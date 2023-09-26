Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Новый церковный календарь на октябрь 2023 года: когда Покрова и родительская суббота arrow

Новый церковный календарь на октябрь 2023 года: когда Покрова и родительская суббота

26 сентября 2023 08:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Православный календарь на октябрь 2023 — какие важные праздники будем отмечать
Верующие в церкви ставят свечи. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Как известно, с сентября 2023 действует новый церковный календарь Православной церкви Украины. Это означает, что все непереходные праздники будем отмечать по новоюлианскому стилю — на 13 дней раньше. На второй месяц осени приходится несколько важных дат.

Новости.LIVE рассказывает, что и когда будут праздновать украинские верующие в октябре 2023 года по новоюлианскому календарю.

Читайте также:

Православный календарь на октябрь 2023 года — полный перечень праздников по новоюлианскому календарю

Во второй месяц осени украинцев ждет один из больших, но недвунадесятых (не входящих в 12 важнейших) непереходных праздников — Покрова Пресвятой Богородицы.

Однако есть и другие не менее важные даты для верующих, о которых следует знать. Сохраните этот подробный календарь церковных праздников, чтобы не пропустить важные события!

В октябре мы будем праздновать:

  • 1 октября — Покров Пресвятой Богородицы;

 

Православный календарь на октябрь 2023 года — полный перечень праздников по новому лианскому календарю
Икона Покрова Пресвятой Богородицы в Михайловском Златоверхом. Фото: пресс-служба ПЦУ
  • 2 октября — священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста;
  • 3 октября — священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика пресвитера и Элевферия диакона;
  • 4 октября — священномученика Иерофея, епископа Афинского;
  • 5 октября — преподобной Харитины, княгини Литовской;
  • 6 октября — апостола Фомы;
  • 7 октября — мучеников Сергея и Вакха;
  • 8 октября — преподобной Пелагии;
  • 9 октября — апостола Иакова Алфеева;
  • 10 октября — мучеников Евлампия и Евлампии;
  • 11 октября — апостола от 70-ти Филиппа, Феофана исповедника, епископа Никейского;
  • 12 октября — мучеников Прова, Тараха и Андроника Аназарвских;
  • 13 октября — Иверской иконы Божией Матери;
  • 14 октября — великомученицы Параскевы Сербской;
  • 15 октября — преподобного Евфимия Солунского, а также мученика Лукиана, пресвитера Антиохийского;
  • 16 октября — мученика Лонгина сотника;
  • 17 октября — пророка Осии, день Космы и Дамиана, мучеников бессеребряных Аравийских, преподобномученика Андрея Критского;
  • 1 8 октября — апостола и евангелиста Луки;
  • 19 октября — пророка Иоиля, мученика Уара и с ним семи учителей христианских;
  • 20 октября — великомученика Артемия Антиохийского;
  • 21 октября — святых Иллариона Великого и перенесение мощей святителя Иллариона, епископа Меглинского; Дмитриевская родительская суббота;

 

Православный календарь на октябрь 2023 - какие важные праздники будем отмечать
Верующая молится в храме. Фото: Getty Images
  • 22 октября — равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца; Семи Ефесских отроков;
  • 23 октября — апостола Иакова, брата Господня;
  • 24 октября — мученика Арефа и с ним 4299 мучеников; преподобных Арефы, Сысоя и Феофила, затворников Печерских; Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость";
  • 25 октября — мучеников Маркияна и Мартирия;
  • 26 октября — великомученика Димитрия Солунского;
  • 27 октября — преподобного Нестора Летописца Печерского;

 

Когда чтят память преподобного Нестора Летописца Печерского
Преподобный Нестор Летописец Печерский. Фото: google.com
  • 28 октября — великомученицы Параскевы Иконийской, невесты Пятницей;
  • 29 октября — преподобномученицы Анастасии Римлянине;
  • 30 октября — священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и сестры его Зиновии;
  • 31 октября — преподобных Спиридона и Никодима Печерских.

Что нужно знать о празднике Покрова Пресвятой Богородицы

Покрова Пресвятой Богородицы — большой для украинцев праздник, который раньше приходился в тот же день в октябре, что и День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, а именно на 14 октября.

По новоюлианскому календарю 2023 года и дальше украинцы будут праздновать этот важный религиозный праздник 1 октября.

Что нужно знать о празднике Покрова Пресвятой Богородицы
Праздник Покрова в Михайловском Златоверхом. Фото: пресс-служба ПЦУ

Важно: за религиозными общинами и монастырями остается право выбирать принимать новый календарный стиль или пользоваться старым календарем православных праздников.

Напомним, мы рассказывали, когда будут праздновать в Украине Введение во храм Пресвятой Богородицы или Третью Пречистую.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Награда от президента: Зеленский в США наградил волонтеров, врачей и духовенство

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз