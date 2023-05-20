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Держприкордонна служба змінила правила для виїзду за кордон з тваринами

20 травня 2023 23:13
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Держприкордонна служба змінила правила для виїзду за кордон з тваринами
В Україні діятимуть нові правила для перетину кордону з тваринами. Фото: Новини. LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Державна прикордонна служба України змінила основні правила для виїзду за кордон з тваринами. Для цього потрібно мати спеціальні документи.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Зазначається, одне з найголовніших правил — це наявність чіпування та вакцинація тварини проти сказу. Ідентифікація повинна бути зроблена раніше, ніж вакцинація.

Окрім цього, всі процедури мають бути внесені у ветеринарно-санітарний паспорт. Його видають у ветлікарнях.

"Також улюбленця слід перевірити на сказ. Тест необхідно зробити не пізніше, ніж за три місяці до виїзду за кордон, а також мінімум за 30 днів після дати вакцинації", —йдеться в повідомленні. 

Міжнародний ветеринарний сертифікат можна отримати, якщо подорож здійснюється:

  • залізничним транспортом — необхідно звернутися до територіальних органів Держпродспоживслужби на кордоні вашого регіону;
  • автомобілем — слід зробити запит до територіальних органів Держпродспоживслужби на кордоні вашого регіону або до державного ветеринарного інспектора у пунктах пропуску.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у МВС розповіли, що робити, якщо втратили паспорт за кордоном. Коли відбувається крадіжка паспорта незалежно від того, де це сталося, в більшості країн процедура звернення до уповноважених органів є однаковою. Насамперед необхідно негайно звернутися до найближчого відділення поліції для того, щоб скласти заяву про втрату паспортного документа.

Додамо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України нагадали, що пенсіонери можуть отримувати свої законні виплати навіть за кордоном. Зробити це можна за спрощеною процедурою.

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