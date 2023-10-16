Когда Михайлов день 2023 — новая дата, традиции, запрет, молитва

Когда украинцы празднуют Михайлов день в 2023 году: новая дата, традиции, запреты
С 1 сентября 2023 ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, а значит, все непереходные праздники теперь отмечаем на 13 дней раньше. Большой праздник Собор Архистратига Михаила или как его называют в народе Михайлов день, украинские верующие будут праздновать также в новую дату.
Новини.LIVE рассказывает, когда произойдет это важное событие в Украине, какие главные традиции и запреты праздника.
Когда праздник Михаила в 2023 году по новому календарю
С 2023 года Церковь празднует Собор Архистратига Михаила 8 ноября. Эта дата будет неизменна. Следует заметить, что и день именин для всех, кто носит имя Михаил, изменился.
Ранее Михайлов день и соответственно День ангела Михаила верующие отмечали 21 ноября.
День архангела Михаила — история праздника
Архангел Михаил — главный архангел и военачальник небесного войска, то есть архистратиг. По церковным преданиям, именно он возглавил ангелов во время битвы с Люцифером и всеми падшими духами. Совместными усилиями ангелы изгнали Нечистого в ад. Вооруженный мечом, Михаил до сих пор охраняет ворота рая.
Архистратига Михаила издавна называют ангелом-хранителем всех христиан, а украинцы считают его патроном столицы Украины — Киева.
Что касается праздника, то недаром он имеет в названии слово "собор", ведь это сочетание или совокупность всех ангелов во главе с Михаилом. Собор Архистратига Михаила и других Небесных Сил бесплотных: Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегуди, Варахиила и Иеремия. Этот праздник официально установили еще в IV веке.
Михайлов день — главные традиции
Этот праздник особенный для всех верующих, поэтому в этот день обязательно посещают церковь. Перед иконой Михаила молятся о защите и здоровье родных. Те, у кого нет возможности посетить храм, молятся архангелу дома. Он обязательно услышит молитву, если у человека благие намерения.
На Михаила в древности пытались заниматься благотворительностью или помогать нуждающимся людям. Верили, если помогать другим, то сам Господь будет благосклонен к человеку. В этот день можно наладить хорошие отношения с родными и разрешить конфликты.
Интересно, что в Украине в праздник не принято унывать. День проводят весело и громко, поскольку с большим уважением относились к архистратигу.
Наши предки называли праздник Михайловскими оттепелями и обязательно устраивали пышные застолья. А все дело в том, что к этому моменту сбор урожая и сельскохозяйственные работы уже были окончены, а настоящая зима еще не наступила. Так что у крестьян не было хлопот, и они могли от души насладиться отдыхом.
Хозяйки 8 ноября выпекали хлеб и пироги, а также ставили на стол мясные блюда. Гостей угощали пивом и медовухой. По народному поверью, чем больше в доме гостей, тем богаче будет год. Существовало даже такое мнение, чем больше разнообразных блюд будет на столе, тем довольнее будет сам архистратиг.
Собор архистратига Михаила 2023 года — важные запреты
В этот праздник нельзя:
- заниматься тяжелой работой — верующие пытались отдохнуть в праздник;
- оказывать услугу в корыстных целях — архангел может наказать;
- пользоваться острыми предметами и что-нибудь резать ножом — можно навлечь "гнев" святого;
- отказывать в помощи, если к вам обратились с просьбой;
- мыть голову — разум можно "смыть";
- ссориться;
- злословить;
- унывать;
- осуждать людей;
- желать зла другим;
- оговаривать;
- завидовать;
- выбрасывать пищу после застолья — отдайте ее близким, соседям или нуждающимся.
В чем помогает Архистратиг Михаил
Архангел Михаил — защитник от зла, злодеев, воров, врагов и всего, что несет смерть. Он является покровителем пострадавших от войны или стихийного бедствия. Также очень много обращений к нему при большой скорби. Еще одна из главных задач Михаила — защитить смертных перед Всевышним.
К архангелу обращаются с разными просьбами:
- помочь в сложных жизненных вопросах;
- исцелить от болезней;
- защитить во время дальнего путешествия;
- защитить от бед и несчастий;
- защитить от темных сил;
- стать на защиту воинов ВСУ, защищающих нашу Родину от врага.
Каждая искренняя молитва, обращенная к ангелу, обязательно будет услышана.
Какую молитву к Михаилу прочитать во время войны
Великий Архистратиже Божий, Михаил, победитель демонов и бесов, побеждай и уничтожай всех этих врагов моих — видимых и невидимых. Выпроси у Господа Вседержителя Благодать: пусть Он спасет, исцелит и сохранит меня от всяческой болезни, от смертоносной раны и от смерти — сегодня, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Михайлов день 8 ноября — главные приметы
Этот день помогал нашим предкам определить, какая будет предстоящая погода, какой будет следующий год и какой урожай ожидает в новом сезоне.
- Если 8 ноября утро наступило раньше обычного — очень скоро придут холода.
- Если утром мороз, то в декабре и в январе снега много будет.
- Туманный Михаил предвещает быстрое потепление.
- Если 8 ноября оказалось теплым, солнечным и ясным — зима будет морозной.
- Увидеть иней утром на День Михаила — к снежной зиме.
- Если на Михайлов день выпал снег, то снег будет лежать и на Пасху.
- На хвойных деревьях почти нет шишек — зима теплой будет.
- На дубе много желудей — к мягкой зиме.
- Мокрый снег — к дождливой зиме.
- Если на Михаила дороги в грязи, то через 40 дней они будут в снегу.
Ранее мы писали, кто празднует день ангела в октябре 2023 года по новому церковному календарю.
Напомним, мы публиковали новый церковный календарь в октябре 2023 года.
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