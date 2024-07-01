Когда Яблочный Спас 2024 — новая дата, народные традиции и важные запреты

Верующие в храме освящают яблоки на праздник Преображения Господня. Фото: РБК-Украина

Ежегодно украинские верующие отмечают важный религиозный праздник Преображение Господне или, как его называют в народе, Второй или Яблочный Спас. Поскольку ПЦУ перешла на новоюлианский календарь, дата празднования изменена.

Новини.LIVE рассказывает, когда Яблочный Спас в 2024 году, какие существуют народные традиции, что святить в церкви, что категорически нельзя делать.

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Что такое Преображение Господне — история праздника

Преображение Господне — один из двенадцати самых больших праздников в православном церковном календаре. Другие названия праздника:

Яблочный Спас;

Яблочный Спас; Второй Спас;

Второе Богоявление.

Смысл праздника заключается в одноименном событии, описанном в Евангелиях. По преданию, Иисус взял апостолов Петра, Иакова и Иоанна на гору Фавор, где предстал перед ними в обновленном подобии. Лицо Спасителя начало сиять, как солнце, а одежда стала белой как снег. Преображение Иисуса сопровождалось появлением ветхозаветных пророков Моисея и Илии. Они говорили с Иисусом о Его близком уходе.

Это событие расценивается как знамение Божьего величия. Праздник напоминает, что каждый человек может пережить собственное преображение путем самосовершенствования.

В Украине религиозные традиции тесно связаны с народными. Для наших предков три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый — были праздниками урожая. Ведь именно в этот период созревали груши, яблоки, виноград, собирали мак, орехи, полевые целебные цветы, травы и т.д.

Икона Преображения Господня в церкви. Фото: google.com

Когда Преображение Господне 2024 года

Этот праздник не является переходным, то есть его дата неизменна. Ранее Яблочный спас или Преображение Господне отмечалось 19 августа.

После того как Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, дата была изменена. Теперь мы празднуем это религиозное событие на 13 дней раньше, а именно 6 августа.

Как отмечать Яблочный Спас — традиции и обычаи

Христиане обязательно идут на богослужение в церковь и несут с собой корзины с овощами и фруктами, чтобы освятить их.

Традиционно на Преображение Господне упоминают евангельское событие богоявления Иисуса Христа апостолам. Также Господа благодарят за щедрый урожай. Иисусу Кресту молятся о прощении грехов, о своем здоровье и здоровье своих родных.

Главным символом Второго Спаса являются яблоки, именно отсюда пошло народное название Яблочный Спас. Этот фрукт символизирует достаток и благополучие. Его обязательно освящают в храме в праздник.

Корзина для освящения в Спас. Фото: УНИАН

Что можно освящать в храме на Яблочный Спас

На Яблочный Спас в корзину обязательно кладут овощи и фрукты нового урожая, а именно:

яблоки;

груши;

виноград;

сливы;

персики;

морковь;

огурцы;

томаты;

хрен.

Также освятить в этот день в храме можно:

травы;

букет полевых цветов;

колосья пшеницы;

свежий мед;

воду;

хлеб;

выпечку.

Урожай яблок. Фото: google.com

Почему запрещено употреблять яблоки в Яблочный Спас

По одной из украинских традиций, к Спасу, а точнее к освящению яблок в церкви этот фрукт запрещено есть. Считается, что если нарушить запрет, то умершие близкие останутся без подарков и не смогут "съесть" вкусности на небесах.

По другой версии, ангелы в праздник угощают на небесах души детей яблоками. Поэтому родителям, чьи дети покинули этот мир, следует воздержаться от яблок до их освящения, а затем оставить несколько плодов в храме как подношение.

В то же время священнослужители подчеркивают, что это сугубо народные суеверия, церковь не запрещает мирянам есть фрукты до праздника. Это правило касается только монахов. За нарушение этого запрета монахов наказывают и предписывают им не есть виноград и яблоки до 14 сентября.

Продукты для освящения на Второй Спас. Фото: depositphotos.com

Яблочный Спас или Преображение Господне — что нельзя делать

На Яблочный Спас категорически нельзя:

конфликтовать и устраивать ссоры;

использовать нецензурную лексику — можно привлечь к себе нечистую силу;

заниматься тяжелым физическим трудом — стоит посвятить время Господу и отдыху;

играть свадьбу — церковь в этот день не венчает;

устраивать громкие вечеринки и пышные застолья;

употреблять алкоголь.

Праздник выпадает на Успенский пост, который длится с 1 по 14 августа. Поэтому постящимся не следует есть молочные продукты и мясо. Но на Богоявление есть послабление — можно рыбу и вино.

Верующие освящают корзины на Яблочный Спас. Фото: google.com

Народные приметы на Яблочный Спас

Наши предки составили немало примет на Яблочный Спас, по которым можно судить о будущей погоде, о достатке и счастье в семье, о здоровье и т.д.

Если съесть на Яблочный Спас освященное яблоко, можно укрепить здоровье.

Если съесть яблоко на Яблочный Спас и загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Какой второй Спас — таков будет и Покров.

Дождь на Преображения Господня — следует ожидать мокрую зиму.

Если 6 августа жарко, то в январе будет мало снега, если дождь — много.

Пчелы роятся на Богоявление — следует ожидать дождь.

Сухой и солнечный день на Преображение — будет теплая осень.

Много скворцов на деревьях — к морозному январю.

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