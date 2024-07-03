С Днем зенитных ракетных войск Украины 2024 года — проза и открытки для воинов

День зенитных ракетных войск ВСУ 2024 — сильные и искренние поздравления для героев
Традиционно 3 июля Украина отмечает большой праздник героев — День зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Именно военные данного рода войск защищают воздушное пространство нашей страны от атак оккупантов. Поэтому обязанность каждого из нас поблагодарить защитников и поздравить их с профессиональным праздником.
Специально к этому событию Новини.LIVE подготовил красивые, искренние и сильные поздравления в прозе и открытках для военнослужащих, которые служат в зенитных ракетных войсках.
С Днем зенитных ракетных войск Украины — поздравления в прозе
Спасибо за тяжелый труд, стальной дух и несгибаемые нервы, за защиту страны и каждого украинца. Пусть здоровье будет крепким, а враг терпит лишь поражение. С Днем зенитных ракетных войск Украины!
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Поздравляю с Днем зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ! Вы это те, кто держит небо над Украиной чистым и спокойным! Спасибо за тяжелый и опасный труд! Слава Украине!
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Прими искренние поздравления с профессиональным праздником. Желаю стального духа, профессионального роста и сил в борьбе! Слава Украине!
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Спасибо за оборону и чистое небо над Украиной! Поздравляю с профессиональным праздником — Днем зенитных ракетных войск Украины!
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Друг, именно тебе вверена сверхважная миссия, совместно с побратимами из других родов войск противовоздушной обороны, беречь от вражеских обстрелов наши города, стратегические объекты, позиции и людей. Поздравляю тебя с профессиональным праздником!
День зенитных ракетных войск Украины — красивые открытки
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