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День освобождения Украины от захватчиков: что известно об именинах и праздниках 28 октября

28 октября 2023 06:50
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 28 октября — День ангела и выдающиеся именинники
Много людей, которые находятся в церкви. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В субботу, 28 октября, есть много разных праздников, которые отмечаются людьми в Украине и мире. В церковном календаре этот день также важен, ведь верующие чтят память святой Параскевы, которую казнили во время активного гонения за христианами.

О том, какой 28 октября религиозный праздник, что известно о праздниках в Украине и мире, кто отмечает именины и какие выдающиеся люди родились, читайте в материале Новини.LIVE.

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Праздник в церковном календаре

Верующие 28 октября чтят память святой Параскевы, которая появилась на свет в семье состоятельного сенатора. Несмотря на это, когда девушка была в юном возрасте, она решила вести аскетическую жизнь. Когда в кресле правителя сидел Диоклетиан, начались активные гонения за христианами.

Тогда император приказал схватить Параскеву и привести ее на судебное заседание, где ее долго пытали. В конце концов женщине решили отрубить голову.

Изображение святой Параскевы
Изображение святой Параскевы. Фото иллюстративное: Pinterest

Праздники в Украине и мире

28 октября украинцы отмечают День освобождения своей страны от фашистских захватчиков, который впервые появился еще во времена президентства Виктора Ющенко в 2009 году. Кроме того, с этого дня начинается Всемирная неделя инсульта, то есть, болезни, когда кровь перестает попадать в некоторые части мозга.

Еще 28 октября — это Международный день креольской культуры, инициатором которого стала ЮНЕСКО, и Всемирный день дзюдо. Также отмечается Международный день анимации и День бабушек и дедушек, который впервые появился в 2009 году.

У кого именины

28 октября свой День ангела отмечают люди, которых зовут:

  • Афанасий
  • Денис
  • Дмитрий
  • Ефим
  • Иван
  • Лукьян
  • Семен
  • Иван

Талисманом именинника в этот день является опал, то есть, самоцвет, который издавна очень ценился разными народами. Предки верили, что опал может избавить человека от плохих мыслей.

Опал
Опал, являющийся талисманом именинника 28 октября. Фото: Pinterest

Выдающиеся именинники

28 октября родились такие выдающиеся люди, как:

  • кобзарь из Полесья Терентий Пархоменко (1872 год)
  • украинский писатель и поэт Майк Йогансен (1895 год)
  • американский предприниматель и председатель совета директоров корпорации "Майкрософт" Билл Гейтс (1955 год)

Напомним, мы писали о том, какие праздники будет отмечать украинский народ в ноябре по новому календарю.

Ранее мы рассказывали о новом церковном календаре на ноябрь 2023 года.

Также мы сообщали о том, как появился День украинской письменности и языка.

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