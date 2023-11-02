Укрпочта представила эксклюзивную марку ко Дню железнодорожника

Презентация новой марки Укрпочты из серии "Героические профессии" ко Дню железнодорожника. Фото: t.me/igorsmelyansky

Укрпочта специально ко Дню железнодорожника, который состоится 4 ноября, выпустила марку из серии "Героические профессии". Ее запустили на главном вокзале Киева.

Об этом сообщил гендиректор АО Укрпочта Игорь Смилянский.

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Презентация марки ко Дню железнодорожника в Киеве

"Сегодня состоялись очень особые погашения нашей новой марки из серии "Героические профессии". Особые, потому что это наша благодарность и подарок коллегам из УЗ ко Дню железнодорожника, который отмечаем 4 ноября. Конечно, и УЗ, и Укрпочта радуют клиентов, когда и поезда, и посылки приходят своевременно. Поэтому мы решили все запустить заранее, чтобы до 4 ноября марка могла дойти до каждого железнодорожника в каждом уголке страны", — говорится в сообщении.

Смилянский подчеркнул, что вместе с ним на торжественном событии представления марки также присутствовали: председатель Укрзализныци Евгений Лященко, руководитель поезда Херсон — Львов, "подвиг которого изображен на марке", автор марки Виктор Грудаков и вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Где можно приобрести марку ко Дню железнодорожника

"Марка под названием "Эвакуационный поезд. Херсон →" и "→ Львов", которую мы сегодня запускаем, очень символична и, можно с уверенностью сказать, трогательная. Это история мая 2023 года, когда россияне обстреляли железнодорожный вокзал Херсона и попали в вагон. Тогда железнодорожники отцепили горящий вагон, предоставили медицинскую помощь раненому проводнику и быстро пересадили пассажиров в уцелевшие вагоны. И уже 4 мая поезд по графику прибыл во Львов. Только профессионалы могли среагировать так быстро. И я хочу тоже поблагодарить всю нашу команду и команду УЗ, господина Евгения и Александра Перцовского, за вдохновение и реализацию крутой идеи", — отметил гендиректор Укрпочты.

Приобрести марку можно по ссылке.

Напомним, что Укрпочта анонсировала запуск новой марки в серии "Героические профессии", посвященной работникам Укрзализныци.