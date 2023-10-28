Какой сегодня праздник 28 октября — День ангела и выдающиеся именинники

День освобождения Украины от захватчиков: что известно об именинах и праздниках 28 октября
В субботу, 28 октября, есть много разных праздников, которые отмечаются людьми в Украине и мире. В церковном календаре этот день также важен, ведь верующие чтят память святой Параскевы, которую казнили во время активного гонения за христианами.
О том, какой 28 октября религиозный праздник, что известно о праздниках в Украине и мире, кто отмечает именины и какие выдающиеся люди родились, читайте в материале Новини.LIVE.
Праздник в церковном календаре
Верующие 28 октября чтят память святой Параскевы, которая появилась на свет в семье состоятельного сенатора. Несмотря на это, когда девушка была в юном возрасте, она решила вести аскетическую жизнь. Когда в кресле правителя сидел Диоклетиан, начались активные гонения за христианами.
Тогда император приказал схватить Параскеву и привести ее на судебное заседание, где ее долго пытали. В конце концов женщине решили отрубить голову.
Праздники в Украине и мире
28 октября украинцы отмечают День освобождения своей страны от фашистских захватчиков, который впервые появился еще во времена президентства Виктора Ющенко в 2009 году. Кроме того, с этого дня начинается Всемирная неделя инсульта, то есть, болезни, когда кровь перестает попадать в некоторые части мозга.
Еще 28 октября — это Международный день креольской культуры, инициатором которого стала ЮНЕСКО, и Всемирный день дзюдо. Также отмечается Международный день анимации и День бабушек и дедушек, который впервые появился в 2009 году.
У кого именины
28 октября свой День ангела отмечают люди, которых зовут:
- Афанасий
- Денис
- Дмитрий
- Ефим
- Иван
- Лукьян
- Семен
- Иван
Талисманом именинника в этот день является опал, то есть, самоцвет, который издавна очень ценился разными народами. Предки верили, что опал может избавить человека от плохих мыслей.
Выдающиеся именинники
28 октября родились такие выдающиеся люди, как:
- кобзарь из Полесья Терентий Пархоменко (1872 год)
- украинский писатель и поэт Майк Йогансен (1895 год)
- американский предприниматель и председатель совета директоров корпорации "Майкрософт" Билл Гейтс (1955 год)
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