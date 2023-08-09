Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Десяте серпня: свята в Україні та світі, іменини, день народження відомих людей arrow

Десяте серпня: свята в Україні та світі, іменини, день народження відомих людей

9 серпня 2023 21:55
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке завтра свято 10 серпня – історія, іменини, день народження відомих людей
Молода дівчина-влогерка, яка знімає себе на камеру телефону. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Десятого серпня в Україні та світі відзначається Міжнародний день біодизеля та влогінга, а також Всесвітній день лева. Віряни у церкві у цей день вшановують пам’ять апостолів Прохора, Никанора, Тимона та Пармена.

Новини.LIVE розповідає про історію цього дня, про головні свята в Україні та світі, про іменини та відомих людей, які мають день народження.

Читайте також:

Який день десятого серпня?

Цей день за церковним календарем

Десятого серпня віряни вшановують пам’ять апостолів від 70:

  • Прохора
  • Никанора
  • Тимона
  • Пармена

Апостол Прохор був супутником апостола Павла, з яким був на острові Патмос після Успіння Пресвятої Богородиці. Після повернення до Нікомидії апостол продовжив піднімати церкву, а не стало його після тортур в Антиохії.

Апостол Прохор, Никанор, Тимон и Пармен
Апостол Прохор, Никанор, Тимон та Пармен. Фото ілюстративне: Pinterest

Апостола Никанора не стало тоді, коли була активна гонитва за людьми з християнською вірою. Апостол Тимон був єпископом в Басторії, язичники вбили його через християнську віру. Спочатку його кинули до печі, звідки його врятував Господь, після чого розіп’яли вниз головою.

Апостол Пармен проживав та проповідував у Македонії та пішов з життя чи то через захворювання, чи то через вбивство під час гоніння за християнами. 

Цей день для України та світу

Десятого серпня в Україні та світі відзначається Міжнародний день біодизеля, адже саме у цей день у 1893 році запрацював двигун, який був заправлений паливом з арахісового масла. Цей день створили для того, щоб змушувати людей вирішувати проблеми з забрудненням навколишнього середовища.

Загрязнение окружающей среды
Забруднення навколишнього середовища, яке сьогодні є справжньою проблемою. Фото: Freepik

Також у цю дату святкують Міжнародний день влогінга, тобто, одного з видів інтернет-мистецтва. Ще десятого серпня відзначають Всесвітній день лева, створений для того, щоб привернути увагу людей до проблем цих тварин.

Іменини у цей день

Десятого серпня свої іменини святкують:

  • Остап
  • Никанор
  • Прохор
  • Серафим
  • Анастасія
  • Ірина

Талісман людини, яка з’явилася на світ десятого серпня, — це берил. Вважається, що цей мінерал здатний покращити успішність та привернути увагу протилежної статі.

Берилл
Берил, який є талісманом людини, народженої десятого серпня. Фото: Pinterest

Іменинники цього дня

Десятого серпня народилися:

  • український письменник Роман Лубківський (1945 рік)
  • легендарний актор з Іспанії Антоніо Бандерас (1960 рік)
  • відомий український гімнаст Ілля Ковтун (2003 рік)

Нагадаємо, ми писали про те, що в Україні хочуть запровадити нове свято. 

Раніше ми розповідали про те, що відомо про День подруги в Україні. 

Також ми повідомляли про те, що відомо про День української державності.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

None

Законно чи ні: юрист пояснив, чи зможуть чоловіків не випускати з країни після війни

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз