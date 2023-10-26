Какой сегодня праздник 26 октября — именины и известные именинники Украины

Сегодня День тыквы и приятных неожиданностей: что вы еще знаете про сегодня
В Украине и мире 26 октября отмечают сразу несколько разных праздников, в частности, День тыквы, Праздник приятных неожиданностей и День интерсекс-людей. К тому же, в церковном календаре почитается память священномученика Димитрия Мироточца.
Новини.LIVE рассказывает о праздниках в церковном календаре, в Украине и мире, об именинах и выдающихся именинниках 26 октября.
Религиозный праздник
26 октября верующие в церкви чтят память священномученика Димитрия Мироточца. Родители мужчины были христианами, поэтому еще в детские годы крестили своего сына и воспитывали в нем любовь к Богу. Когда не стало отца, Димитрий стал проконсулом Фессалоник.
Только после этого мужчина публично рассказывал о своей христианской вере и стал ее проповедовать. Когда император узнал об этом, он приказал посадить мужчину в тюрьму и казнить его.
Украинские праздники и день в мире
26 октября украинцы и люди в мире отмечают День интерсекс-людей, также называемый Днем осведомленности об интерсексуальности. Этот праздник нацелен на привлечение внимания к проблемам таких людей.
Еще отмечается День тыквы, который является самым популярным праздником в США, но ежегодно активно распространяется по разным странам. Кроме того, 26 октября люди отмечают Праздник приятных неожиданностей.
Именины этого дня
Свои именины 26 октября отмечают такие люди, как:
- Дмитрий
- Афанасий
- Марк
- Василий
- Антон
Талисманом именинника этого дня является александрит, то есть, редкий драгоценный камень. Предки считали этот камень очень противоречивым, поэтому важно слушать собственные чувства, когда вы носите с ним украшения.
Выдающиеся именинники
На свет 26 октября появились такие выдающиеся украинские деятели, как:
- актриса театра и кино Ольга Матешко (1947 год рождения)
- писатель и журналист Владимир Лис (1950-й год рождения)
- поэт и писатель Александр Пушко (1992 год рождения)
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