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День лемура и шампанского: что известно о 27 октября в Украине и мире, именины

27 октября 2023 06:55
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 27 октября — именины и выдающиеся именинники
Много людей, которые стоят в церкви. Фото: Pixabay
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

27 октября существует сразу несколько важных и интересных праздников, которые отмечаются не только в Украине, но и во всем мире. В церковном календаре это тоже не менее важный день, ведь верующие чтят память известного человека.

О религиозном празднике, всех праздниках в Украине и мире, об именинах и известных именинниках читайте в материале Новини.LIVE.

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Религиозный праздник

27 октября верующие в церкви чтят память преподобного Нестора Летописца, который работал писателем-агиографом и был монахом Киево-Печерского монастыря. Нестор появился в Киеве, а в 17 лет решил стать монахом, приняв постриг в Печерской обители.

Впоследствии мужчина стал диаконом, а из жизни ушел в 1114 году. Именно он написал всем известную "Повесть временных лет".

Преподобный Нестор Летописец
Преподобный Нестор Летописец. Фото: УНИАН

Праздники в Украине и мире

27 октября украинцы и люди в мире отмечают Всемирный день лемура, который, согласно недавнему исследованию, является наименее защищенным приматом. Также эта дата приурочена ко Всемирному дню трудотерапии, то есть, лечению трудом физически и психически больных людей.

Кроме того, 27 октября — Всемирный день аудиовизуального наследия, появившийся в 2005 году, и Всемирный день шампанского, родиной которого является холодный регион Франции.

Именины этого дня

Свои именины 27 октября отмечают люди, которых зовут:

  • Нестор
  • Марк
  • Андрей
  • Агриппин
  • Александр
  • Капитолина
  • Эротиида
  • Елизавета

Талисманом именинника этого дня является родонит, который в Индии считается божественным камнем, помогающим раскрыть таланты человека.

Родонит
Родонит, являющийся талисманом именинника 27 октября. Фото: Freepik

Выдающиеся именинники

27 октября родились такие выдающиеся украинцы, как:

  • историк, публицист и педагог Иван Лысяк-Рудницкий (родился в 1919 году)
  • яхтсменка и трехкратный призер Олимпийских игр Руслана Таран (родилась в 1970 году)

Напомним, мы писали о том, какие религиозные праздники следует ожидать в ноябре 2023 года по новому календарю.

Ранее мы рассказывали, какие праздники будут отмечать украинцы в ноябре 2023 года.

Также мы сообщали о том, когда в Украине по-новому празднуют Михайлов день.

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