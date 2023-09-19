Когда Третья Пречистая 2023 года — новая дата, история, традиции и запреты

Путешествующая статуя Девы Марии из Фатимы во Львове. Фото: synod.ugcc.ua

С 1 сентября Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новый календарь. Таким образом даты непереходных православных праздников изменились. Один из важнейших христианских праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы или Третья Пречистая также получил новую дату.

Новини.LIVE рассказывает, когда в Украине будут праздновать это важное событие, историю праздника, его главные традиции и запреты.

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Какая новая дата празднования Третьей Пречистой

Введение в храм Пресвятой Богородицы или Третья Пречистая — это один из важнейших праздников для христиан, который отмечается каждый год. Оно посвящено Деве Марии, матери Иисуса Христа.

Ранее Третью Пречистую отмечали 4 декабря. Однако с 2023 года дата меняется — согласно новоюлианскому календарю церковных праздников, на который перешла ПЦУ, праздник верующие будут отмечать 21 ноября. Дата его будет неизменна.

Введение в храм Пресвятой Богородицы — история праздника

Согласно церковному преданию, Пресвятая Дева Мария родилась в маленьком Галилейском городе Назарете. Ее родители Иоаким и Анна были бездетными, и ежедневно молились Господу и просили послать им подарок судьбы. За ответ на молитвы они дали клятву отдать будущего первенца на служение в Иерусалимский храм.

Так и случилось, когда маленькой Марии исполнилось три года, родители действительно отвели ее в храм Иерусалимский. При храме Мария жила, по разным данным, до 12 или 15 лет — до обручения с Иосифом. В храме девочка изучала священное писание и молилась.

Именно день, когда родители Девы Марии увели ее в храм и отмечается как Третья Пречистая.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Фото: google.com

Какие существуют важные традиции и обычаи на Третью Пречистую

Именно с Третьей Пречистой начинается цикл зимних праздников. У наших предков была традиция приветствия прихода зимы, верили, что так можно привлечь благосостояние и здоровье на весь следующий год.

Верующие по праздникам обязательно посещают церковное богослужение, молятся перед иконой Богородицы о:

благословение для детей;

бездетные пары просят о даровании потомства;

беременные — удачных родов и счастливую судьбу для ребенка;

незамужние девушки обращаются с просьбой о счастливом браке.

Также христиане ставят свечи за свое здоровье и своих близких, освящают воду.

Как и многие другие праздники, Введение связывалось с культом умерших. Считается, что в этот день Бог отпускает праведные души взглянуть на свое тело, поэтому оно называется Видением.

На праздник принято ходить в гости. Считалось, что если первым в дом войдет молодой человек — год будет удачным, если постучит бедный, старый или немощный мужчина — к болезням и нищете, а если женщина — быть беде. Хуже всего, когда в дом первой пришла старая немощная женщина, тогда семью ждут страшные испытания.

Верующая молится в храме перед иконами. Фото: pomisna.info

Что нельзя делать в день Введения во храм Пресвятой Богородицы

Со дня Введения и до Благовещения (25 марта) нельзя копать землю. Считается, что она отдыхает и набирается сил к лету.

Также в день Введения в храм Пресвятой Богородицы или Третьей Пречистой нельзя:

трудно работать;

убирать в доме;

стирать вещи;

заниматься рукоделием;

ругаться;

злиться;

жаловаться на жизнь;

ссориться;

отказывать в подаянии.

Верующая молится в храме перед иконами. Фото: google.com

Приметы на Третью Пречистую

Наши предки верили в такие приметы: