Поздравления с Днем ВМС Украины 2024 — красивые открытки, душевная проза и стихи

Празднование Дня Военно-Морских Сил Украины в Одессе. Фото: ВМС Украины/Facebook

Традиционно в первое воскресенье июля украинцы отмечают День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. В 2024 году этот важный праздник приходится на 7 июля. Сегодня как никогда важно выразить свою благодарность военным, защищающим каждого из нас.

Новини.LIVE подготовил теплые, душевные и патриотические поздравления в прозе, стихах и открытках с Днем флота Украины.

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Бажаю я рідній країні

Ще поплавати хвилею.

Підняти колишню славу,

Щоб гордість за державу

І за суди, і за людей,

Щоб було багато кораблів.

***

Морякам Військово-морських сил честь і хвала,

Хай шлях ваш висвітлює яскрава зоря,

Нехай служба буде мирною завжди,

Нехай буде прихильною доля.

Тебе, коханий, з нетерпінням чекаю,

Я за тобою дуже сумую,

У свято я шлю тобі привіт,

Нехай не буде в тебе ні смутку, ані бід.

***

На хвилях моря, в бурхливий час,

Вітаю щиро, від душі вас!

Моряки хоробрі, мужні й сміливі,

Бажаю вам щастя, миру й сили!

З Днем Військово-морських сил України!

***

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я — як та криця,

Хай служба завжди — як годиться!

Хай всюди — спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир —

Могутній, нездоланний, вмілий!

З Днем Військово-морських сил!

День Военно-Морских Сил Украины 2024 — самые теплые поздравления в прозе

Дорогой, от души поздравляю с Днем флота Украины! Пусть волнуется море, а не твое сердце, пусть сдается враг, а не ты. И сколько бы лет ни прошло, оставайся всегда здоров, крепок, отважен и непобедим.

***

Друг, желаю крепкого здоровья, несокрушимого духа и новых побед. С Днем Военно-Морских Сил Украины! Слава Украине!

***

В этот особый день желаю тебе плыть жизнью легко и свободно, как морскими волнами. Желаю успешных прорывов и громких побед. С Днем ВМС Украины!

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Спасибо за службу, отвагу и самопожертвование. Твой вклад в укрепление обороноспособности нашей страны неоценим. Желаю здоровья, мира и благополучия. Слава Украине!

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Поздравляю с Днем флота Украины! Желаю крепкого здоровья, уверенных сил, верных целей, великих идей, бравой удачи, несомненных успехов, огромных достижений, больших побед и непобедимой храбрости сердца.

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Желаю крепкого здоровья, земного счастья и безоблачного неба. Пусть все дела будут удачными, а кораблям — семь футов под килем! С Днем ВМС Украины!

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С праздником и успехов на пути профессиональном и личном пусть сбудутся все надежды и оправдаются все надежды. С Днем Военно-Морских Сил Украины!

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Поздравляю с Днем Военно-морских сил Украины! Твоя отвага, самоотверженность и профессионализм — гарантия безопасности нашей страны на морских просторах.

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Пусть море всегда будет спокойным, а служба безопасной. Желаю успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и хорошего настроения.

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Поздравляю с Днем Военно-морских сил Украины! Пусть служба и жизнь будут мирными, а море всегда спокоен. Слава Украине!

С Днем ВМС Украины 2024 — красивые открытки.

Поздравление с Днем ВМС Украины 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ВМС Украины 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ВМС Украины 2024. Фото: Новини.LIVE

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