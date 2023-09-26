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Новий церковний календар на жовтень 2023: коли Покрова та батьківська субота

26 вересня 2023 08:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Православний календар на жовтень 2023 — які важливі свята відзначатимемо
Вірянки у церкві ставлять свічки. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Як відомо, від вересня 2023 року діє новий церковний календар Православної церкви України. Це означає, що всі неперехідні свята відзначатимемо за новоюліанським стилем — на 13 днів раніше. На другий місяць осені припадає кілька важливих дат.

Новини.LIVE розповідає, що та коли святкуватимуть українські віряни у жовтні 2023 року за новоюліанським календарем. 

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Православний календар на жовтень 2023 року — повний перелік свят за новоюліанським календарем 

У другий місяць осені на українців чекає одне з великих та недвунадесятих (які не входять до 12 найважливіших) неперехідних свят — Покрова Пресвятої Богородиці. 

Проте є й інші не менш важливі дати для вірян, про які варто знати. Збережіть собі цей докладний календар церковних свят, щоб не пропустити важливі події!

У жовтні ми святкуватимемо:

  • 1 жовтня — Покрова Пресвятої Богородиці;

 

Православний календар на жовтень 2023 року — повний перелік свят за новоюліанським календарем
Ікона Покрова Пресвятої Богородиці у Михайлівському Золотоверхому. Фото: пресслужба ПЦУ
  • 2 жовтня — священномученика Кипріяна, мучениці Іустини і мученика Феоктиста;
  • 3 жовтня — священномучеників Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, Рустика пресвітера і Елевферія диякона;
  • 4 жовтня — священномученика Ієрофея, єпископа Афінського;
  • 5 жовтня — преподобної Харитини, княгині Литовської;
  • 6 жовтня — апостола Фоми;
  • 7 жовтня — мучеників Сергія і Вакха;
  • 8 жовтня — преподобної Пелагії;
  • 9 жовтня — апостола Якова Алфеєва;
  • 10 жовтня — мучеників Євлампія та Євлампії;
  • 11 жовтня — апостола від 70-ти Филипа, Феофана сповідника, єпископа Нікейського;
  • 12 жовтня — мучеників Прова, Тараха і Андроніка Аназарвських;
  • 13 жовтня — Іверської ікони Божої Матері;
  • 14 жовтня — великомучениці Параскеви Сербської;
  • 15 жовтня — преподобного Євфимія Солунського, а також мученика Лукіана, пресвітера Антіохійського;
  • 16 жовтня — мученика Лонгина сотника;
  • 17 жовтня — пророка Осії, день Косми і Даміана, мучеників безсрібників Аравійських, преподобномученика Андрія Критського; 
  • 18 жовтня — апостола і євангеліста Луки;
  • 19 жовтня — пророка Іоїля, мученика Уара і з ним семи вчителів християнських;
  • 20 жовтня — великомученика Артемія Антіохійського;
  • 21 жовтня — святих Іларіона Великого і перенесення мощей святителя Іларіона, єпископа Меглинського; Дмитрівська батьківська субота;

 

Православний календар на жовтень 2023 — які важливі свята відзначатимемо
Вірянка молиться у храмі. Фото: Getty Images
  • 22 жовтня — рівноапостольного Аверкія, єпископа Ієрапольського, чудотворця; Семи Ефеських отроків;
  • 23 жовтня — апостола Якова, брата Господнього;
  • 24 жовтня — мученика Арефа і з ним 4299 мучеників; преподобних Арефи, Сисоя і Феофіла, затворників Печерських; Ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість";
  • 25 жовтня — мучеників Маркіяна і Мартирія;
  • 26 жовтня — великомученика Димитрія Солунського;
  • 27 жовтня — преподобного Нестора Літописця Печерського;

 

Коли вшановують пам'ять преподобного Нестора Літописця Печерського
Преподобний Нестор Літописець Печерський. Фото: google.com
  • 28 жовтня — великомучениці Параскеви Іконійської, нареченої П'ятницею;
  • 29 жовтня — преподобномучениці Анастасії Римлянині; 
  • 30 жовтня — священномученика Зіновія, єпископа Егейського, і сестри його Зіновії;
  • 31 жовтня — преподобних Спиридона і Никодима Печерських. 

Що треба знати про свято Покрова Пресвятої Богородиці

Покрова Пресвятої Богородиці — велике для українців свято, яке раніше припадало на той самий день у жовтні, що і День захисників та захисниць України, День українського козацтва, а саме на 14 жовтня.

За новоюліанським календарем 2023 року й надалі українці святкуватимуть це важливе релігійне свято 1 жовтня.

Що треба знати про свято Покрова Пресвятої Богородиці
Свято Покрова у Михайлівському Золотоверхому. Фото: пресслужба ПЦУ

Важливо: за релігійними громадами та монастирями залишається право обирати приймати новий календарний стиль чи надалі користуватися старим календарем православних свят. 

Нагадаємо, ми розповідали, коли святкуватимуть в Україні Введення у храм Пресвятої Богородиці або Третю Пречисту.

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