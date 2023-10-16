Когда Михайлов день 2023 — новая дата, традиции, запрет, молитва

Девушка в церкви ставит свечу. Фото: depositphotos.com

С 1 сентября 2023 ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, а значит, все непереходные праздники теперь отмечаем на 13 дней раньше. Большой праздник Собор Архистратига Михаила или как его называют в народе Михайлов день, украинские верующие будут праздновать также в новую дату.

Новини.LIVE рассказывает, когда произойдет это важное событие в Украине, какие главные традиции и запреты праздника.

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Когда праздник Михаила в 2023 году по новому календарю

С 2023 года Церковь празднует Собор Архистратига Михаила 8 ноября. Эта дата будет неизменна. Следует заметить, что и день именин для всех, кто носит имя Михаил, изменился.

Ранее Михайлов день и соответственно День ангела Михаила верующие отмечали 21 ноября.

День архангела Михаила — история праздника

Архангел Михаил — главный архангел и военачальник небесного войска, то есть архистратиг. По церковным преданиям, именно он возглавил ангелов во время битвы с Люцифером и всеми падшими духами. Совместными усилиями ангелы изгнали Нечистого в ад. Вооруженный мечом, Михаил до сих пор охраняет ворота рая.

Архистратига Михаила издавна называют ангелом-хранителем всех христиан, а украинцы считают его патроном столицы Украины — Киева.

Что касается праздника, то недаром он имеет в названии слово "собор", ведь это сочетание или совокупность всех ангелов во главе с Михаилом. Собор Архистратига Михаила и других Небесных Сил бесплотных: Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегуди, Варахиила и Иеремия. Этот праздник официально установили еще в IV веке.

Икона Архангела Михаила. Фото: google.com

Михайлов день — главные традиции

Этот праздник особенный для всех верующих, поэтому в этот день обязательно посещают церковь. Перед иконой Михаила молятся о защите и здоровье родных. Те, у кого нет возможности посетить храм, молятся архангелу дома. Он обязательно услышит молитву, если у человека благие намерения.

На Михаила в древности пытались заниматься благотворительностью или помогать нуждающимся людям. Верили, если помогать другим, то сам Господь будет благосклонен к человеку. В этот день можно наладить хорошие отношения с родными и разрешить конфликты.

Интересно, что в Украине в праздник не принято унывать. День проводят весело и громко, поскольку с большим уважением относились к архистратигу.

Наши предки называли праздник Михайловскими оттепелями и обязательно устраивали пышные застолья. А все дело в том, что к этому моменту сбор урожая и сельскохозяйственные работы уже были окончены, а настоящая зима еще не наступила. Так что у крестьян не было хлопот, и они могли от души насладиться отдыхом.

Хозяйки 8 ноября выпекали хлеб и пироги, а также ставили на стол мясные блюда. Гостей угощали пивом и медовухой. По народному поверью, чем больше в доме гостей, тем богаче будет год. Существовало даже такое мнение, чем больше разнообразных блюд будет на столе, тем довольнее будет сам архистратиг.

Верующая в церкви ставит свечи. Фото: google.com

Собор архистратига Михаила 2023 года — важные запреты

В этот праздник нельзя:

заниматься тяжелой работой — верующие пытались отдохнуть в праздник;

оказывать услугу в корыстных целях — архангел может наказать;

пользоваться острыми предметами и что-нибудь резать ножом — можно навлечь "гнев" святого;

отказывать в помощи, если к вам обратились с просьбой;

мыть голову — разум можно "смыть";

ссориться;

злословить;

унывать;

осуждать людей;

желать зла другим;

оговаривать;

завидовать;

выбрасывать пищу после застолья — отдайте ее близким, соседям или нуждающимся.

Свечи в церкви перед распятием Иисуса Христа. Фото: google.com

В чем помогает Архистратиг Михаил

Архангел Михаил — защитник от зла, злодеев, воров, врагов и всего, что несет смерть. Он является покровителем пострадавших от войны или стихийного бедствия. Также очень много обращений к нему при большой скорби. Еще одна из главных задач Михаила — защитить смертных перед Всевышним.

К архангелу обращаются с разными просьбами:

помочь в сложных жизненных вопросах;

исцелить от болезней;

защитить во время дальнего путешествия;

защитить от бед и несчастий;

защитить от темных сил;

стать на защиту воинов ВСУ, защищающих нашу Родину от врага.

Каждая искренняя молитва, обращенная к ангелу, обязательно будет услышана.

Архангел Михаил с огненным мечом. Фото: google.com

Какую молитву к Михаилу прочитать во время войны

Великий Архистратиже Божий, Михаил, победитель демонов и бесов, побеждай и уничтожай всех этих врагов моих — видимых и невидимых. Выпроси у Господа Вседержителя Благодать: пусть Он спасет, исцелит и сохранит меня от всяческой болезни, от смертоносной раны и от смерти — сегодня, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Михайлов день 8 ноября — главные приметы

Этот день помогал нашим предкам определить, какая будет предстоящая погода, какой будет следующий год и какой урожай ожидает в новом сезоне.

Если 8 ноября утро наступило раньше обычного — очень скоро придут холода.

Если утром мороз, то в декабре и в январе снега много будет.

Туманный Михаил предвещает быстрое потепление.

Если 8 ноября оказалось теплым, солнечным и ясным — зима будет морозной.

Увидеть иней утром на День Михаила — к снежной зиме.

Если на Михайлов день выпал снег, то снег будет лежать и на Пасху.

На хвойных деревьях почти нет шишек — зима теплой будет.

На дубе много желудей — к мягкой зиме.

Мокрый снег — к дождливой зиме.

Если на Михаила дороги в грязи, то через 40 дней они будут в снегу.

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