Когда Третья Пречистая 2023 года — новая дата, история, традиции и запреты

Когда Третья Пречистая 2023: новая дата в Украине, главные традиции и запреты
С 1 сентября Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новый календарь. Таким образом даты непереходных православных праздников изменились. Один из важнейших христианских праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы или Третья Пречистая также получил новую дату.
Новини.LIVE рассказывает, когда в Украине будут праздновать это важное событие, историю праздника, его главные традиции и запреты.
Какая новая дата празднования Третьей Пречистой
Введение в храм Пресвятой Богородицы или Третья Пречистая — это один из важнейших праздников для христиан, который отмечается каждый год. Оно посвящено Деве Марии, матери Иисуса Христа.
Ранее Третью Пречистую отмечали 4 декабря. Однако с 2023 года дата меняется — согласно новоюлианскому календарю церковных праздников, на который перешла ПЦУ, праздник верующие будут отмечать 21 ноября. Дата его будет неизменна.
Введение в храм Пресвятой Богородицы — история праздника
Согласно церковному преданию, Пресвятая Дева Мария родилась в маленьком Галилейском городе Назарете. Ее родители Иоаким и Анна были бездетными, и ежедневно молились Господу и просили послать им подарок судьбы. За ответ на молитвы они дали клятву отдать будущего первенца на служение в Иерусалимский храм.
Так и случилось, когда маленькой Марии исполнилось три года, родители действительно отвели ее в храм Иерусалимский. При храме Мария жила, по разным данным, до 12 или 15 лет — до обручения с Иосифом. В храме девочка изучала священное писание и молилась.
Именно день, когда родители Девы Марии увели ее в храм и отмечается как Третья Пречистая.
Какие существуют важные традиции и обычаи на Третью Пречистую
Именно с Третьей Пречистой начинается цикл зимних праздников. У наших предков была традиция приветствия прихода зимы, верили, что так можно привлечь благосостояние и здоровье на весь следующий год.
Верующие по праздникам обязательно посещают церковное богослужение, молятся перед иконой Богородицы о:
- благословение для детей;
- бездетные пары просят о даровании потомства;
- беременные — удачных родов и счастливую судьбу для ребенка;
- незамужние девушки обращаются с просьбой о счастливом браке.
Также христиане ставят свечи за свое здоровье и своих близких, освящают воду.
Как и многие другие праздники, Введение связывалось с культом умерших. Считается, что в этот день Бог отпускает праведные души взглянуть на свое тело, поэтому оно называется Видением.
На праздник принято ходить в гости. Считалось, что если первым в дом войдет молодой человек — год будет удачным, если постучит бедный, старый или немощный мужчина — к болезням и нищете, а если женщина — быть беде. Хуже всего, когда в дом первой пришла старая немощная женщина, тогда семью ждут страшные испытания.
Что нельзя делать в день Введения во храм Пресвятой Богородицы
Со дня Введения и до Благовещения (25 марта) нельзя копать землю. Считается, что она отдыхает и набирается сил к лету.
Также в день Введения в храм Пресвятой Богородицы или Третьей Пречистой нельзя:
- трудно работать;
- убирать в доме;
- стирать вещи;
- заниматься рукоделием;
- ругаться;
- злиться;
- жаловаться на жизнь;
- ссориться;
- отказывать в подаянии.
Приметы на Третью Пречистую
Наши предки верили в такие приметы:
- Небо с утра ясное и синее — к быстрому похолоданию.
- Сколько на Введение воды, столько на Юрия травы.
- Если воробей напьется воды на Введение в бычьем следе, то напасется скот до Юрия травы.
- Если на Введение похолодает, то зима будет суровой.
- Если на Введение тепло, то и на новогодние и рождественские праздники будет тепло.