Яке сьогодні свято 4 листопада в Україні та світі — іменини, відомі іменинники

Провідник Укрзалізниці у вагоні поїзда. Фото: УНІАН

Люди в Україні та світі відзначають декілька цікавих свят у суботу, четвертого листопада, наприклад, День залізничника і дорожнього регулювальника. У церковному календарі цей день також є дуже важливим для вірян.

Новини.LIVE розповідає про релігійне свято, про всі свята в Україні та світі, про іменини та відомих іменинників четвертого листопада.

Читайте також:

Релігійне свято

Четвертого листопада віряни вшановують пам’ять Нікандра, єпископа Мирського, та пресвітера Єрмея, які вчилися у святого Тита, послідовника апостола Павла. Чоловіки активно поширювали християнську віру і навернули на неї багато язичників.

Одного разу про це дізналися правителі, які були язичниками. Вони почали тривалий час мучити чоловіків і катувати їх. Втім, це було дарма, адже чоловіки не відмовилися від своєї віри. Але після тривалих катувань Нікандра та Єрмея не стало.

Нікандр, єпископ Мирський, та пресвітер Єрмей. Фото ілюстративне: Pinterest

Свята в Україні та світі

Четвертого листопада український народ відзначає День залізничника. Недарма у 2002 році вирішили присвятити саме цей день цьому святу, адже четвертого листопада 1861 року з Перемишля до Львова приїхав перший потяг.

Також четвертого листопада українцями святкується День дорожнього регулювальника, який керує рух транспорту спеціальними сигналами. Ще цей день присвячений Міжнародному фестивалю духовної музики і мистецтва.

Іменини цього дня

Четвертого листопада свої іменини відзначають такі люди:

Олександр

Григорій

Іван

Ілля

Ісмаїл

Микола

Симон

Степан

Ян

Талісманом іменинника є хризоліт, який є дуже популярним в нетрадиційній медицині. Предки вірили, що прикладання цього каменю до хворого місця зніме біль за 30 хвилин.

Хризоліт, який є талісманом іменинника четвертого листопада. Фото: Pinterest

Відомі іменинники

У цей день народилися такі видатні українці, як:

Теоретик і практик виготовлення бандур Семен Ластович (1910 рік народження)

Діяч націоналістичного руху Дмитро Клячківський (1911 рік народження)

Лучниця і призерка Олімпійських ігор Олена Садовнича (1967 рік народження)

Нагадаємо, ми писали про те, що Укрпошта презентувала ексклюзивну марку до Дня залізничника.

Раніше ми розповідали про те, як можна назвати свою дитину, яка народилася у листопаді.

Також ми повідомляли про те, які свята відзначатимуть українці у листопаді 2023 року.