Православный календарь на октябрь 2023 — какие важные праздники будем отмечать

Верующие в церкви ставят свечи. Фото: freepik.com

Как известно, с сентября 2023 действует новый церковный календарь Православной церкви Украины. Это означает, что все непереходные праздники будем отмечать по новоюлианскому стилю — на 13 дней раньше. На второй месяц осени приходится несколько важных дат.

Новости.LIVE рассказывает, что и когда будут праздновать украинские верующие в октябре 2023 года по новоюлианскому календарю.

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Во второй месяц осени украинцев ждет один из больших, но недвунадесятых (не входящих в 12 важнейших) непереходных праздников — Покрова Пресвятой Богородицы.

Однако есть и другие не менее важные даты для верующих, о которых следует знать. Сохраните этот подробный календарь церковных праздников, чтобы не пропустить важные события!

В октябре мы будем праздновать:

1 октября — Покров Пресвятой Богородицы;

Икона Покрова Пресвятой Богородицы в Михайловском Златоверхом. Фото: пресс-служба ПЦУ

2 октября — священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста;

— священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста; 3 октября — священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика пресвитера и Элевферия диакона;

— священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика пресвитера и Элевферия диакона; 4 октября — священномученика Иерофея, епископа Афинского;

— священномученика Иерофея, епископа Афинского; 5 октября — преподобной Харитины, княгини Литовской;

— преподобной Харитины, княгини Литовской; 6 октября — апостола Фомы;

— апостола Фомы; 7 октября — мучеников Сергея и Вакха;

— мучеников Сергея и Вакха; 8 октября — преподобной Пелагии;

— преподобной Пелагии; 9 октября — апостола Иакова Алфеева;

— апостола Иакова Алфеева; 10 октября — мучеников Евлампия и Евлампии;

— мучеников Евлампия и Евлампии; 11 октября — апостола от 70-ти Филиппа, Феофана исповедника, епископа Никейского;

— апостола от 70-ти Филиппа, Феофана исповедника, епископа Никейского; 12 октября — мучеников Прова, Тараха и Андроника Аназарвских;

— мучеников Прова, Тараха и Андроника Аназарвских; 13 октября — Иверской иконы Божией Матери;

— Иверской иконы Божией Матери; 14 октября — великомученицы Параскевы Сербской;

— великомученицы Параскевы Сербской; 15 октября — преподобного Евфимия Солунского, а также мученика Лукиана, пресвитера Антиохийского;

— преподобного Евфимия Солунского, а также мученика Лукиана, пресвитера Антиохийского; 16 октября — мученика Лонгина сотника;

— мученика Лонгина сотника; 17 октября — пророка Осии, день Космы и Дамиана, мучеников бессеребряных Аравийских, преподобномученика Андрея Критского;

— пророка Осии, день Космы и Дамиана, мучеников бессеребряных Аравийских, преподобномученика Андрея Критского; 1 8 октября — апостола и евангелиста Луки;

— апостола и евангелиста Луки; 19 октября — пророка Иоиля, мученика Уара и с ним семи учителей христианских;

— пророка Иоиля, мученика Уара и с ним семи учителей христианских; 20 октября — великомученика Артемия Антиохийского;

— великомученика Артемия Антиохийского; 21 октября — святых Иллариона Великого и перенесение мощей святителя Иллариона, епископа Меглинского; Дмитриевская родительская суббота;

Верующая молится в храме. Фото: Getty Images

22 октября — равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца; Семи Ефесских отроков;

— равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца; Семи Ефесских отроков; 23 октября — апостола Иакова, брата Господня;

— апостола Иакова, брата Господня; 24 октября — мученика Арефа и с ним 4299 мучеников; преподобных Арефы, Сысоя и Феофила, затворников Печерских; Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость";

— мученика Арефа и с ним 4299 мучеников; преподобных Арефы, Сысоя и Феофила, затворников Печерских; Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость"; 25 октября — мучеников Маркияна и Мартирия;

— мучеников Маркияна и Мартирия; 26 октября — великомученика Димитрия Солунского;

— великомученика Димитрия Солунского; 27 октября — преподобного Нестора Летописца Печерского;

Преподобный Нестор Летописец Печерский. Фото: google.com

28 октября — великомученицы Параскевы Иконийской, невесты Пятницей;

— великомученицы Параскевы Иконийской, невесты Пятницей; 29 октября — преподобномученицы Анастасии Римлянине;

— преподобномученицы Анастасии Римлянине; 30 октября — священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и сестры его Зиновии;

— священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и сестры его Зиновии; 31 октября — преподобных Спиридона и Никодима Печерских.

Что нужно знать о празднике Покрова Пресвятой Богородицы

Покрова Пресвятой Богородицы — большой для украинцев праздник, который раньше приходился в тот же день в октябре, что и День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, а именно на 14 октября.

По новоюлианскому календарю 2023 года и дальше украинцы будут праздновать этот важный религиозный праздник 1 октября.

Праздник Покрова в Михайловском Златоверхом. Фото: пресс-служба ПЦУ

Важно: за религиозными общинами и монастырями остается право выбирать принимать новый календарный стиль или пользоваться старым календарем православных праздников.

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