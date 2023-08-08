Какой сегодня праздник 8 августа – религия, день в Украине и мире, именины

Девушка-альпинистка, которая пытается покорить вершину горы. Фото: Freepik

Восьмого августа в Украине и мире отмечается День войск связи ВСУ, Международный день альпинизма, Всемирный день кошек и Международный день бесконечности. Верующие в церкви в этот день чтят память мученика Ермолая и других.

Новини.LIVE рассказывает о главных праздниках, именинах и днях рождения известных людей восьмого августа.

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Восьмое августа для верующих в церкви

В этот день верующие в церкви чествуют мученика Ермолая и других, которые были священниками в Никодимии в период жестокой погони за христианами со стороны языческих правителей. Ермолай, Ермократ и Ермипп скрывались повсюду и пытались склонить людей к истинной вере.

Святые мученики Ермолай, Ермократ и Ермипп. Фото иллюстративное: YouTube

Впоследствии их поймали и убили мечом из-за того, что они не захотели поклониться идолам.

Праздники в Украине и мире восьмого августа

В этот день в Украине отмечается День войск связи Вооруженных Сил Украины, что сегодня является очень нужной профессией. Также восьмого августа отмечается Международный день альпинизма, то есть, тех людей, которые готовы всегда покорить новую вершину.

Альпинист, пытающийся покорить вершину. Фото: Freepik

Еще в этот день празднуется Всемирный день кошек, созданный для того, чтобы привлечь внимание к этим животным. Также восьмого августа — это Международный день бесконечности, нацеленный на продвижение философии в науке и жизни обычного человека.

Именины восьмого августа

В этот день свои именины празднует Моисей, Федор, Сергей и Прасковья, а счастливым камнем человека, родившегося восьмого августа, считается аквамарин. В древности считалось, что он является камнем дружбы, а раньше его носили флотоводцы и моряки.

Аквамарин, являющийся талисманом человека, рожденного восьмого августа. Фото: Pinterest

День рождения известных людей восьмого августа

В этот день в 1883 году на свет появился украинский церковный и общественный деятель Иван Власовский, а в 1986 году родилась украинская теннисистка Екатерина Бондаренко. Также свой день рождения восьмого августа отмечает украинский футболист Тарас Степаненко, который родился в 1989 году.

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