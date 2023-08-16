Дипломат заявив про "кричущу" ситуацію депортації українців з аеропортів Ізраїлю

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Фото: Avshalom Sassoni‎‏/Flash90

В ізраїльських аеропортах депортують близько 10% українців. Через такі дії громадяни України повинні проходити образливі процедури.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі для LIGA.net.

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Жінки з дітьми сплять на підлозі

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення, в Ізраїлі вводили електронні візити для біженців нашої країни, проте через суд їх було скасовано. Наразі людей повертають на кордоні за офіційними ознаками. Навіть якщо вони мають зворотний квиток або зарезервований номер у готелі.

"Порядок, за яким пропускають наших громадян через кордон, є принизливим. У людей забирають паспорти, вони вимушені чекати понад 10 годин. Більше як 10% наших громадян зараз депортують в аеропортах. Люди сплять на підлозі, це жінки та діти. Мені це болить, ситуація кричуща", — наголосив він.

Жінки з дітьми сплять на підлозі. Фото: LIGA.net

Що роблять з українцями на кордоні

Журналісти LIGA.net дізналися про скарги, з якими українці зверталися до дипломатів. У повідомленнях йдеться про грубість і погрози військових. Також люди скаржаться на те, що їх затримують в аеропорту з дітьми, утримуючи декілька днів. Крім того, ізраїльські офіцери відбирали телефони, документи, читали листування тощо.

Дитина спить на підлозі. Фото: LIGA.net

Реакція ізраїльських дипломатів

За словами Корнійчука, українські дипломати не отримують пояснень від сторони Ізраїлю. Дипломати цієї країни кажуть, що цим займається Служба міграції, яка підпорядковується МВС.

"А МВС очолює політик з релігійно-націоналістичної партії. Українці — це так звана група ризику", — пояснив посол.

Відомо, що правозахисники України та Ізраїлю продовжують боротися з цією проблемою, подаючи позови.

"Одна з останніх перемог — рішення Тель-Авівського суду від 11 липня: він створив прецедент, що забороняє службовцям МВС вилучати та переглядати телефони у людей, які в’їжджають", — зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, українська влада занепокоєна інформацією про ймовірну передачу Ізраїлем секретних даних із зустрічей "Рамштайн" Росії. Це питання обговорювалося на конференції послів в Ужгороді, яка проходила на початку серпня.