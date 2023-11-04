Какой сегодня праздник 4 ноября в Украине и мире — именины, известные именинники

Проводник Укрзализныци в вагоне поезда. Фото: УНИАН

Люди в Украине и мире отмечают несколько интересных праздников в субботу, четвертого ноября, например, День железнодорожника и дорожного регулировщика. В церковном календаре этот день также очень важен для верующих.

Новини.LIVE рассказывает о религиозном празднике, обо всех праздниках в Украине и мире, об именинах и известных именинниках четвертого ноября.

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Религиозный праздник

Четвертого ноября верующие чтят память Никандра, епископа Мирского, и пресвитера Ермея, которые учились у святого Тита, последователя апостола Павла. Мужчины активно распространяли христианскую веру и обратили на нее многих язычников.

Однажды об этом узнали правители, которые были язычниками. Они начали долгое время мучить мужчин и пытать их. Впрочем, это было зря, ведь мужчины не отказались от своей веры. Но после продолжительных пыток Никандра и Ермея не стало.

Никандр, епископ Мирский, и пресвитер Ермей. Фото иллюстративное: Pinterest

Праздники в Украине и мире

Четвертого ноября украинский народ отмечает День железнодорожника. Не зря в 2002 году решили посвятить этот день этому празднику, ведь четвертого ноября 1861 года из Перемышля во Львов приехал первый поезд.

Также четвертого ноября украинцами празднуется День дорожного регулятора, который управляет движением транспорта специальными сигналами. Еще этот день посвящен Международному фестивалю духовной музыки и искусства.

Именины этого дня

Четвертого ноября свои именины отмечают следующие люди:

Александр

Григорий

Иван

Илья

Исмаил

Николай

Симон

Степан

Иван

Талисманом именинника является хризолит, который очень популярен в нетрадиционной медицине. Предки верили, что прикладывание этого камня к больному месту снимет боль через 30 минут.

Хризолит, являющийся талисманом именинника четвертого ноября. Фото: Pinterest

Известные именинники

В этот день родились такие выдающиеся украинцы, как:

Теоретик и практик изготовления бандур Семен Ластович (1910 год рождения)

Деятель националистического движения Дмитрий Клячковский (1911 год рождения)

Лучница и призер Олимпийских игр Елена Садовничая (1967 год рождения)

Напомним, мы писали о том, что Укрпочта представила эксклюзивную марку ко Дню железнодорожника.

Раньше мы рассказывали о том, как можно назвать своего ребенка, который родился в ноябре.

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