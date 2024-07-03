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День зенитных ракетных войск ВСУ 2024 — сильные и искренние поздравления для героев

3 июля 2024 05:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Днем зенитных ракетных войск Украины 2024 года — проза и открытки для воинов
Украинский военный на фронте. Фото: 41 ОМБр
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Традиционно 3 июля Украина отмечает большой праздник героев — День зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Именно военные данного рода войск защищают воздушное пространство нашей страны от атак оккупантов. Поэтому обязанность каждого из нас поблагодарить защитников и поздравить их с профессиональным праздником.

Специально к этому событию Новини.LIVE подготовил красивые, искренние и сильные поздравления в прозе и открытках для военнослужащих, которые служат в зенитных ракетных войсках.

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С Днем зенитных ракетных войск Украины — поздравления в прозе

Спасибо за тяжелый труд, стальной дух и несгибаемые нервы, за защиту страны и каждого украинца. Пусть здоровье будет крепким, а враг терпит лишь поражение. С Днем зенитных ракетных войск Украины!

***

Поздравляю с Днем зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ! Вы это те, кто держит небо над Украиной чистым и спокойным! Спасибо за тяжелый и опасный труд! Слава Украине!

***

Прими искренние поздравления с профессиональным праздником. Желаю стального духа, профессионального роста и сил в борьбе! Слава Украине!

***

Спасибо за оборону и чистое небо над Украиной! Поздравляю с профессиональным праздником — Днем зенитных ракетных войск Украины!

***

Друг, именно тебе вверена сверхважная миссия, совместно с побратимами из других родов войск противовоздушной обороны, беречь от вражеских обстрелов наши города, стратегические объекты, позиции и людей. Поздравляю тебя с профессиональным праздником!

День зенитных ракетных войск Украины — красивые открытки

С Днем зенитных ракетных войск Украины — поздравления в открытках 2024 года
Поздравление с Днем зенитных ракетных войск Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День зенитных ракетных войск Украины — красивые открытки
Поздравление с Днем зенитных ракетных войск Украины в 2024 году. Фото: Новини.LIVE
С Днем зенитных ракетных войск Украины 2024
Поздравление с Днем зенитных ракетных войск Украины в 2024 году. Фото: Новини.LIVE
Как красиво поздравить воинов, героев, защитников с Днем зенитных ракетных войск ВСУ 2024 года
Поздравление с Днем зенитных ракетных войск Украины в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

 

Также рекомендуем ознакомиться с календарем государственных, профессиональных, международных праздников и важных дат на июль 2024 года. Он поможет вам не пропустить самые главные события месяца.

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