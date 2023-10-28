Яке сьогодні свято 28 жовтня — День ангела і видатні іменинники

День визволення України від загарбників: що відомо про іменини і свята 28 жовтня
У суботу, 28 жовтня є багато різних свят, які відзначаються людьми в Україні та світі. У церковному календарі цей день також є важливим, адже віряни вшановують пам’ять святої Параскеви, яку стратили під час активного гоніння за християнами.
Про те, яке 28 жовтня релігійне свято, що відомо про свята в Україні та світі, хто відзначає іменини та які видатні люди народилися, читайте в матеріалі Новини.LIVE.
Свято в церковному календарі
Віряни 28 жовтня вшановують пам’ять святої Параскеви, яка з’явилася на світ у родині заможного сенатора. Незважаючи на це, коли дівчина була у досить юному віці, вона вирішила вести аскетичне життя. Коли у кріслі імператора сидів Діоклетіан, почалися активні гоніння за християнами.
Тоді імператор наказав схопити Параскеву та привести її на судове засідання, де її тривалий час катували. Врешті-решт, жінці вирішили відрубати голову.
Свята в Україні та світі
28 жовтня українці відзначають День визволення своєї країни від фашистських загарбників, який вперше з’явився ще за часів президентства Віктора Ющенка у 2009 році. Крім того, з цього дня починається Всесвітній тиждень інсульту, тобто, хвороби, коли кров перестає потрапляти у деякі частини мозку.
Ще 28 жовтня — це Міжнародний день креольської культури, ініціатором якого стала ЮНЕСКО, і Всесвітній день дзюдо. Також святкується Міжнародний день анімації та День бабусів та дідусів, який вперше з’явився у 2009 році.
В кого іменини
28 жовтня свій День ангела відзначають люди, яких звати:
- Афанасій
- Денис
- Дмитро
- Юхим
- Іван
- Лук’ян
- Семен
- Ян
Талісманом іменинника цього дня є опал, тобто, самоцвіт, який здавна дуже цінувався різними народами. Предки вірили, що опал може позбавити людину від поганих думок.
Видатні іменинники
28 жовтня народилися такі видатні люди, як:
- кобзар з Полісся Терентій Пархоменко (1872 рік)
- український письменник і поет Майк Йогансен (1895 рік)
- американський підприємець і голова ради директорів корпорації "Майкрософт" Білл Ґейтс (1955 рік)
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