Когда родительские субботы в октябре 2023 — даты по новому стилю, запреты

Верующие в храме ставят свечи. Фото: pomisna.info

Православная церковь Украины с 1 сентября перешла на новоюлианский календарь, а значит, все непереходные праздники будем отмечать на 13 дней раньше. Изменились также даты и родительских поминальных суббот. В октябре таких будет две.

Рассказываем, когда будут Дмитровская и Кузьмина родительские субботы во второй месяц осени, каковы важные традиции и запреты этих дат.

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По новомуюлианскому календарю Дмитровская родительская суббота будет перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского — 21 октября.

Кузьмина суббота наступит через неделю — 28 октября.

Родительская поминальная суббота — традиции

Христиане отправляются в церковь еще в пятницу вечером, чтобы принять участие в поминальной литургии. Кроме того, верующие могут заказать отдельный молебен для своих умерших близких. Можно передать священнику записку с именем умершего, чтобы тот упомянул человека в молитве.

Также в храм обязательно идут и утром в субботу, чтобы послушать Божественную литургию и панихиду. Люди молятся перед распятием и ставят свечи за упокой души.

Если попасть в храм не удается, можно просто поставить свечу и помолиться перед иконами дома.

После церкви верующие, как правило, идут на кладбище, чтобы зажечь лампадку, помолиться перед могилой родного человека, которого уже нет рядом и оставить цветы в знак уважения и любви к усопшему. Можно также навести порядок на могилах перед наступлением зимы. Традиция народная, но не запрещается церковью.

Уже дома можно вспомнить усопших в семейном кругу, сделать поминальный обед, но без громкого застолья и алкоголя. Трапеза должна быть скромной. Среди блюд, как правило, готовится поминальная кутья. По народной традиции, на стол кладут больше приборов, поскольку считается, что души усопших также приходят на эту трапезу. Вспоминать об умерших можно только хорошо, какими бы они ни были при жизни.

Женщина молится в церкви. Фото: УНИАН

Что нельзя делать в поминальную субботу

В этот день лучше отказаться от занятий мирскими делами, его лучше провести в молитвах и благих поступках.

Священнослужители говорят, нельзя в поминальную субботу тосковать, надо помнить о Жизни вечной, просить у Бога сил и терпения.

Если поминаете родного на кладбище, не следует оставлять еду, алкоголь, конфеты и другие предметы. Это не христианский, а языческий обычай.

Также в поминальные родительские субботы нельзя:

ругаться;

ссориться;

веселиться;

устраивать вечеринки;

желать другим зла;

отказывать в подаянии;

устраивать на могилах трапезы;

поминать умерших спиртными напитками;

оставлять на кладбище еду и алкоголь;

поминать родственников в грязной и неубранной квартире;

заказывать панихиду самоубийцам;

плохо отзываться об усопших;

заниматься тяжелым физическим трудом.

Женщина со свечой в руках молится в церкви. Фото: pixabay.com

Поминальная молитва в родительскую субботу

Можно прочитать в храме или дома молитву:

"Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: отцов моих, родственников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им все вины свободные и несвободные, и даруй им Царство Небесное. Аминь".

Также предлагаем следующую сильную молитву Господу:

Поминальная молитва в родительскую субботу. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы писали подробный церковный календарь праздников на октябрь 2023 года.

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