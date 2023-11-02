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Укрпошта представила ексклюзивну марку до Дня залізничника

2 листопада 2023 00:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Укрпошта представила ексклюзивну марку до Дня залізничника
Презентація нової марки Укрпошти з серії "Героїчні професії" до Дня залізничника. Фото: t.me/igorsmelyansky
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Укрпошта спеціально до Дня залізничника, який відбудеться 4 листопада, випустила марку з серії "Героїчні професії". Її запустили на головному вокзалі Києва.

Про це повідомив гендиректор АТ Укрпошта Ігор Смілянський.

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Презентація марки до Дня залізничника в Києві

"Сьогодні відбулись дуже особливі погашення нашої нової марки з серії "Героїчні професії". Особливі, бо це наша подяка та подарунок колегам з УЗ до Дня залізничника, що відзначаємо 4 листопада. Звісно, і УЗ, і Укрпошта радують клієнтів, коли і потяги, і посилки приходять своєчасно. Тож ми вирішили все запустити завчасно, щоб до 4 листопада марка могла дійти до кожного залізничника у кожному куточку країни", — йдеться в повідомленні. 

Смілянський наголосив, що разом із ним на урочистій події представлення марки були також присутні: голова Укрзалізниці Євген Лященко, керівник потягу Херсон — Львів,  "подвиг якого зображений на марці", автор марки Віктор Грудаков та віцепрем'єр-міністр, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Де можна придбати марку до Дня залізничника

"Марка під назвою "Евакуаційний потяг. Херсон →" та "→ Львів", яку ми сьогодні запускаємо, дуже символічна і, можна з упевненістю сказати, зворушлива. Це історія травня 2023 року, коли росіяни обстріляли залізничний вокзал Херсона та поцілили у вагон. Тоді залізничники відчепили палаючий вагон, надали медичну допомогу пораненому провіднику та швидко пересадили пасажирів до вцілілих вагонів. І вже 4 травня потяг за графіком прибув до Львова. Лише професіонали могли зреагувати так швидко. І я хочу теж подякувати всій нашій команді та команді УЗ, пану Євгену та Олександру Перцовському, за натхнення та реалізацію крутої ідеї", — зазначив гендиректор Укрпошти. 

Придбати марку можна за посиланням.

Нагадаємо, що Укрпошта анонсувала запуск нової марки в серії "Героїчні професії", що присвячена працівникам Укрзалізниці.

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