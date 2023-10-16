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Коли українці святкують Михайлів день 2023 року: нова дата, традиції та заборони

16 жовтня 2023 13:59
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Коли Михайлів день 2023 року — нова дата, традиції, заборона, молитва
Дівчина в церкві ставить свічку. Фото: depositphotos.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, а отже, всі неперехідні свята тепер відзначаємо на 13 днів раніше. Велике свято Собор Архістратига Михаїла або як його називають у народі Михайлів день українські віряни святкуватимуть також у нову дату. 

Новини.LIVE розповідає, коли відбудеться ця важлива подія в Україні, які головні традиції та заборони свята. 

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Коли свято Михайла 2023 року за новим календарем

З 2023 року Церква святкує Собор Архистратига Михаїла 8 листопада. Ця дата буде незмінна. Слід зауважити, що і день іменин всіх тих, хто має ім'я Михайло змінився. 

Раніше Михайлів день і відповідно День ангела Михаїла віряни відзначали 21 листопада

День архангела Михаїла — історія свята 

Архангел Михаїл — головний архангел та воєначальник небесного війська, тобто архістратиг. За церковними переказами, саме він очолив ангелів під час битви з Люцифером та усіма занепалими духами. Спільними зусиллями ангели вигнали Нечистого до пекла. Озброєний мечем, Михаїл і досі охороняє ворота раю.

Архістратига Михайла здавна називають ангелом-охоронцем усіх християн, а українці вважають його патроном столиці України — Києва.

Що стосується свята, то недарма воно має у назві слово "собор", адже  це поєднання чи сукупність всіх ангелів на чолі з Михаїлом. Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних: Архангелів Гавриїла, Рафаїла, Уріїла, Селафіїла, Ієгуді, Варахіїла та Єремія. Дане свято офіційно встановили ще в IV столітті.

 

Коли День архангела Михаила 2023 року
Ікона Архангела Михаїла. Фото: google.com

Михайлів день — головні традиції

Це свято особливе для усіх вірян, тож цього дня обов'язково відвідують церкву. Перед іконою Михаїла моляться за захист та здоров'я рідних. Ті, у кого немає можливості відвідати храм, моляться архангелу вдома. Він обов'язково почує молитву, якщо у людини добрі наміри.

На Михайла в давнину намагалися займатися благодійністю або допомагати людям, які потребували цього. Вірили, якщо допомагати іншим, той сам Господь буде прихильний до людини. Цього дня також можна налагодити добрі стосунки з рідними та вирішити конфлікти.

Цікаво, що в Україні у свято не заведено сумувати. День проводять весело та гучно, оскільки з великою повагою ставилися до архістратига.

Наші предки називали свято Михайлівськими відлигами й обов'язково влаштовували пишні застілля. А вся річ у тім, що до цього моменту збір врожаю і сільськогосподарські роботи вже були закінчені, а справжня зима ще не настала. Тож у селян не було клопоту, і вони могли від душі насолодитися відпочинком.

Господині 8 листопада випікали хліб і пироги, а також ставили на стіл м'ясні страви. Гостей пригощали пивом і медовухою. За народним повір'ям, чим більше в домі гостей, тим заможнішим буде рік. Існувала навіть така думка, чим більше різноманітних страв буде на столі, тим задоволенішим буде сам архістратиг.

 

Михайлів день — головні традиції
Вірянка у церкві ставить свічки. Фото: google.com

Собор архистратига Михаїла 2023 року — важливі заборони

У це свято не можна: 

  • займатися важкою роботою — віряни намагалися відпочити у свято;
  • робити послугу в корисливих цілях — архангел може покарати;
  • користуватися гострими предметами та що-небудь різати ножем, щоб не накликати "гнів" святого;
  • відмовляти у допомозі, якщо до вас звернулися з проханням;
  • мити голову — розум можна "змити";
  • сваритися;
  • лихословити;
  • сумувати;
  • засуджувати людей;
  • бажати зла іншим;
  • обмовляти;
  • заздрити;
  • викидати їжу після застілля — віддайте її близьким, сусідам або нужденним.

 

Собор архистратига Михаїла 2023 року — що не можна робити
Свічки у церкві перед розп'яттям Ісуса Христа. Фото: google.com

У чому допомагає Архистратиг Михайло

Архангел Михаїл — захисник від зла, лиходіїв, злодіїв, ворогів та від усього, що несе смерть. Він є покровителем постраждалих від війни чи стихійного лиха. Також дуже багато звернень до нього при великому смутку та скорботі. Ще одне з головних завдань Михаїла — захистити смертних перед Всевишнім. 

До архангела звертаються з різними проханнями:

  • допомогти у складних життєвих питаннях;
  • зцілити від хвороб;
  • захистити під час далекої подорожі;
  • захистити від бід та нещастя;
  • захистити від темних сил;
  • стати на захист воїнів ЗСУ, які боронять нашу Батьківщину від ворога.

Кожна щира молитва, яка звернена до ангела, обов'язково буде почута. 

 

У чому допомагає Архистратиг Михайло
Архангел Михайло з вогняним мечем. Фото: google.com

Яку молитву до Михаїла прочитати в час війни

Великий Архистратиже Божий, Михаїле, переможцю демонів і бісів, перемагай і знищ всіх цих моїх ворогів – видимих і невидимих. Випроси у Господа Вседержителя Ласку: нехай Він спасе, зцілить і збереже мене від всілякої хвороби й недуги, від смертоносної рани і від наглої смерті – сьогодні, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

 

Михайлів день 8 листопада — головні прикмети

Цей день допомагав нашим предкам визначити, якою буде майбутня погода, що чекає наступного року та який врожай очікує у новому сезоні. 

  • Якщо 8 листопада ранок настав раніше, ніж зазвичай  — дуже скоро прийдуть холоди. 
  • Якщо зранку мороз, то в грудні та січні снігу багато буде.
  • Туманний Михайло віщує швидке потепління.
  • Якщо 8 листопада видалося теплим, сонячним та ясним — зима буде морозною.
  • Побачити іній вранці на День Михайла— до сніжної зими.
  • Якщо на Михайлів день випав сніг, то сніг лежати буде й на Великдень. 
  • На хвойних деревах майже немає шишок — зима теплою буде.
  • На дубі багато жолудів — до м’якої зими.
  • Мокрий сніг — до дощової зими.
  • Якщо на Михайла дороги в багнюці, то через 40 днів вони будуть в снігу.

Раніше ми писали, хто святкує день ангела в жовтні 2023 року за новим церковним календарем.

Нагадаємо, ми публікували новий церковний календар на жовтень 2023 року.

Також ми розповідали, коли святкуватимуть в Україні Введення у храм Пресвятої Богородиці або Третю Пречисту.

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