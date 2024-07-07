Поздравления с Днем ВМС Украины 2024 — красивые открытки, душевная проза и стихи

День Военно-Морских Сил Украины 2024 — самые теплые поздравления для защитников
Традиционно в первое воскресенье июля украинцы отмечают День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. В 2024 году этот важный праздник приходится на 7 июля. Сегодня как никогда важно выразить свою благодарность военным, защищающим каждого из нас.
Новини.LIVE подготовил теплые, душевные и патриотические поздравления в прозе, стихах и открытках с Днем флота Украины.
Поздравление с Днем Военно-морских сил Украины 2024 года в стихах на украинском языке
Бажаю я рідній країні
Ще поплавати хвилею.
Підняти колишню славу,
Щоб гордість за державу
І за суди, і за людей,
Щоб було багато кораблів.
***
Морякам Військово-морських сил честь і хвала,
Хай шлях ваш висвітлює яскрава зоря,
Нехай служба буде мирною завжди,
Нехай буде прихильною доля.
Тебе, коханий, з нетерпінням чекаю,
Я за тобою дуже сумую,
У свято я шлю тобі привіт,
Нехай не буде в тебе ні смутку, ані бід.
***
На хвилях моря, в бурхливий час,
Вітаю щиро, від душі вас!
Моряки хоробрі, мужні й сміливі,
Бажаю вам щастя, миру й сили!
З Днем Військово-морських сил України!
***
Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров’я — як та криця,
Хай служба завжди — як годиться!
Хай всюди — спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир —
Могутній, нездоланний, вмілий!
З Днем Військово-морських сил!
День Военно-Морских Сил Украины 2024 — самые теплые поздравления в прозе
Дорогой, от души поздравляю с Днем флота Украины! Пусть волнуется море, а не твое сердце, пусть сдается враг, а не ты. И сколько бы лет ни прошло, оставайся всегда здоров, крепок, отважен и непобедим.
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Друг, желаю крепкого здоровья, несокрушимого духа и новых побед. С Днем Военно-Морских Сил Украины! Слава Украине!
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В этот особый день желаю тебе плыть жизнью легко и свободно, как морскими волнами. Желаю успешных прорывов и громких побед. С Днем ВМС Украины!
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Спасибо за службу, отвагу и самопожертвование. Твой вклад в укрепление обороноспособности нашей страны неоценим. Желаю здоровья, мира и благополучия. Слава Украине!
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Поздравляю с Днем флота Украины! Желаю крепкого здоровья, уверенных сил, верных целей, великих идей, бравой удачи, несомненных успехов, огромных достижений, больших побед и непобедимой храбрости сердца.
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Желаю крепкого здоровья, земного счастья и безоблачного неба. Пусть все дела будут удачными, а кораблям — семь футов под килем! С Днем ВМС Украины!
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С праздником и успехов на пути профессиональном и личном пусть сбудутся все надежды и оправдаются все надежды. С Днем Военно-Морских Сил Украины!
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Поздравляю с Днем Военно-морских сил Украины! Твоя отвага, самоотверженность и профессионализм — гарантия безопасности нашей страны на морских просторах.
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Пусть море всегда будет спокойным, а служба безопасной. Желаю успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и хорошего настроения.
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Поздравляю с Днем Военно-морских сил Украины! Пусть служба и жизнь будут мирными, а море всегда спокоен. Слава Украине!
С Днем ВМС Украины 2024 — красивые открытки.
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