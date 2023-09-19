Коли Третя Пречиста 2023 року — нова дата, історія, традиції та заборони

Мандрівна статуя Діви Марії з Фатіми у Львові. Фото: synod.ugcc.ua

З 1 вересня Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новий календар. Тож тепер дати неперехідних православних свят змінилися. Одне з найважливіших християнських свят — Введення у храм Пресвятої Богородиці або Третя Пречиста також отримало нову дату.

Новини.LIVE розповідає, коли в Україні святкуватимуть цю важливу подію, історію свята, його головні традиції та заборони.

Читайте також:

Яка нова дата святкування Третьої Пречистої

Введення до храму Пресвятої Богородиці або Третя Пречиста — це одне з найважливіших свят для християн, яке відзначається щороку. Воно присвячене Діві Марії, матері Ісуса Христа.

Раніше Третю Пречисту відзначали 4 грудня. Проте з 2023 року дата змінюється — відповідно до новоюліанського календаря церковних свят, на який перейшла ПЦУ, свято віряни відзначатимуть 21 листопада. Дата його буде незмінна.

Введення в храм Пресвятої Богородиці — історія свята

Згідно з церковним переказом, Пресвята Діва Марія народилася у маленькому Галілейскому місті Назареті. Її батьки Йоаким та Анна були бездітними, тож щоденно молилися Господові та просили послати їм подарунок долі. За відповідь на молитви — вони дали клятву віддати майбутнього первістка на служіння в Єрусалимський храм.

Так і сталося, коли маленькій Марії виповнилось три роки, батьки дійсно відвели її у Єрусалимський храм. При храмі Марія жила, за різними даними, до 12 або 15 років — до свого заручення з Йосипом. У храмі дівчинка вивчала святе письмо й молилася.

Саме день, коли батьки Діви Марії відвели її у храм і відзначається як Третя Пречиста.

Введення в храм Пресвятої Богородиці. Фото: google.com

Які існують важливі традиції та звичаї на Третю Пречисту

Саме з Третьої Пречистої починається цикл зимових свят. У наших пращурів існувала традиція вітання приходу зими, вірили, що так можна залучити добробут та здоров'я на весь наступний рік.

Віряни у свята обов'язково відвідують церковне богослужіння, моляться перед іконою Богородиці про:

благословення для дітей;

бездітні пари просять про дарування потомства;

вагітні — вдалі пологи та щасливу долю для дитини;

незаміжні дівчата звертаються з проханням про щасливий шлюб.

Також християни ставлять свічки за своє здоров'я та своїх близьких, освячують воду.

Як інші річні свята, Введення пов’язувалося з культом померлих. Вважається, що у цей день Бог відпускає праведні душі подивитися на своє тіло, тому воно називається Видінням.

На свято заведено ходити у гості. Вважалося, що якщо першим у дім увійде молодий чоловік — рік буде вдалим, якщо постукає бідний, старий чи немічний чоловік — до хвороб та злиднів, а якщо жінка — бути біді. Найгірше, коли в дім першою завітала стара немічна жінка, тоді родину чекають страшні випробування.

Вірянка молиться у храмі перед іконами. Фото: pomisna.info

Що не можна робити в день Введення в храм Пресвятої Богородиці

З дня Введення та аж до Благовіщення (25 березня) — не можна копати землю. Вважається, що вона відпочиває і набирається сил до літа.

Також в день Введення в храм Пресвятої Богородиці, або Третьої Пречистої не можна:

важко працювати;

прибирати в оселі;

прати речі;

займатися рукоділлям;

лаятися;

злитися;

жалітися на життя;

сваритися;

відмовляти у милостині.

Вірянка молиться у храмі перед іконами. Фото: google.com

Прикмети на Третю Пречисту

Наші пращури вірили у наступні прикмети: