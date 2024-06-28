Когда День всех святых украинского народа 2024 — дата, традиции, что нельзя делать

Всех святых земли украинской. Фото: df.news

Воскресенье всех святых украинского народа — особый праздник, который считается национально-церковным и отмечается в следующее воскресенье после Троицы. Святых украинской земли чествуют как православные, так и греко-католики. Эта дата прославляет наших великих братьев и сестер, наших предков, почивших и обретших вечную славу в Царстве Божьем.

Когда будем праздновать День всех святых украинского народа, что известно о празднике, традициях и важных запретах, рассказываем далее в нашем материале.

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Когда День всех святых украинского народа — дата

Праздник святых земли украинской является переходным. То есть, как уже отмечалось выше, отмечается в следующее воскресенье после Троицы.

Праздник рассчитывают от Сослания Святого Духа, также это восьмая неделя от Пасхи. В 2024 году он выпадает на 30 июня.

Воскресенье всех святых украинского народа — история праздника

С 1991 года праздник был определен решением Синода епископов украинской церкви. Это стало большим историческим событием для всех граждан Украины.

В эту дату мы чтим память всех святых украинцев, просветивших путь христианства, как известным, так и тех, чье имя было забыто, но чьи деяния оставили след и служили на благо церкви и украинцам.

Без преувеличения День всех святых украинского народа кроме церковной традиции напоминает о важности национальной идентичности.

Святые украинского народа в книге. Фото: ugccif.org.ua

Что можно делать в Праздник всех святых земли украинской — традиции

В Воскресенье всех святых украинского народа воздают наибольшее уважение и молятся за мучеников, исповедников и всех святых Божьих угодников. День нужно проводить в светлых и добрых мыслях.

Верующие традиционно посещают церковь, чтобы принять участие в богослужении. Молитва в этот день считается обязательной. Литургические молитвы в День всех святых прославляют Бога как единственный источник святости, выражают веру в святых.

Люди просят мучеников о помощи в самых разных начинаниях и сферах жизни. Можно читать молитвы, как за здоровье, так и за упокой умерших близких.

День всех святых завершает Зеленые праздники, то есть Троицкую седмицу. Поэтому в православной традиции этот праздник считается благоприятным для помолвки.

Верующая в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

Что нельзя делать в воскресенье всех святых украинского народа — главные запреты

Даже в этот великий церковный праздник существуют запреты, которые верующие соблюдают. В День всех святых нельзя:

отправляться в далекое путешествие;

переезжать;

оставлять открытыми окна и двери;

оставлять одежду сушиться на улице;

злорадствовать;

злословить;

ссориться;

оговаривать кого-то;

устраивать вечеринки;

осквернять память об усопших.

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