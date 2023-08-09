Яке сьогодні свято 9 серпня – день для України та світу, іменини, історія

Закохані люди, які тримаються за руку під час прогулянки. Фото: Freepik

Дев’ятого серпня в Україні та світі відзначається Міжнародний день корінних народів світу, День пам'яті трагедії Нагасакі в Японії, Міжнародний день коворкінгу, Всесвітній день каліграфії та книголюбів та День тримання за руку, а віряни в церкві вшановують пам’ять мученика Пантелеймона.

Новини.LIVE розповідає про те, які свята відзначаються в Україні та світі, що відомо про церковне значення цього дня, хто святкує іменини та свій день народження.

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Який день дев’ятого серпня?

Церковне свято

Дев’ятого серпня всі віряни вшановують пам’ять великомученика Пантелеймона, який за своє життя працював лікарем. У народі його дуже часто називали "Цілителем", адже він лікував людей лише молитвою. Через це інші лікарі пожалілися імператору Максиміліану на втрати доходу.

Зображення святого великомученика Пантелеймона. Фото ілюстративне: УНІАН

Імператор наказав затримати та покарати Пантелеймона, щоб він відмовився від поклоніння Господу. Однак, той не захотів цього робити, через що імператор наказав відрубати йому голову. Під час тортур Пантелеймона прив’язали до оливкового дерева, на якому одразу ж з’явилися плоди.

Свята в Україні та світі

Дев’ятого серпня в Україні та світі відзначається Міжнародний день корінних народів світу, який з’явився у 1994 році задля прагнення збереження права та культури корінних напродів. Ще у цей день відзначається День пам'яті трагедії Нагасакі в Японії, тобто, однієї з найтрагічніших подій в історії.

Трагедія Нагасакі в Японії у 1945 році. Фото: УНІАН

Також у цей день відзначається Міжнародний день коворкінгу та Всесвітній день каліграфії, а ще Всесвітній день книголюбів. День тримання за руку — це ще одне свято, яке відзначається дев’ятого серпня.

Іменини

Свої іменини дев’ятого серпня святкує Герман, Іван, Кирило, Климент, Костянтин, Наум, Микола, Платон і Анфіс. Талісманом людини, яка народилася дев’ятого серпня, є малахіт. У давні часи вважалося, що цей камінь захищає людину від фізичних та психічних хвороб, а також від душевних метань.

Малахіт, який є талісманом людини, народженої дев'ятого серпня. Фото: Freepik

День народження відомих людей

Дев’ятого серпня 1895 року на світ з’явився український хірург Юрій Вороний, який першим пересадив орган людині. У 1938 році народився другий президент України Леонід Кучма, а у 1973 році — відомий український співак Олександр Пономарьов.

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