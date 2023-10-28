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День визволення України від загарбників: що відомо про іменини і свята 28 жовтня

28 жовтня 2023 06:50
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні свято 28 жовтня — День ангела і видатні іменинники
Багато людей, які перебувають в церкві. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У суботу, 28 жовтня є багато різних свят, які відзначаються людьми в Україні та світі. У церковному календарі цей день також є важливим, адже віряни вшановують пам’ять святої Параскеви, яку стратили під час активного гоніння за християнами.

Про те, яке 28 жовтня релігійне свято, що відомо про свята в Україні та світі, хто відзначає іменини та які видатні люди народилися, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Свято в церковному календарі

Віряни 28 жовтня вшановують пам’ять святої Параскеви, яка з’явилася на світ у родині заможного сенатора. Незважаючи на це, коли дівчина була у досить юному віці, вона вирішила вести аскетичне життя. Коли у кріслі імператора сидів Діоклетіан, почалися активні гоніння за християнами.

Тоді імператор наказав схопити Параскеву та привести її на судове засідання, де її тривалий час катували. Врешті-решт, жінці вирішили відрубати голову.

Изображение святой Параскевы
Зображення святої Параскеви. Фото ілюстративне: Pinterest

Свята в Україні та світі

28 жовтня українці відзначають День визволення своєї країни від фашистських загарбників, який вперше з’явився ще за часів президентства Віктора Ющенка у 2009 році. Крім того, з цього дня починається Всесвітній тиждень інсульту, тобто, хвороби, коли кров перестає потрапляти у деякі частини мозку.

Ще 28 жовтня — це Міжнародний день креольської культури, ініціатором якого стала ЮНЕСКО, і Всесвітній день дзюдо. Також святкується Міжнародний день анімації та День бабусів та дідусів, який вперше з’явився у 2009 році.

В кого іменини

28 жовтня свій День ангела відзначають люди, яких звати:

  • Афанасій
  • Денис
  • Дмитро
  • Юхим
  • Іван
  • Лук’ян
  • Семен
  • Ян

Талісманом іменинника цього дня є опал, тобто, самоцвіт, який здавна дуже цінувався різними народами. Предки вірили, що опал може позбавити людину від поганих думок.

Опал
Опал, який є талісманом іменинника 28 жовтня. Фото: Pinterest

Видатні іменинники

28 жовтня народилися такі видатні люди, як:

  • кобзар з Полісся Терентій Пархоменко (1872 рік)
  • український письменник і поет Майк Йогансен (1895 рік)
  • американський підприємець і голова ради директорів корпорації "Майкрософт" Білл Ґейтс (1955 рік)

Нагадаємо, ми писали про те, які свята відзначатиме український народ у листопаді за новим календарем. 

Раніше ми розповідали про новий церковний календар на листопад 2023 року. 

Також ми повідомляли про те, як з’явився День української писемності та мови.

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