Яке сьогодні свято 8 серпня – релігія, день в Україні та світі, іменини

Який день 8 серпня: всі свята в Україні та світі, значення для вірян, іменини
Восьмого серпня в Україні та світі відзначається День військ зв’язку ЗСУ, Міжнародний день альпінізму, Всесвітній день кішок та Міжнародний день нескінченності. Віряни у церкві в цей день вшановують пам'ять мученика Єрмолая та інших.
Новини.LIVE розповідає про головні свята, іменини та дні народження відомих людей восьмого серпня.
Який день восьмого серпня?
Восьме серпня для вірян в церкві
У цей день віряни в церкві вшановують мученика Єрмолая та інших, які були священиками в Никодимії в період жорсткої гонитви за християнами з боку язичницьких правителів. Єрмолай, Єрмократ та Єрміпп ховалися всюди та намагалися схилити людей до істинної віри.
Згодом язичники їх впіймали та вбили мечем через те, що вони не захотіли поклонитися ідолам.
Свята в Україні та світі восьмого серпня
У цей день в Україні відзначається День військ зв’язку Збройних Сил України, що сьогодні є дуже потрібною професією. Також восьмого серпня святкується Міжнародний день альпінізму, тобто, тих людей, які готові завжди підкорити нову вершину.
Ще у цей день святкується Всесвітній день кішок, який створений для того, щоб привернути увагу до цих тварин. Також восьме серпня — це Міжнародний день нескінченності, який націлений на просуванні філософії в науці та житті звичайної людини.
Іменини восьмого серпня
У цей день свої іменини святкує Мойсей, Федір, Сергій та Парасковія, а щасливим каменем людини, яка народилася восьмого серпня, вважається аквамарин. У давні часи вважалося, що він є каменем дружби, а раніше його носили флотоводці та моряки.
День народження відомих людей восьмого серпня
У цей день 1883 року на світ з’явився український церковний та громадський діяч Іван Власовський, а у 1986 році народилася українська тенісистка Катерина Бондаренко. Також свій день народження восьмого серпня святкує український футболіст Тарас Степаненко, народжений у 1989 році.
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