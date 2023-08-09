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Десятое августа: праздники в Украине и мире, именины, день рождения известных людей

9 августа 2023 21:55
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой завтра праздник 10 августа – история, именины, день рождения известных людей
Молодая девушка-влогерша, которая снимает себя на камеру телефона. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Десятого августа в Украине и мире отмечается Международный день биодизеля и влогинга, а также Всемирный день льва. Верующие в церкви в этот день чтят память апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.

Новини.LIVE рассказывает об истории этого дня, о главных праздниках в Украине и мире, об именинах и известных людях, которые имеют день рождения.

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Этот день по церковному календарю

Десятого августа верующие чтят память апостолов от 70:

  • Прохора
  • Никанора
  • Тимона
  • Пармена

Апостол Прохор был спутником апостола Павла, с которым находился на острове Патмос после Успения Пресвятой Богородицы. После возвращения в Никомидию апостол продолжил поднимать церковь, а не стало его после пыток в Антиохии.

Апостол Прохор, Никанор, Тимон и Пармен
Апостол Прохор, Никанор, Тимон и Пармен. Фото иллюстративное: Pinterest

Апостола Никанора не стало тогда, когда была активная погоня за людьми с христианской верой. Апостол Тимон был епископом в Бастории, язычники убили его из-за христианской веры. Сначала его бросили в печь, откуда его спас Господь, после чего распяли вниз головой.

Апостол Пармен проживал и проповедовал в Македонии и ушел из жизни или из-за заболевания, или же из-за убийства во время гонения за христианами.

Этот день для Украины и мира

Десятого августа в Украине и мире отмечается Международный день биодизеля, ведь именно в этот день в 1893 году заработал двигатель, заправленный топливом из арахисового масла. Этот день был создан для того, чтобы заставлять людей решать проблемы с загрязнением окружающей среды.

Загрязнение окружающей среды
Загрязнение окружающей среды, которое сегодня является настоящей проблемой. Фото: Freepik

Также в эту дату празднуют Международный день влогинга, то есть, одного из видов интернет-искусства. Еще десятого августа отмечают Всемирный день льва, созданный для того, чтобы привлечь внимание людей к проблемам этих животных.

Именины в этот день

Десятого августа свои именины празднуют:

  • Остап
  • Никанор
  • Прохор
  • Серафим
  • Анастасия
  • Ирина

Талисман человека, который появился на свет десятого августа, — это берилл. Считается, что этот минерал способен улучшить успеваемость и привлечь внимание противоположного пола.

Берилл
Берилл, являющийся талисманом человека, рожденного десятого августа. Фото: Pinterest

Именинники в этот день

Десятого августа родились:

  • украинский писатель Роман Лубкивский (1945 год)
  • легендарный актер из Испании Антонио Бандерас (1960 год)
  • известный украинский гимнаст Илья Ковтун (2003 год)

Напомним, мы писали о том, что в Украине хотят ввести новый праздник.

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