Когда День всех святых украинского народа 2024 — дата, традиции, что нельзя делать

День всех святых украинского народа — новая дата, особенности праздника и запреты
Воскресенье всех святых украинского народа — особый праздник, который считается национально-церковным и отмечается в следующее воскресенье после Троицы. Святых украинской земли чествуют как православные, так и греко-католики. Эта дата прославляет наших великих братьев и сестер, наших предков, почивших и обретших вечную славу в Царстве Божьем.
Когда будем праздновать День всех святых украинского народа, что известно о празднике, традициях и важных запретах, рассказываем далее в нашем материале.
Когда День всех святых украинского народа — дата
Праздник святых земли украинской является переходным. То есть, как уже отмечалось выше, отмечается в следующее воскресенье после Троицы.
Праздник рассчитывают от Сослания Святого Духа, также это восьмая неделя от Пасхи. В 2024 году он выпадает на 30 июня.
Воскресенье всех святых украинского народа — история праздника
С 1991 года праздник был определен решением Синода епископов украинской церкви. Это стало большим историческим событием для всех граждан Украины.
В эту дату мы чтим память всех святых украинцев, просветивших путь христианства, как известным, так и тех, чье имя было забыто, но чьи деяния оставили след и служили на благо церкви и украинцам.
Без преувеличения День всех святых украинского народа кроме церковной традиции напоминает о важности национальной идентичности.
Что можно делать в Праздник всех святых земли украинской — традиции
В Воскресенье всех святых украинского народа воздают наибольшее уважение и молятся за мучеников, исповедников и всех святых Божьих угодников. День нужно проводить в светлых и добрых мыслях.
Верующие традиционно посещают церковь, чтобы принять участие в богослужении. Молитва в этот день считается обязательной. Литургические молитвы в День всех святых прославляют Бога как единственный источник святости, выражают веру в святых.
Люди просят мучеников о помощи в самых разных начинаниях и сферах жизни. Можно читать молитвы, как за здоровье, так и за упокой умерших близких.
День всех святых завершает Зеленые праздники, то есть Троицкую седмицу. Поэтому в православной традиции этот праздник считается благоприятным для помолвки.
Что нельзя делать в воскресенье всех святых украинского народа — главные запреты
Даже в этот великий церковный праздник существуют запреты, которые верующие соблюдают. В День всех святых нельзя:
- отправляться в далекое путешествие;
- переезжать;
- оставлять открытыми окна и двери;
- оставлять одежду сушиться на улице;
- злорадствовать;
- злословить;
- ссориться;
- оговаривать кого-то;
- устраивать вечеринки;
- осквернять память об усопших.
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