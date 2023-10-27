Какой сегодня праздник 27 октября — именины и выдающиеся именинники

Много людей, которые стоят в церкви. Фото: Pixabay

27 октября существует сразу несколько важных и интересных праздников, которые отмечаются не только в Украине, но и во всем мире. В церковном календаре это тоже не менее важный день, ведь верующие чтят память известного человека.

О религиозном празднике, всех праздниках в Украине и мире, об именинах и известных именинниках читайте в материале Новини.LIVE.

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Религиозный праздник

27 октября верующие в церкви чтят память преподобного Нестора Летописца, который работал писателем-агиографом и был монахом Киево-Печерского монастыря. Нестор появился в Киеве, а в 17 лет решил стать монахом, приняв постриг в Печерской обители.

Впоследствии мужчина стал диаконом, а из жизни ушел в 1114 году. Именно он написал всем известную "Повесть временных лет".

Преподобный Нестор Летописец. Фото: УНИАН

Праздники в Украине и мире

27 октября украинцы и люди в мире отмечают Всемирный день лемура, который, согласно недавнему исследованию, является наименее защищенным приматом. Также эта дата приурочена ко Всемирному дню трудотерапии, то есть, лечению трудом физически и психически больных людей.

Кроме того, 27 октября — Всемирный день аудиовизуального наследия, появившийся в 2005 году, и Всемирный день шампанского, родиной которого является холодный регион Франции.

Именины этого дня

Свои именины 27 октября отмечают люди, которых зовут:

Нестор

Марк

Андрей

Агриппин

Александр

Капитолина

Эротиида

Елизавета

Талисманом именинника этого дня является родонит, который в Индии считается божественным камнем, помогающим раскрыть таланты человека.

Родонит, являющийся талисманом именинника 27 октября. Фото: Freepik

Выдающиеся именинники

27 октября родились такие выдающиеся украинцы, как:

историк, публицист и педагог Иван Лысяк-Рудницкий (родился в 1919 году)

яхтсменка и трехкратный призер Олимпийских игр Руслана Таран (родилась в 1970 году)

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