Госпогранслужба изменила правила для выезда за границу с животными
Государственная пограничная служба Украины изменила основные правила выезда за границу с животными. Для этого необходимо иметь специальные документы.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Главные правила
Отмечается, одно из главных правил — наличие чипования и вакцинация животного против бешенства. Идентификация должна быть сделана раньше вакцинации.
Кроме того, все процедуры должны быть внесены в ветеринарно-санитарный паспорт. Его выдают в ветлечебницах.
"Также любимца следует проверить на бешенство. Тест необходимо сделать не позднее, чем за три месяца до выезда за границу, а также минимум за 30 дней после даты вакцинации", — говорится в сообщении.
Международный ветеринарный сертификат можно получить, если путешествие совершается:
- железнодорожным транспортом — необходимо обратиться в территориальные органы Госпродпотребслужбы на границе вашего региона;
- автомобилем — следует запросить территориальные органы Госпродпотребслужбы на границе вашего региона или государственного ветеринарного инспектора в пунктах пропуска.
Напомним, ранее мы писали, что в МВД рассказали, что делать, если потеряли паспорт за границей. Когда происходит кража паспорта независимо от того, где это произошло, в большинстве стран процедура обращения в уполномоченные органы одинакова. Прежде всего, необходимо немедленно обратиться в ближайшее отделение полиции для того, чтобы составить заявление о потере паспортного документа.
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины напомнили, что пенсионеры могут получать свои законные выплаты даже за рубежом. Сделать это можно по упрощенной процедуре.