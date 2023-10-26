Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Сьогодні День гарбуза та приємних несподіванок: що ще ви знаєте про сьогодні arrow

Сьогодні День гарбуза та приємних несподіванок: що ще ви знаєте про сьогодні

26 жовтня 2023 06:55
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні свято 26 жовтня — іменини та відомі іменинники України
Жінка, яка тримає свічку в руці. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

В Україні та світі 26 жовтня відзначають одразу декілька різних свят, зокрема, День гарбуза, Свято приємних несподіванок і День інтерсекс-людей. До того ж, у церковному календарі вшановується пам’ять священномученика Димитрія Мироточця. 

Новини.LIVE розповідає про свята в церковному календарі, в Україні та світі, про іменини та видатних іменинників 26 жовтня.

Читайте також:

Релігійне свято

26 жовтня віряни в церкві вшановують пам’ять священномученика Димитрія Мироточця. Батьки чоловіка були християнами, тому ще у дитячі роки хрестили свого сина та виховували у ньому любов до Бога. Коли не стало батька, Димитрій став проконсулом Фессалонік.

Тільки після цього чоловік публічно розповідав про свою християнську віру та почав її проповідувати. Коли імператор дізнався про це, він наказав посадили чоловіка до в’язниці та стратити його.

Изображение священномученика Димитрия Мироточца
Зображення священномученика Димитрія Мироточця. Фото ілюстративне: Pinterest

Українські свята та день у світі

26 жовтня українці та люди у світі відзначають День інтерсекс-людей, який також називають Днем обізнаності про інтерсексуальність. Це свято націлене на приверненні уваги до проблем таких людей.

Ще відзначається День гарбуза, який є найпопулярнішим святом у США, але щороку активно поширюється різними країнами. Крім того, 26 жовтня люди відзначають Свято приємних несподіванок.

Іменини цього дня

Свої іменини 26 жовтня відзначають такі люди, як:

  • Дмитро
  • Афанасій
  • Марк
  • Василь
  • Антон

Талісманом іменинника цього дня є олександрит, тобто, рідкий дорогоцінний камінь. Предки вважали цей камінь дуже суперечливим, тому важливо слухати власні почуття, коли ви носите з ним прикраси.

Олександрит
Олександрит, який є талісманом іменинника 26 жовтня. Фото: Pinterest

Видатні іменинники 

На світ 26 жовтня з’явилися такі видатні українці діячі, як:

  • акторка театру і кіно Ольга Матешко (1947-й рік народження)
  • письменник і журналіст Володимир Лис (1950-й рік народження)
  • поет і письменник Олександр Пушко (1992-й рік народження)

Нагадаємо, ми писали про те, які важливі свята відзначатимуть українці у листопаді 2023 року. 

Раніше ми розповідали про новий церковний календар на листопад 2023 року. 

Також ми повідомляли про те, на яке число перенесли Михайлів день в Україні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі