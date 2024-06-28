Коли День усіх святих українського народу 2024 — дата, традиції, що не можна робити

Всіх святих землі української. Фото: df.news

Неділя всіх святих українського народу — особливе свято, яке вважається національно-церковним та відзначається наступної неділі після Трійці. Святих української землі вшановують як православні, так і греко-католики. Ця дата прославляє наших великих братів та сестер, наших пращурів, що спочили та дістали вічної слави у Царстві Божому.

Коли святкуватимемо День усіх святих українського народу, що відомо про свято, які є традиції та важливі заборони, розповідаємо далі в нашому матеріалі.

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Коли День усіх святих українського народу — дата

Свято святих землі української є перехідним. Тобто, як вже зазначалося вище, відзначається наступної неділі після Трійці.

Свято вираховують від Зіслання Святого Духа, також це восьмий тиждень від Великодня. 2024 року воно випадає на 30 червня.

Неділя всіх святих українського народу — історія свята

З 1991 року свято було визначено рішенням Синоду єпископів української церкви. Це стало великою історичною подією для усіх громадян України.

У цю дату ми вшановуємо пам’ять усіх святих українців, що просвітили шлях християнства, як відомим, так і тих, чиє ім'я було забуте, але чиї діяння залишили слід та служили на благо церкві та українцям.

Без перебільшення, День всіх святих українського народу, окрім церковної традиції, нагадує про важливість національної ідентичності.

Святі українського народу у книзі. Фото: ugccif.org.ua

Що можна робити у Свято всіх святих землі української — традиції

У Неділю всіх святих українського народу віддають найбільшу пошану та моляться за мучеників, сповідників та всіх святих Божих угодників. День треба проводити у світлих і добрих думках.

Віряни традиційно відвідують церкву, щоб взяти участь у богослужінні. Молитва цього дня вважається обов'язковою. Літургійні молитви в День всіх святих прославляють Бога як єдине джерело святості, висловлюють віру у святих.

Люди просять мучеників про допомогу в найрізноманітніших починаннях і сферах життя. Можна читати молитви, як за здоров'я, так і за упокій померлих близьких.

День усіх святих завершує Зелені свята, тобто Троїцьку седмицю. Тому у православній традиції це свято вважається сприятливим для заручин чи одружень.

Вірянка у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

Що не можна робити у Неділю всіх святих українського народу — головні заборони

Навіть у це велике церковне свято існують заборони, яких віряни дотримуються. У День усіх святих не можна:

відправлятися у далеку подорож;

переїжджати;

залишати відчиненими вікна та двері;

лишати одяг сушитися на вулиці;

зловтішатися;

злословити;

сваритися;

обмовляти когось;

влаштовувати вечірки;

оскверняти пам’ять про покійних.

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