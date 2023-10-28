Какой сегодня праздник 28 октября — День ангела и выдающиеся именинники

Много людей, которые находятся в церкви. Фото: Pinterest

В субботу, 28 октября, есть много разных праздников, которые отмечаются людьми в Украине и мире. В церковном календаре этот день также важен, ведь верующие чтят память святой Параскевы, которую казнили во время активного гонения за христианами.

О том, какой 28 октября религиозный праздник, что известно о праздниках в Украине и мире, кто отмечает именины и какие выдающиеся люди родились, читайте в материале Новини.LIVE.

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Праздник в церковном календаре

Верующие 28 октября чтят память святой Параскевы, которая появилась на свет в семье состоятельного сенатора. Несмотря на это, когда девушка была в юном возрасте, она решила вести аскетическую жизнь. Когда в кресле правителя сидел Диоклетиан, начались активные гонения за христианами.

Тогда император приказал схватить Параскеву и привести ее на судебное заседание, где ее долго пытали. В конце концов женщине решили отрубить голову.

Изображение святой Параскевы. Фото иллюстративное: Pinterest

Праздники в Украине и мире

28 октября украинцы отмечают День освобождения своей страны от фашистских захватчиков, который впервые появился еще во времена президентства Виктора Ющенко в 2009 году. Кроме того, с этого дня начинается Всемирная неделя инсульта, то есть, болезни, когда кровь перестает попадать в некоторые части мозга.

Еще 28 октября — это Международный день креольской культуры, инициатором которого стала ЮНЕСКО, и Всемирный день дзюдо. Также отмечается Международный день анимации и День бабушек и дедушек, который впервые появился в 2009 году.

У кого именины

28 октября свой День ангела отмечают люди, которых зовут:

Афанасий

Денис

Дмитрий

Ефим

Иван

Лукьян

Семен

Иван

Талисманом именинника в этот день является опал, то есть, самоцвет, который издавна очень ценился разными народами. Предки верили, что опал может избавить человека от плохих мыслей.

Опал, являющийся талисманом именинника 28 октября. Фото: Pinterest

Выдающиеся именинники

28 октября родились такие выдающиеся люди, как:

кобзарь из Полесья Терентий Пархоменко (1872 год)

украинский писатель и поэт Майк Йогансен (1895 год)

американский предприниматель и председатель совета директоров корпорации "Майкрософт" Билл Гейтс (1955 год)

Напомним, мы писали о том, какие праздники будет отмечать украинский народ в ноябре по новому календарю.

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Также мы сообщали о том, как появился День украинской письменности и языка.