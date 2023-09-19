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Коли Третя Пречиста 2023: нова дата в Україні, головні традиції та заборони

19 вересня 2023 14:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Коли Третя Пречиста 2023 року — нова дата, історія, традиції та заборони
Мандрівна статуя Діви Марії з Фатіми у Львові. Фото: synod.ugcc.ua
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

З 1 вересня Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новий календар. Тож тепер дати неперехідних православних свят змінилися. Одне з найважливіших християнських свят —  Введення у храм Пресвятої Богородиці  або Третя Пречиста також отримало нову дату. 

Новини.LIVE розповідає, коли в Україні святкуватимуть цю важливу подію, історію свята, його головні традиції та заборони.

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Яка нова дата святкування Третьої Пречистої

Введення до храму Пресвятої Богородиці або Третя Пречиста  — це одне з найважливіших свят для християн, яке відзначається щороку. Воно присвячене Діві Марії, матері Ісуса Христа.

Раніше Третю Пречисту відзначали 4 грудня. Проте з 2023 року дата змінюється — відповідно до новоюліанського календаря церковних свят, на який перейшла ПЦУ, свято віряни відзначатимуть 21 листопада. Дата його буде незмінна.

Введення в храм Пресвятої Богородиці — історія свята

Згідно з церковним переказом, Пресвята Діва Марія народилася у маленькому Галілейскому місті Назареті. Її батьки Йоаким та Анна були бездітними, тож щоденно молилися Господові та просили послати їм подарунок долі. За відповідь на молитви — вони дали клятву віддати майбутнього первістка на служіння в Єрусалимський храм.

Так і сталося, коли маленькій Марії виповнилось три роки, батьки дійсно відвели її у Єрусалимський храм. При храмі Марія жила, за різними даними, до 12 або 15 років — до свого заручення з Йосипом. У храмі дівчинка вивчала святе письмо й молилася.

Саме день, коли батьки Діви Марії відвели її у храм і відзначається як Третя Пречиста.

 

Введення в храм Пресвятої Богородиці — історія свята
Введення в храм Пресвятої Богородиці. Фото: google.com

Які існують важливі традиції та звичаї на Третю Пречисту

Саме з Третьої Пречистої починається цикл зимових свят. У наших пращурів існувала традиція вітання приходу зими, вірили, що так можна залучити добробут та здоров'я на весь наступний рік. 

Віряни у свята обов'язково відвідують церковне богослужіння, моляться перед іконою Богородиці про: 

  • благословення для дітей;
  • бездітні пари просять про дарування потомства;
  • вагітні — вдалі пологи та щасливу долю для дитини;
  • незаміжні дівчата звертаються з проханням про щасливий шлюб.

Також християни ставлять свічки за своє здоров'я та своїх близьких, освячують воду. 

Як інші річні свята, Введення пов’язувалося з культом померлих. Вважається, що у цей день Бог відпускає праведні душі подивитися на своє тіло, тому воно називається Видінням.

На свято заведено ходити у гості. Вважалося, що якщо першим у дім увійде молодий чоловік — рік буде вдалим, якщо постукає бідний, старий чи немічний чоловік — до хвороб та злиднів, а якщо жінка — бути біді. Найгірше, коли в дім першою завітала стара немічна жінка, тоді родину чекають страшні випробування. 

 

Які існують важливі традиції та звичаї на Третю Пречисту
Вірянка молиться у храмі перед іконами. Фото: pomisna.info

Що не можна робити в день Введення в храм Пресвятої Богородиці

З дня Введення та аж до Благовіщення (25 березня) — не можна копати землю. Вважається, що вона відпочиває і набирається сил до літа.

Також в день Введення в храм Пресвятої Богородиці, або Третьої Пречистої не можна: 

  • важко працювати;
  • прибирати в оселі;
  • прати речі;
  • займатися рукоділлям;
  • лаятися;
  • злитися;
  • жалітися на життя;
  • сваритися;
  • відмовляти у милостині. 

 

Що не можна робити в день Введення в храм Пресвятої Богородиці
Вірянка молиться у храмі перед іконами. Фото: google.com

Прикмети на Третю Пречисту

Наші пращури вірили у наступні прикмети:

  • Небо з ранку ясне і синє — до швидкого похолодання.
  • Скільки на Введення води, стільки на Юрія трави. 
  • Якщо горобець нап’ється води на Введення в бичачім сліду, то напасеться худоба до Юрія трави.
  • Якщо на Введення похолодає, то зима буде лютою.
  • Якщо на введення тепло, то і на новорічні та різдвяні свята буде тепло.

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