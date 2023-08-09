Яке завтра свято 10 серпня – історія, іменини, день народження відомих людей

Десяте серпня: свята в Україні та світі, іменини, день народження відомих людей
Десятого серпня в Україні та світі відзначається Міжнародний день біодизеля та влогінга, а також Всесвітній день лева. Віряни у церкві у цей день вшановують пам’ять апостолів Прохора, Никанора, Тимона та Пармена.
Новини.LIVE розповідає про історію цього дня, про головні свята в Україні та світі, про іменини та відомих людей, які мають день народження.
Який день десятого серпня?
Цей день за церковним календарем
Десятого серпня віряни вшановують пам’ять апостолів від 70:
- Прохора
- Никанора
- Тимона
- Пармена
Апостол Прохор був супутником апостола Павла, з яким був на острові Патмос після Успіння Пресвятої Богородиці. Після повернення до Нікомидії апостол продовжив піднімати церкву, а не стало його після тортур в Антиохії.
Апостола Никанора не стало тоді, коли була активна гонитва за людьми з християнською вірою. Апостол Тимон був єпископом в Басторії, язичники вбили його через християнську віру. Спочатку його кинули до печі, звідки його врятував Господь, після чого розіп’яли вниз головою.
Апостол Пармен проживав та проповідував у Македонії та пішов з життя чи то через захворювання, чи то через вбивство під час гоніння за християнами.
Цей день для України та світу
Десятого серпня в Україні та світі відзначається Міжнародний день біодизеля, адже саме у цей день у 1893 році запрацював двигун, який був заправлений паливом з арахісового масла. Цей день створили для того, щоб змушувати людей вирішувати проблеми з забрудненням навколишнього середовища.
Також у цю дату святкують Міжнародний день влогінга, тобто, одного з видів інтернет-мистецтва. Ще десятого серпня відзначають Всесвітній день лева, створений для того, щоб привернути увагу людей до проблем цих тварин.
Іменини у цей день
Десятого серпня свої іменини святкують:
- Остап
- Никанор
- Прохор
- Серафим
- Анастасія
- Ірина
Талісман людини, яка з’явилася на світ десятого серпня, — це берил. Вважається, що цей мінерал здатний покращити успішність та привернути увагу протилежної статі.
Іменинники цього дня
Десятого серпня народилися:
- український письменник Роман Лубківський (1945 рік)
- легендарний актор з Іспанії Антоніо Бандерас (1960 рік)
- відомий український гімнаст Ілля Ковтун (2003 рік)
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