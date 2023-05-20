Госпогранслужба изменила правила для выезда за границу с животными

В Украине будут действовать новые правила пересечения границы с животными. Фото: Новини. LIVE

Государственная пограничная служба Украины изменила основные правила выезда за границу с животными. Для этого необходимо иметь специальные документы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Главные правила

Отмечается, одно из главных правил — наличие чипования и вакцинация животного против бешенства. Идентификация должна быть сделана раньше вакцинации.

Кроме того, все процедуры должны быть внесены в ветеринарно-санитарный паспорт. Его выдают в ветлечебницах.

"Также любимца следует проверить на бешенство. Тест необходимо сделать не позднее, чем за три месяца до выезда за границу, а также минимум за 30 дней после даты вакцинации", — говорится в сообщении.

Международный ветеринарный сертификат можно получить, если путешествие совершается:

железнодорожным транспортом — необходимо обратиться в территориальные органы Госпродпотребслужбы на границе вашего региона;

автомобилем — следует запросить территориальные органы Госпродпотребслужбы на границе вашего региона или государственного ветеринарного инспектора в пунктах пропуска.

Напомним, ранее мы писали, что в МВД рассказали, что делать, если потеряли паспорт за границей. Когда происходит кража паспорта независимо от того, где это произошло, в большинстве стран процедура обращения в уполномоченные органы одинакова. Прежде всего, необходимо немедленно обратиться в ближайшее отделение полиции для того, чтобы составить заявление о потере паспортного документа.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины напомнили, что пенсионеры могут получать свои законные выплаты даже за рубежом. Сделать это можно по упрощенной процедуре.