024 — найтепліші привітання у прозі

Любий, від душі вітаю з Днем флоту України! Нехай хвилюється море, а не твоє серце, нехай здається ворог, а не ти. І скільки б років не минуло, залишайся завжди здоровий, міцний, відважний і непереможний.

***

Друже, бажаю міцного здоров‘я, незламного духу та нових перемог. З Днем Військово-Морських Сил України! Слава Україні!

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У цей особливий день бажаю тобі плисти життям егко і вільно, як морськими хвилями. Бажаю успішних проривів і гучних перемог. З Днем ВМС України!

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Дякуємо за службу, відвагу та самопожертву. Твій внесок у зміцнення обороноздатності нашої країни неоціненний. Бажаю здоров'я, миру та добробуту. Слава Україні!

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Вітаю з Днем флоту України! Бажаю міцного здоров'я, впевнених сил, вірних цілей, великих ідей, бравої удачі, безсумнівних успіхів, величезних досягнень, великих перемог і непереможної хоробрості серця.

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Бажаю міцного здоров'я, земного щастя та безхмарного неба. Нехай усі справи будуть вдалими, а кораблям — сім футів під кілем! З Днем ВМС України!

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Зі святом та успіхів на шляху професійному та особистому, нехай збудуться всі сподівання та виправдаються всі надії. З Днем Військово-Морських Сил України!

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Вітаю з Днем Військово-морських сил України! Твоя відвага, самовідданість та професіоналізм є гарантією безпеки нашої країни на морських просторах.

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Нехай море завжди буде спокійним, а служба — безпечною. Бажаю успіхів у всіх починаннях, міцного здоров‘я та гарного настрою.

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Вітаю з Днем Військово-морських сил України! Нехай служба і життя будуть мирними, а море завжди спокійним. Слава Україні!

З Днем ВМС України 2024 — гарні листівки

Привітання з Днем ВМС України 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ВМС України 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ВМС України 2024. Фото: Новини.LIVE

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