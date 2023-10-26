Яке сьогодні свято 26 жовтня — іменини та відомі іменинники України

Жінка, яка тримає свічку в руці. Фото: Pinterest

В Україні та світі 26 жовтня відзначають одразу декілька різних свят, зокрема, День гарбуза, Свято приємних несподіванок і День інтерсекс-людей. До того ж, у церковному календарі вшановується пам’ять священномученика Димитрія Мироточця.

Новини.LIVE розповідає про свята в церковному календарі, в Україні та світі, про іменини та видатних іменинників 26 жовтня.

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26 жовтня віряни в церкві вшановують пам’ять священномученика Димитрія Мироточця. Батьки чоловіка були християнами, тому ще у дитячі роки хрестили свого сина та виховували у ньому любов до Бога. Коли не стало батька, Димитрій став проконсулом Фессалонік.

Тільки після цього чоловік публічно розповідав про свою християнську віру та почав її проповідувати. Коли імператор дізнався про це, він наказав посадили чоловіка до в’язниці та стратити його.

Зображення священномученика Димитрія Мироточця. Фото ілюстративне: Pinterest

Українські свята та день у світі

26 жовтня українці та люди у світі відзначають День інтерсекс-людей, який також називають Днем обізнаності про інтерсексуальність. Це свято націлене на приверненні уваги до проблем таких людей.

Ще відзначається День гарбуза, який є найпопулярнішим святом у США, але щороку активно поширюється різними країнами. Крім того, 26 жовтня люди відзначають Свято приємних несподіванок.

Іменини цього дня

Свої іменини 26 жовтня відзначають такі люди, як:

Дмитро

Афанасій

Марк

Василь

Антон

Талісманом іменинника цього дня є олександрит, тобто, рідкий дорогоцінний камінь. Предки вважали цей камінь дуже суперечливим, тому важливо слухати власні почуття, коли ви носите з ним прикраси.

Олександрит, який є талісманом іменинника 26 жовтня. Фото: Pinterest

Видатні іменинники

На світ 26 жовтня з’явилися такі видатні українці діячі, як:

акторка театру і кіно Ольга Матешко (1947-й рік народження)

письменник і журналіст Володимир Лис (1950-й рік народження)

поет і письменник Олександр Пушко (1992-й рік народження)

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