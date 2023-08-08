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Який день 8 серпня: всі свята в Україні та світі, значення для вірян, іменини

8 серпня 2023 07:20
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні свято 8 серпня – релігія, день в Україні та світі, іменини
Дівчина-альпіністка, яка намагається підкорити вершину гори. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Восьмого серпня в Україні та світі відзначається День військ зв’язку ЗСУ, Міжнародний день альпінізму, Всесвітній день кішок та Міжнародний день нескінченності. Віряни у церкві в цей день вшановують пам'ять мученика Єрмолая та інших. 

Новини.LIVE розповідає про головні свята, іменини та дні народження відомих людей восьмого серпня.

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Який день восьмого серпня?

Восьме серпня для вірян в церкві

У цей день віряни в церкві вшановують мученика Єрмолая та інших, які були священиками в Никодимії в період жорсткої гонитви за християнами з боку язичницьких правителів. Єрмолай, Єрмократ та Єрміпп ховалися всюди та намагалися схилити людей до істинної віри.

Святые мученики Ермолай, Ермократ и Ермипп
Святі мученики Єрмолай, Єрмократ та Єрміпп. Фото ілюстративне: YouTube

Згодом язичники їх впіймали та вбили мечем через те, що вони не захотіли поклонитися ідолам.

Свята в Україні та світі восьмого серпня

У цей день в Україні відзначається День військ зв’язку Збройних Сил України, що сьогодні є дуже потрібною професією. Також восьмого серпня святкується Міжнародний день альпінізму, тобто, тих людей, які готові завжди підкорити нову вершину.

Альпинист
Альпініст, який намагається підкорити вершину. Фото: Freepik

Ще у цей день святкується Всесвітній день кішок, який створений для того, щоб привернути увагу до цих тварин. Також восьме серпня — це Міжнародний день нескінченності, який націлений на просуванні філософії в науці та житті звичайної людини.

Іменини восьмого серпня

У цей день свої іменини святкує Мойсей, Федір, Сергій та Парасковія, а щасливим каменем людини, яка народилася восьмого серпня, вважається аквамарин. У давні часи вважалося, що він є каменем дружби, а раніше його носили флотоводці та моряки.

Аквамарин
Аквамарин, який є талісманом людини, народженої восьмого серпня. Фото: Pinterest

День народження відомих людей восьмого серпня

У цей день 1883 року на світ з’явився український церковний та громадський діяч Іван Власовський, а у 1986 році народилася українська тенісистка Катерина Бондаренко. Також свій день народження восьмого серпня святкує український футболіст Тарас Степаненко, народжений у 1989 році.

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