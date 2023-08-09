Какой сегодня праздник 9 августа – день для Украины и мира, именины, история

Влюбленные люди, которые держатся за руку во время прогулки. Фото: Freepik

Девятого августа в Украине и мире отмечается Международный день коренных народов мира, День памяти трагедии Нагасаки в Японии, Международный день коворкинга, Всемирный день каллиграфии и книголюбов и День держания за руку, а верующие в церкви чтят память мученика Пантелеймона.

Новини.LIVE рассказывает о том, какие праздники отмечаются в Украине и мире, что известно о церковном значении этого дня, кто празднует именины и свой день рождения.

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Церковный праздник

Девятого августа все верующие чтят память великомученика Пантелеймона, который за свою жизнь работал врачом. В народе его очень часто называли "Целителем", ведь он лечил людей только молитвой. Поэтому другие врачи пожаловались императору Максимилиану на потери дохода.

Изображение святого великомученика Пантелеймона. Фото иллюстративное: УНИАН

Император приказал задержать и наказать Пантелеймона, чтобы он отказался от поклонения Господу. Однако, тот не захотел этого делать, поэтому император приказал отрубить ему голову. Во время пыток Пантелеймона привязали к оливковому дереву, на котором сразу появились плоды.

Праздники в Украине и мире

Девятого августа в Украине и мире отмечается Международный день коренных народов мира, который появился в 1994 году для стремления к сохранению права и культуры коренных напродов. Еще в этот день отмечается День памяти трагедии Нагасаки в Японии, то есть, одного из самых трагических событий в истории.

Трагедия Нагасаки в Японии в 1945 году. Фото: УНИАН

Также в этот день отмечается Международный день коворкинга и Всемирный день каллиграфии, а еще Всемирный день книголюбов. День держания за руку — это еще один праздник, который отмечается девятого августа.

Именины

Свои именины девятого августа отмечает Герман, Иван, Кирилл, Климент, Константин, Наум, Николай, Платон и Анфис. Талисманом человека, родившегося девятого августа, является малахит. В древности считалось, что этот камень защищает человека от физических и психических болезней, а также от душевных метаний.

Малахит, являющийся талисманом человека, рожденного девятого августа. Фото: Freepik

День рождения известных людей

Девятого августа 1895 года на свет появился украинский хирург Юрий Вороной, который первым пересадил орган человеку. В 1938 году родился второй президент Украины Леонид Кучма, а в 1973 году — известный украинский певец Александр Пономарев.

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