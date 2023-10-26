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Сегодня День тыквы и приятных неожиданностей: что вы еще знаете про сегодня

26 октября 2023 06:55
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 26 октября — именины и известные именинники Украины
Женщина, держащая свечу в руке. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В Украине и мире 26 октября отмечают сразу несколько разных праздников, в частности, День тыквы, Праздник приятных неожиданностей и День интерсекс-людей. К тому же, в церковном календаре почитается память священномученика Димитрия Мироточца.

Новини.LIVE рассказывает о праздниках в церковном календаре, в Украине и мире, об именинах и выдающихся именинниках 26 октября.

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Религиозный праздник

26 октября верующие в церкви чтят память священномученика Димитрия Мироточца. Родители мужчины были христианами, поэтому еще в детские годы крестили своего сына и воспитывали в нем любовь к Богу. Когда не стало отца, Димитрий стал проконсулом Фессалоник.

Только после этого мужчина публично рассказывал о своей христианской вере и стал ее проповедовать. Когда император узнал об этом, он приказал посадить мужчину в тюрьму и казнить его.

Изображение священномученика Димитрия Мироточца
Изображение священномученика Димитрия Мироточца. Фото иллюстративное: Pinterest

Украинские праздники и день в мире

26 октября украинцы и люди в мире отмечают День интерсекс-людей, также называемый Днем осведомленности об интерсексуальности. Этот праздник нацелен на привлечение внимания к проблемам таких людей.

Еще отмечается День тыквы, который является самым популярным праздником в США, но ежегодно активно распространяется по разным странам. Кроме того, 26 октября люди отмечают Праздник приятных неожиданностей.

Именины этого дня

Свои именины 26 октября отмечают такие люди, как:

  • Дмитрий
  • Афанасий
  • Марк
  • Василий
  • Антон

Талисманом именинника этого дня является александрит, то есть, редкий драгоценный камень. Предки считали этот камень очень противоречивым, поэтому важно слушать собственные чувства, когда вы носите с ним украшения.

Александрит
Александрит, который является талисманом именинника 26 октября. Фото: Pinterest

Выдающиеся именинники

На свет 26 октября появились такие выдающиеся украинские деятели, как:

  • актриса театра и кино Ольга Матешко (1947 год рождения)
  • писатель и журналист Владимир Лис (1950-й год рождения)
  • поэт и писатель Александр Пушко (1992 год рождения)

Напомним, мы писали о том, какие важные праздники будут отмечать украинцы в ноябре 2023 года.

Ранее мы рассказывали о новом церковном календаре на ноябрь 2023 года.

Также мы сообщали о том, на какое число перенесли Михайлов день в Украине.

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