Коли батьківські суботи в жовтні 2023 — дати за новим стилем, заборони

Вірянки у храмі ставлять свічки. Фото: pomisna.info

Православна церква України з 1 вересня перейшла на новоюліанський календар, а отже всі неперехідні свята відзначатимемо на 13 днів раніше. Змінилися також дати й батьківських поминальних субот. У жовтні таких буде аж дві.

Розповідаємо, коли будуть Дмитрівська та Кузьмина батьківські суботи у другий місяць осені, які важливі традиції та заборони цих дат.

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Коли батьківські суботи в жовтні 2023 — дати

За новоюліанським календарем Дмитрівська батьківська субота буде перед днем пам'яті великомученика Димитрія Солунського — 21 жовтня.

Кузьмина субота настане через тиждень — 28 жовтня.

Батьківська поминальна субота — традиції

Християни вирушають до церкви ще у п'ятницю ввечері, щоб взяти участь у поминальній літургії. Крім цього, віряни можуть замовити окремий молебень для своїх померлих близьких. Можна передати священнику записку з ім'ям померлого, щоб той згадав людину в молитві.

Також до храму обов'язково йдуть і зранку в суботу, щоб також послухати Божественну літургію та панахиду. Люди моляться перед розп'яттям і ставлять свічки за упокій душі.

Якщо до храму потрапити не вдається, можна просто поставити свічку та помолитися перед іконами вдома.

Після церкви, віряни, як правило, йдуть на кладовище, щоб запалити лампадку, помолитися перед могилою рідної людини, якої вже немає поруч та залишити квіти у знак поваги та любові до покійного. Можна також навести лад на могилах перед настанням зими. Традиція є народною, але не забороняється церквою.

Вже вдома можна згадати померлих у сімейному колі, зробити поминальний обід, але без гучного застілля та алкоголю. Трапеза має бути скромна. Серед страв, як правило, готується поминальна кутя. За народною традицією, на стіл кладуть більше приборів, оскільки вважається, що душі покійних також приходять на цю трапезу. Згадувати про померлих можна лише добре, хоч би якими вони були за життя.

Жінка молиться у церкві. Фото: УНІАН

Що не можна робити у поминальну суботу

Цього дня бажано відмовитися від занять мирськими справами, його краще провести у молитвах та благих вчинках.

Священнослужителі кажуть, не можна у поминальну суботу тужити, треба пам'ятати про Життя вічне, просити у Бога сил і терпіння.

Якщо поминаєте рідного на кладовищі, не варто залишати їжу, алкоголь, цукерки та інші предмети. Це не християнський, а язичницький звичай.

Також у поминальні батьківські суботи не можна:

лаятися;

сваритися;

веселитися;

влаштовувати вечірки;

бажати іншим зла;

відмовляти в милостині;

влаштовувати на могилах трапези;

поминати померлих спиртними напоями;

залишати на цвинтарі їжу та алкоголь;

поминати родичів у брудній і неприбраній квартирі;

замовляти панахиду самогубцям;

погано відгукуватися про покійних;

займатися тяжкою фізичною працею.

Жінка зі свічкою в руках молиться у церкві. Фото: pixabay.com

Поминальна молитва у батьківську суботу

Можна прочитати у храмі або вдома молитву:

"Упокій, Господи, душі покійних рабів Твоїх: батьків моїх, родичів, благодійників (імена) і всіх православних християн, і прости їм усі провини вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне. Амінь".

Також пропонуємо наступну сильну молитву до Господа:

Поминальна молитва у батьківську суботу. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали детальний церковний календар свят на жовтень 2023 року.

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