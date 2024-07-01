Коли Яблучний Спас 2024 — нова дата, народні традиції та важливі заборони

Вірянки у храмі освячують яблука на свято Преображення Господнє. Фото: РБК-Україна

Щорічно українські віряни відзначають важливе релігійне свято Преображення Господнє або, як його називають у народі, Другий чи Яблучний Спас. Оскільки ПЦУ перейшла на новоюліанський календар, дата святкування змінена.

Новини.LIVE розповідає, коли Яблучний Спас 2024 року, які існують народні традиції, що святити у церкві, що категорично не можна робити.

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Що таке Преображення Господнє — історія свята

Преображення Господнє — одне з дванадцяти найбільших свят у православному церковному календарі. Інші назви свята:

Яблучний Спас;

Яблучний Спас; Другий Спас;

Друге Богоявлення.

Сенс свята полягає в однойменній події, що описана в Євангеліях. За переказами, Ісус взяв апостолів Петра, Якова та Івана на гору Фавор, де постав перед ними в оновленій подобі. Обличчя Спасителя почало сяяти, мов сонце, а одяг став білим, наче сніг. Преображення Ісуса супроводжувалося появою старозавітних пророків Мойсея та Іллі. Вони говорили з Ісусом про Його близький відхід.

Ця подія розцінюється як знамення Божої величі. Свято нагадує про те, що кожна людина може пережити власне преображення шляхом самовдосконалення.

В Україні ж релігійні традиції тісно пов'язані з народними. Для наших предків три Спаси — Медовий, Яблучний та Горіховий — були святами врожаю. Адже саме у цей період дозрівали груші, яблука, виноград, збирали мак, горіхи, польові цілющі квіти, трави тощо.

Ікона Преображення Господнього у церкві. Фото: google.com

Коли Преображення Господнє 2024 року

Це свято не є перехідним, тобто його дата незмінна. Раніше Яблучний спас або Преображення Господнє відзначалося 19 серпня.

Після того, як Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, дата була змінена. Тепер ми святкуємо цю релігійну подію на 13 днів раніше, а саме 6 серпня.

Як відзначати Яблучний Спас — традиції та звичаї

Християни обов'язково йдуть на богослужіння до церкви й несуть із собою кошики з городиною та садовиною, щоб освятити їх.

Традиційно на Преображення Господнє згадують євангельську подію богоявлення Ісуса Христа апостолам. Також Господу дякують за щедрий врожай. Ісусу Хресту моляться за прощення гріхів, за своє здоров'я та здоров'я своїх рідних.

Головним символом Другого Спасу є яблука, саме звідси пішла народна назва Яблучний Спас. Цей фрукт символізує достаток та добробут. Його обов'язково освячують у храмі на свято.

Кошик для освячення у Спас. Фото: УНІАН

Що можна освячувати в храмі на Яблучний Спас

На Яблучний Спас у кошик обов'язково кладуть овочі та фрукти нового врожаю, а саме:

яблука;

груші;

виноград;

сливи;

персики;

моркву;

огірки;

томати;

хрін.

Також освятити цього дня у храмі можна:

трави;

букет польових квітів;

колоски пшениці;

свіжий мед;

воду;

хліб;

випічку.

Врожай яблук. Фото: google.com

Чому заборонено вживати яблука до Яблучного Спаса

За однією з українських традицій, до Спаса, а точніше до освячення яблук у церкві, цей фрукт заборонено їсти. Вважається, якщо порушити заборону, то померлі близькі залишаться без дарунків та не зможуть "з'їсти" смаколики на небесах.

За іншою версією ангели у свято пригощають на небесах душі дітей яблуками. Тому батькам, чиї дітки покинули цей світ, слід утриматися від яблук до їхнього освячення, а після залишити кілька плодів у храмі як підношення.

Водночас священнослужителі підкреслюють, це суто народні забобони, церква не забороняє мирянам їсти фрукти до свята. Це правило стосується лише ченців. За порушення цієї заборони монахів карають й наказують їм не їсти виноград і яблука до 14 вересня.

Продукти для освячення на Другий Спас. Фото: depositphotos.com

Яблучний Спас або Преображення Господнє — що не можна робити

На Яблучний Спас категорично не можна:

конфліктувати та влаштовувати сварки;

використовувати нецензурну лексику — можна привабити до себе нечисту силу;

займатися важкою фізичною працею — варто присвятити час Господу та відпочинку;

грати весілля — церква цього дня не вінчає;

влаштовувати гучні вечірки та пишні застілля;

вживати алкоголь.

Свято припадає на Успенський піст, який триватиме з 1 по 14 серпня. Тому тим, хто постить, не слід їсти молочні продукти та м'ясо. Але на Богоявлення є послаблення — можна рибу і вино.

Віряни освячують кошики на Яблучний Спас. Фото: google.com

Народні прикмети на Яблучний Спас

Наші предки склали чимало прикмет на Яблучний Спас, за якими можна судити про майбутню погоду, про достаток та щастя у родині, про здоров'я тощо:

Якщо з'їсти на Яблучний Спас освячене яблуко, можна зміцнити здоров'я.

Якщо з’їсти яблуко на Яблучний Спас і загадати бажання, то воно обов’язково здійсниться.

Який другий Спас — такою буде і Покрова.

Дощ на Преображення Господнє — слід чекати мокру зиму.

Якщо 6 серпня спекотно, то в січні буде мало снігу, якщо піде дощ — багато.

Бджоли рояться на Богоявлення — слід чекати дощ.

Сухий і сонячний день на Преображення — буде тепла осінь.

Багато шпаків на деревах — до морозного січня.

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