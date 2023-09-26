Православний календар на жовтень 2023 — які важливі свята відзначатимемо

Вірянки у церкві ставлять свічки. Фото: freepik.com

Як відомо, від вересня 2023 року діє новий церковний календар Православної церкви України. Це означає, що всі неперехідні свята відзначатимемо за новоюліанським стилем — на 13 днів раніше. На другий місяць осені припадає кілька важливих дат.

Новини.LIVE розповідає, що та коли святкуватимуть українські віряни у жовтні 2023 року за новоюліанським календарем.

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У другий місяць осені на українців чекає одне з великих та недвунадесятих (які не входять до 12 найважливіших) неперехідних свят — Покрова Пресвятої Богородиці.

Проте є й інші не менш важливі дати для вірян, про які варто знати. Збережіть собі цей докладний календар церковних свят, щоб не пропустити важливі події!

У жовтні ми святкуватимемо:

1 жовтня — Покрова Пресвятої Богородиці;

Ікона Покрова Пресвятої Богородиці у Михайлівському Золотоверхому. Фото: пресслужба ПЦУ

2 жовтня — священномученика Кипріяна, мучениці Іустини і мученика Феоктиста;

— священномученика Кипріяна, мучениці Іустини і мученика Феоктиста; 3 жовтня — священномучеників Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, Рустика пресвітера і Елевферія диякона;

— священномучеників Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, Рустика пресвітера і Елевферія диякона; 4 жовтня — священномученика Ієрофея, єпископа Афінського;

— священномученика Ієрофея, єпископа Афінського; 5 жовтня — преподобної Харитини, княгині Литовської;

— преподобної Харитини, княгині Литовської; 6 жовтня — апостола Фоми;

— апостола Фоми; 7 жовтня — мучеників Сергія і Вакха;

— мучеників Сергія і Вакха; 8 жовтня — преподобної Пелагії;

— преподобної Пелагії; 9 жовтня — апостола Якова Алфеєва;

— апостола Якова Алфеєва; 10 жовтня — мучеників Євлампія та Євлампії;

— мучеників Євлампія та Євлампії; 11 жовтня — апостола від 70-ти Филипа, Феофана сповідника, єпископа Нікейського;

— апостола від 70-ти Филипа, Феофана сповідника, єпископа Нікейського; 12 жовтня — мучеників Прова, Тараха і Андроніка Аназарвських;

— мучеників Прова, Тараха і Андроніка Аназарвських; 13 жовтня — Іверської ікони Божої Матері;

— Іверської ікони Божої Матері; 14 жовтня — великомучениці Параскеви Сербської;

— великомучениці Параскеви Сербської; 15 жовтня — преподобного Євфимія Солунського, а також мученика Лукіана, пресвітера Антіохійського;

— преподобного Євфимія Солунського, а також мученика Лукіана, пресвітера Антіохійського; 16 жовтня — мученика Лонгина сотника;

— мученика Лонгина сотника; 17 жовтня — пророка Осії, день Косми і Даміана, мучеників безсрібників Аравійських, преподобномученика Андрія Критського;

— пророка Осії, день Косми і Даміана, мучеників безсрібників Аравійських, преподобномученика Андрія Критського; 1 8 жовтня — апостола і євангеліста Луки;

— апостола і євангеліста Луки; 19 жовтня — пророка Іоїля, мученика Уара і з ним семи вчителів християнських;

— пророка Іоїля, мученика Уара і з ним семи вчителів християнських; 20 жовтня — великомученика Артемія Антіохійського;

— великомученика Артемія Антіохійського; 21 жовтня — святих Іларіона Великого і перенесення мощей святителя Іларіона, єпископа Меглинського; Дмитрівська батьківська субота;

Вірянка молиться у храмі. Фото: Getty Images

22 жовтня — рівноапостольного Аверкія, єпископа Ієрапольського, чудотворця; Семи Ефеських отроків;

— рівноапостольного Аверкія, єпископа Ієрапольського, чудотворця; Семи Ефеських отроків; 23 жовтня — апостола Якова, брата Господнього;

— апостола Якова, брата Господнього; 24 жовтня — мученика Арефа і з ним 4299 мучеників; преподобних Арефи, Сисоя і Феофіла, затворників Печерських; Ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість";

— мученика Арефа і з ним 4299 мучеників; преподобних Арефи, Сисоя і Феофіла, затворників Печерських; Ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість"; 25 жовтня — мучеників Маркіяна і Мартирія;

— мучеників Маркіяна і Мартирія; 26 жовтня — великомученика Димитрія Солунського;

— великомученика Димитрія Солунського; 27 жовтня — преподобного Нестора Літописця Печерського;

Преподобний Нестор Літописець Печерський. Фото: google.com

28 жовтня — великомучениці Параскеви Іконійської, нареченої П'ятницею;

— великомучениці Параскеви Іконійської, нареченої П'ятницею; 29 жовтня — преподобномучениці Анастасії Римлянині;

— преподобномучениці Анастасії Римлянині; 30 жовтня — священномученика Зіновія, єпископа Егейського, і сестри його Зіновії;

— священномученика Зіновія, єпископа Егейського, і сестри його Зіновії; 31 жовтня — преподобних Спиридона і Никодима Печерських.

Що треба знати про свято Покрова Пресвятої Богородиці

Покрова Пресвятої Богородиці — велике для українців свято, яке раніше припадало на той самий день у жовтні, що і День захисників та захисниць України, День українського козацтва, а саме на 14 жовтня.

За новоюліанським календарем 2023 року й надалі українці святкуватимуть це важливе релігійне свято 1 жовтня.

Свято Покрова у Михайлівському Золотоверхому. Фото: пресслужба ПЦУ

Важливо: за релігійними громадами та монастирями залишається право обирати приймати новий календарний стиль чи надалі користуватися старим календарем православних свят.

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