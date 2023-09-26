Православний календар на жовтень 2023 — які важливі свята відзначатимемо

Новий церковний календар на жовтень 2023: коли Покрова та батьківська субота
Як відомо, від вересня 2023 року діє новий церковний календар Православної церкви України. Це означає, що всі неперехідні свята відзначатимемо за новоюліанським стилем — на 13 днів раніше. На другий місяць осені припадає кілька важливих дат.
Новини.LIVE розповідає, що та коли святкуватимуть українські віряни у жовтні 2023 року за новоюліанським календарем.
Православний календар на жовтень 2023 року — повний перелік свят за новоюліанським календарем
У другий місяць осені на українців чекає одне з великих та недвунадесятих (які не входять до 12 найважливіших) неперехідних свят — Покрова Пресвятої Богородиці.
Проте є й інші не менш важливі дати для вірян, про які варто знати. Збережіть собі цей докладний календар церковних свят, щоб не пропустити важливі події!
У жовтні ми святкуватимемо:
- 1 жовтня — Покрова Пресвятої Богородиці;
- 2 жовтня — священномученика Кипріяна, мучениці Іустини і мученика Феоктиста;
- 3 жовтня — священномучеників Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, Рустика пресвітера і Елевферія диякона;
- 4 жовтня — священномученика Ієрофея, єпископа Афінського;
- 5 жовтня — преподобної Харитини, княгині Литовської;
- 6 жовтня — апостола Фоми;
- 7 жовтня — мучеників Сергія і Вакха;
- 8 жовтня — преподобної Пелагії;
- 9 жовтня — апостола Якова Алфеєва;
- 10 жовтня — мучеників Євлампія та Євлампії;
- 11 жовтня — апостола від 70-ти Филипа, Феофана сповідника, єпископа Нікейського;
- 12 жовтня — мучеників Прова, Тараха і Андроніка Аназарвських;
- 13 жовтня — Іверської ікони Божої Матері;
- 14 жовтня — великомучениці Параскеви Сербської;
- 15 жовтня — преподобного Євфимія Солунського, а також мученика Лукіана, пресвітера Антіохійського;
- 16 жовтня — мученика Лонгина сотника;
- 17 жовтня — пророка Осії, день Косми і Даміана, мучеників безсрібників Аравійських, преподобномученика Андрія Критського;
- 18 жовтня — апостола і євангеліста Луки;
- 19 жовтня — пророка Іоїля, мученика Уара і з ним семи вчителів християнських;
- 20 жовтня — великомученика Артемія Антіохійського;
- 21 жовтня — святих Іларіона Великого і перенесення мощей святителя Іларіона, єпископа Меглинського; Дмитрівська батьківська субота;
- 22 жовтня — рівноапостольного Аверкія, єпископа Ієрапольського, чудотворця; Семи Ефеських отроків;
- 23 жовтня — апостола Якова, брата Господнього;
- 24 жовтня — мученика Арефа і з ним 4299 мучеників; преподобних Арефи, Сисоя і Феофіла, затворників Печерських; Ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість";
- 25 жовтня — мучеників Маркіяна і Мартирія;
- 26 жовтня — великомученика Димитрія Солунського;
- 27 жовтня — преподобного Нестора Літописця Печерського;
- 28 жовтня — великомучениці Параскеви Іконійської, нареченої П'ятницею;
- 29 жовтня — преподобномучениці Анастасії Римлянині;
- 30 жовтня — священномученика Зіновія, єпископа Егейського, і сестри його Зіновії;
- 31 жовтня — преподобних Спиридона і Никодима Печерських.
Що треба знати про свято Покрова Пресвятої Богородиці
Покрова Пресвятої Богородиці — велике для українців свято, яке раніше припадало на той самий день у жовтні, що і День захисників та захисниць України, День українського козацтва, а саме на 14 жовтня.
За новоюліанським календарем 2023 року й надалі українці святкуватимуть це важливе релігійне свято 1 жовтня.
Важливо: за релігійними громадами та монастирями залишається право обирати приймати новий календарний стиль чи надалі користуватися старим календарем православних свят.
Нагадаємо, ми розповідали, коли святкуватимуть в Україні Введення у храм Пресвятої Богородиці або Третю Пречисту.