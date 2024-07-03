З Днем зенітних ракетних військ України 2024 — проза і листівки для воїнів

Український військовий на фронті. Фото: 41 ОМБр

Традиційно 3 липня Україна відзначає велике свято героїв — День зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. Саме військові даного роду військ захищають повітряний простір нашої країни від атак окупантів. Тому обов'язком кожного з нас є подякувати захисникам та привітати їх із професійним святом.

Спеціально до цієї події Новини.LIVE підготував красиві, щирі та сильні привітання у прозі та листівках для військовослужбовців, які служать у зенітних ракетних військах.

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З Днем зенітних ракетних військ України — привітання у прозі

Дякую за віддану працю, сталевий дух та незламні нерви, за захист країни та кожного українця. Нехай здоров'я буде міцним, а ворог зазнає лише поразок. З Днем зенітних ракетних військ України!

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Щиро вітаю з Днем зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ! Ви — це ті, хто тримає небо над Україною чистим та спокійним! Дякуємо за важку та небезпечну працю! Слава Україні!

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Прийми щирі привітання з професійним святом. Бажаю сталевого духу, професійного зростання та наснаги у боротьбі! Слава Україні!

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Дякую за оборону та чисте небо над Україною! Вітаю із професійним святом — Днем зенітних ракетних військ України!

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Друже, саме тобі довірена надважлива місія, спільно з побратимами з інших родів військ протиповітряної оборони, берегти від ворожих обстрілів наші міста, стратегічні об’єкти, позиції та людей. Щиро вітаю тебе із професійним святом!

День зенітних ракетних військ України — красиві листівки

Привітання з Днем зенітних ракетних військ України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем зенітних ракетних військ України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем зенітних ракетних військ України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем зенітних ракетних військ України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

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