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День зенітних ракетних військ ЗСУ 2024 — сильні та щирі привітання для героїв

3 липня 2024 05:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Днем зенітних ракетних військ України 2024 — проза і листівки для воїнів
Український військовий на фронті. Фото: 41 ОМБр
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Традиційно 3 липня Україна відзначає велике свято героїв — День зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. Саме військові даного роду військ захищають повітряний простір нашої країни від атак окупантів. Тому обов'язком кожного з нас є подякувати захисникам та привітати їх із професійним святом. 

Спеціально до цієї події Новини.LIVE підготував красиві, щирі та сильні привітання у прозі та листівках для військовослужбовців, які служать у зенітних ракетних військах.

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З Днем зенітних ракетних військ України — привітання у прозі

Дякую за віддану працю, сталевий дух та незламні нерви, за захист країни та кожного українця. Нехай здоров'я буде міцним, а ворог зазнає лише поразок. З Днем зенітних ракетних військ України!

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Щиро вітаю з Днем зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ! Ви — це ті, хто тримає небо над Україною чистим та спокійним! Дякуємо за важку та небезпечну працю! Слава Україні!

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Прийми щирі привітання з професійним святом. Бажаю сталевого духу, професійного зростання та наснаги у боротьбі! Слава Україні!

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Дякую за оборону та чисте небо над Україною! Вітаю із професійним святом — Днем зенітних ракетних військ України!

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Друже, саме тобі довірена надважлива місія, спільно з побратимами з інших родів військ протиповітряної оборони, берегти від ворожих обстрілів наші міста, стратегічні об’єкти, позиції та людей. Щиро вітаю тебе із професійним святом!

День зенітних ракетних військ України — красиві листівки

З Днем зенітних ракетних військ України — привітання у листівках 2024 року
Привітання з Днем зенітних ракетних військ України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День зенітних ракетних військ України — красиві листівки
Привітання з Днем зенітних ракетних військ України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем зенітних ракетних військ України 2024 — листівки
Привітання з Днем зенітних ракетних військ України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Як красиво привітати воїнів, героїв, захисників з Днем зенітних ракетних військ ЗСУ 2024 року
Привітання з Днем зенітних ракетних військ України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

 

Також радимо ознайомитися з календарем державних, професійних, міжнародних свят та важливих дат на липень 2024 року. Він допоможе вам не пропустити найголовніші події місяця. 

свята ЗСУ привітання листівки військові побажання

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