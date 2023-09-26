Православный календарь на октябрь 2023 — какие важные праздники будем отмечать

Новый церковный календарь на октябрь 2023 года: когда Покрова и родительская суббота
Как известно, с сентября 2023 действует новый церковный календарь Православной церкви Украины. Это означает, что все непереходные праздники будем отмечать по новоюлианскому стилю — на 13 дней раньше. На второй месяц осени приходится несколько важных дат.
Новости.LIVE рассказывает, что и когда будут праздновать украинские верующие в октябре 2023 года по новоюлианскому календарю.
Православный календарь на октябрь 2023 года — полный перечень праздников по новоюлианскому календарю
Во второй месяц осени украинцев ждет один из больших, но недвунадесятых (не входящих в 12 важнейших) непереходных праздников — Покрова Пресвятой Богородицы.
Однако есть и другие не менее важные даты для верующих, о которых следует знать. Сохраните этот подробный календарь церковных праздников, чтобы не пропустить важные события!
В октябре мы будем праздновать:
- 1 октября — Покров Пресвятой Богородицы;
- 2 октября — священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста;
- 3 октября — священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика пресвитера и Элевферия диакона;
- 4 октября — священномученика Иерофея, епископа Афинского;
- 5 октября — преподобной Харитины, княгини Литовской;
- 6 октября — апостола Фомы;
- 7 октября — мучеников Сергея и Вакха;
- 8 октября — преподобной Пелагии;
- 9 октября — апостола Иакова Алфеева;
- 10 октября — мучеников Евлампия и Евлампии;
- 11 октября — апостола от 70-ти Филиппа, Феофана исповедника, епископа Никейского;
- 12 октября — мучеников Прова, Тараха и Андроника Аназарвских;
- 13 октября — Иверской иконы Божией Матери;
- 14 октября — великомученицы Параскевы Сербской;
- 15 октября — преподобного Евфимия Солунского, а также мученика Лукиана, пресвитера Антиохийского;
- 16 октября — мученика Лонгина сотника;
- 17 октября — пророка Осии, день Космы и Дамиана, мучеников бессеребряных Аравийских, преподобномученика Андрея Критского;
- 1 8 октября — апостола и евангелиста Луки;
- 19 октября — пророка Иоиля, мученика Уара и с ним семи учителей христианских;
- 20 октября — великомученика Артемия Антиохийского;
- 21 октября — святых Иллариона Великого и перенесение мощей святителя Иллариона, епископа Меглинского; Дмитриевская родительская суббота;
- 22 октября — равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца; Семи Ефесских отроков;
- 23 октября — апостола Иакова, брата Господня;
- 24 октября — мученика Арефа и с ним 4299 мучеников; преподобных Арефы, Сысоя и Феофила, затворников Печерских; Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость";
- 25 октября — мучеников Маркияна и Мартирия;
- 26 октября — великомученика Димитрия Солунского;
- 27 октября — преподобного Нестора Летописца Печерского;
- 28 октября — великомученицы Параскевы Иконийской, невесты Пятницей;
- 29 октября — преподобномученицы Анастасии Римлянине;
- 30 октября — священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и сестры его Зиновии;
- 31 октября — преподобных Спиридона и Никодима Печерских.
Что нужно знать о празднике Покрова Пресвятой Богородицы
Покрова Пресвятой Богородицы — большой для украинцев праздник, который раньше приходился в тот же день в октябре, что и День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, а именно на 14 октября.
По новоюлианскому календарю 2023 года и дальше украинцы будут праздновать этот важный религиозный праздник 1 октября.
Важно: за религиозными общинами и монастырями остается право выбирать принимать новый календарный стиль или пользоваться старым календарем православных праздников.
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