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День Військово-Морських Сил України 2024 — найтепліші привітання для захисників

7 липня 2024 06:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Привітання з Днем ВМС України 2024 — гарні листівки, душевні проза та вірші
Святкування Дня Військово-Морських Сил України в Одесі. Фото: ВМС України/Facebook
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Традиційно, у першу неділю липня українці відзначають День Військово-Морських Сил Збройних Сил України. 2024 року це важливе свято припадає на 7 липня. Сьогодні як ніколи важливо висловити свою вдячність військовим, які захищають кожного з нас. 

Новини.LIVE підготував теплі, душевні та патріотичні привітання у прозі, віршах та листівках з Днем флоту України.

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Привітання з Днем Військово-Морських Сил України 2024 року у віршах українською мовою

Бажаю я рідній країні
Ще поплавати хвилею.
Підняти колишню славу,
Щоб гордість за державу
І за суди, і за людей,
Щоб було багато кораблів.

***

Морякам Військово-морських сил честь і хвала,
Хай шлях ваш висвітлює яскрава зоря,
Нехай служба буде мирною завжди,
Нехай буде прихильною доля.
Тебе, коханий, з нетерпінням чекаю,
Я за тобою дуже сумую,
У свято я шлю тобі привіт,
Нехай не буде в тебе ні смутку, ані бід.

***

На хвилях моря, в бурхливий час,
Вітаю щиро, від душі вас!
Моряки хоробрі, мужні й сміливі,
Бажаю вам щастя, миру й сили!
З Днем Військово-морських сил України!

***

Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров’я — як та криця,
Хай служба завжди — як годиться!
Хай всюди — спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир —
Могутній, нездоланний, вмілий!
З Днем Військово-морських сил!

День Військово-Морських Сил України 2024 — найтепліші привітання у прозі

Любий, від душі вітаю з Днем флоту України! Нехай хвилюється море, а не твоє серце, нехай здається ворог, а не ти. І скільки б років не минуло, залишайся завжди здоровий, міцний, відважний і непереможний.

***

Друже, бажаю міцного здоров‘я, незламного духу та нових перемог. З Днем Військово-Морських Сил України! Слава Україні!

***

У цей особливий день бажаю тобі плисти життям егко і вільно, як морськими хвилями. Бажаю успішних проривів і гучних перемог. З Днем ВМС України! 

***

Дякуємо за службу, відвагу та самопожертву. Твій внесок у зміцнення обороноздатності нашої країни неоціненний. Бажаю здоров'я, миру та добробуту. Слава Україні!

***

Вітаю з Днем флоту України! Бажаю міцного здоров'я, впевнених сил, вірних цілей, великих ідей, бравої удачі, безсумнівних успіхів, величезних досягнень, великих перемог і непереможної хоробрості серця.

***

Бажаю міцного здоров'я, земного щастя та безхмарного неба. Нехай усі справи будуть вдалими, а кораблям — сім футів під кілем! З Днем ВМС України! 

***

Зі святом та успіхів на шляху професійному та особистому, нехай збудуться всі сподівання та виправдаються всі надії. З Днем Військово-Морських Сил України!

 

 

***

Вітаю з Днем Військово-морських сил України! Твоя відвага, самовідданість та професіоналізм є гарантією безпеки нашої країни на морських просторах.

***

Нехай море завжди буде спокійним, а служба — безпечною. Бажаю успіхів у всіх починаннях, міцного здоров‘я та гарного настрою.

***

Вітаю з Днем Військово-морських сил України! Нехай служба і життя будуть мирними, а море завжди спокійним. Слава Україні!

З Днем ВМС України 2024 — гарні листівки

День Військово-Морських Сил України 2024 — найтепліші привітання
Привітання з Днем ВМС України 2024. Фото: Новини.LIVE
День Військово-Морських Сил України 2024 — листівки
Привітання з Днем ВМС України 2024. Фото: Новини.LIVE
З Днем ВМС України 2024 — гарні листівки
Привітання з Днем ВМС України 2024. Фото: Новини.LIVE

Також радимо ознайомитися з календарем державних, професійних, міжнародних свят та важливих дат на липень 2024 року. 

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