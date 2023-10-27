Яке сьогодні свято 27 жовтня — іменини та видатні іменинники

Багато людей, які стоять в церкві. Фото: Pixabay

27 жовтня існує одразу декілька важливих та цікавих свят, які відзначаються не тільки в Україні, а й у всьому світі. У церковному календарі це також не менш важливий день, адже віряни вшановують пам’ять відомої людини.

Про релігійне свято, всі свята в Україні та світі, про іменини та відомих іменинників читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Релігійне свято

27 жовтня віряни в церкві вшановують пам’ять преподобного Нестора Літописця, який працював письменником-агіографом і був ченцем Києво-Печерського монастиря. На світ Нестор з’явився у Києві, а в 17 років вирішив стати ченцем, прийнявши постриг у Печерській обителі.

Згодом чоловік став дияконом, а з життя пішов 1114 року. Саме він написав всім відому "Повість минулих літ".

Преподобний Нестор Літописець. Фото: УНІАН

Свята в Україні та світі

27 жовтня українці та люди у світі відзначають Всесвітній день лемура, який, згідно з нещодавнім дослідженням, є найменш захищеним приматом. Також ця дата приурочена Всесвітньому дню трудотерапії, тобто, лікування працею фізично та психічно хворих людей.

Крім того, 27 жовтня — це Всесвітній день аудіовізуальної спадщини, який з’явився у 2005 році, та Всесвітній день шампанського, батьківщиною якого є холодний регіон Франції.

Іменини цього дня

Свої іменини 27 жовтня відзначають люди, яких звати:

Нестор

Марк

Андрій

Агрипін

Олександр

Капітоліна

Еротіїда

Єлизавета

Талісманом іменинника цього дня є родоніт, який в Індії вважають божественним каменем, що допомагає розкрити таланти людини.

Родоніт, який є талісманом іменинника 27 жовтня. Фото: Freepik

Видатні іменинники

27 жовтня народилися такі видатні українці, як:

історик, публіцист і педагог Іван Лисяк-Рудницький (народився у 1919 році)

яхтсменка і триразова призерка Олімпійських ігор Руслана Таран (народилася у 1970 році)

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